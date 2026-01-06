Maduro után senki sem fog sírni – Trump pedig az egész világnak üzent ezzel az akciójával

Trump „maximális nyomásgyakorlásnak” nevezett gazdasági kampánya első elnöki ciklusa alatt nem hozott eredményt, s ezt a tanulságot az elnök láthatóan alaposan megjegyezte. De mit jelentenek az amerikai lépések hosszú távon, és milyen hatással lesznek a világra (ideértve kis hazánkat)?

Azok, akik a nemzetközi jog megsértését hozzák fel, nem teljesen világos, mire gondolnak. Ez ugyan gyakorlatilag tény, de mivel a nemzetközi jogot a nagykutyák eddig sem vették komolyan, nehéz lenne úgy érvelni, hogy a jogilag ingoványos vagy egyenesen megalapozatlan talajra való lépés Trump bűne lenne.

2003-ban az iraki invázió is megsértette a nemzetközi jogot, Oroszország ukrajnai háborúja is megsértette a nemzetközi jogot, és még sorolhatnánk.

A nemzetközi jogászok Izraelt is rendszeresen ostorozzák, például a célzott likvidálásai miatt. De tegye mindenki a szívére a kezét: nem lett jobb a világ a hamászos terroristák vagy Maduro nélkül? Ha a nemzetközi jog nem képes reagálni a latorállamok, a terrorizmust támogató rezsimek tevékenységére, ha ilyen esetekben a nyugati demokráciák ellen fordul a nemzetközi jog, amelyek mindannyiunkat óvnak, akkor lehet, hogy a nemzetközi joggal van a probléma.