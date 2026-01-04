Venezuelai újságíró árulta el: ezért nem tartanak attól a forgatókönyvtől, ami futótűzként terjed a magyar interneten

Két út áll az Európai Unió előtt: az egyik a történet végét jelentené
Egyre világosabb, Orbán Viktor miért hangoztatja régóta, hogy a brüsszeli politika irányát meg kell változtatni.
A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott – írja Kohán Mátyás.
A Mandiner beszámolt róla, hogy szombat este Donald Trump amerikai elnök bejelentette: „az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását”, miután az amerikai hadsereg csapásokat mért az országra. Az USA elnöke szerint „megbénították Venezuela teljes katonai képességét”, és a művelet „az amerikai katonai erő egyik leglátványosabb és leghatékonyabb megnyilvánulása volt a történelemben”.
Kohán Mátyás, lapunk munkatársa telefonon beszélt Edgar Beltrán venezuelai újságíróval, aki elárulta: Venezuelában a hangulat „eksztatikus”, senki sem gondolkodik azon, hogy milyen viszonyban van Trumpék művelete a morállal meg a nemzetközi joggal. „Attól aggódtak csak, hogy személyi veszteség ne történjen – lényegében nem is történt.”
„Futótűzként terjed a magyar interneten is az a magyarázat, hogy az egész művelet azért történik, hogy aztán Amerika jöhessen és elvehesse az olajat.
Venezuelában ettől NEM tartanak – mégpedig azért nem, mert a jelenlegi rezsim a venezuelai olajat lényegében ingyen pocsékolta el, egyik részét Kubának adta el áron alul, a többit Oroszországnak és Kínának adósságszolgálat gyanánt.
Attól, hogy a szektor esetleges amerikai átvétele után majd pénzért fogja eladni az olaját Venezuela, a helyieknek csak jobb lesz – így Edgar” – írja bejegyzésében Kohán.
A posztból az is kiderült, Edgarnak például azért kellett elhagynia Venezuelát, mert nem volt megbízhatóan áram és gyógyszer, és ezt agglegényként még csak-csak elviselte volna, de gyerekes apaként már nem tudta. Emellett a szabadúszó újságírói tevékenységét nem tudta volna tovább folytatni Venezuelából, miután a rezsim az utóbbi években bekeményített, és mémekért, a közösségi médiában gyakorolt kormánykritikáért lecsukott embereket.
A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott” – zárja bejegyzését Kohán Mátyás.
