01. 04.
vasárnap
olaj kohán mátyás újságíró venezuela egyesült államok donald trump usa

Venezuelai újságíró árulta el: ezért nem tartanak attól a forgatókönyvtől, ami futótűzként terjed a magyar interneten

2026. január 04. 06:48

A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott – írja Kohán Mátyás.

2026. január 04. 06:48
null

A Mandiner beszámolt róla, hogy szombat este Donald Trump amerikai elnök bejelentette: „az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását”, miután az amerikai hadsereg csapásokat mért az országra. Az USA elnöke szerint „megbénították Venezuela teljes katonai képességét”, és a művelet „az amerikai katonai erő egyik leglátványosabb és leghatékonyabb megnyilvánulása volt a történelemben”.

Kohán Mátyás, lapunk munkatársa telefonon beszélt Edgar Beltrán venezuelai újságíróval, aki elárulta: Venezuelában a hangulat „eksztatikus”, senki sem gondolkodik azon, hogy milyen viszonyban van Trumpék művelete a morállal meg a nemzetközi joggal. „Attól aggódtak csak, hogy személyi veszteség ne történjen – lényegében nem is történt.”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
„Futótűzként terjed a magyar interneten is az a magyarázat, hogy az egész művelet azért történik, hogy aztán Amerika jöhessen és elvehesse az olajat.

Venezuelában ettől NEM tartanak – mégpedig azért nem, mert a jelenlegi rezsim a venezuelai olajat lényegében ingyen pocsékolta el, egyik részét Kubának adta el áron alul, a többit Oroszországnak és Kínának adósságszolgálat gyanánt.

Attól, hogy a szektor esetleges amerikai átvétele után majd pénzért fogja eladni az olaját Venezuela, a helyieknek csak jobb lesz – így Edgar” – írja bejegyzésében Kohán.

A posztból az is kiderült, Edgarnak például azért kellett elhagynia Venezuelát, mert nem volt megbízhatóan áram és gyógyszer, és ezt agglegényként még csak-csak elviselte volna, de gyerekes apaként már nem tudta.  Emellett a szabadúszó újságírói tevékenységét nem tudta volna tovább folytatni Venezuelából, miután a rezsim az utóbbi években bekeményített, és mémekért, a közösségi médiában gyakorolt kormánykritikáért lecsukott embereket.

A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott” – zárja bejegyzését Kohán Mátyás.

Idézőjel

Viszik-e az amcsik az olajat?

A venezuelaiak most abban bíznak, hogy Trumpék nem fogják hagyni, hogy egy szimpla személycserével az élen tovább működhessen ugyanaz a rendszer, ami eddig futott.

Fotó: GIORGIO VIERA / AFP

Chekke-Faint
2026. január 04. 07:24
Várjunk csak, olaj ügyben úgy emlékszem egyszer már kifosztotta Amerika Venezuelát. Most akkor mi a baj azzal, hogy kinek adja el a maradékot? Vagyi mi fog követekezni? Nem tudom elhinni Putyin ezek után agresszor.
jóember
2026. január 04. 07:18 Szerkesztve
Trumpék ráteszik a kezüket az olajra, azt már nem fogják elengedni mégegyszer. Bábkormány lesz egy darabig, aztán még egy darabig és így tovább. Valamennyit löknek az olajból majd venezuellának is, de nem ezért jöttek. Gazdasági csodára senki ne számítson! Pár év múlva újra Chavezt fogják isteníteni.
chief Bromden
2026. január 04. 07:13
Amerika az amerikaiaké. Az érdekeltségeket szerzett nagyhatalmak haza pakolhatnak és egymás közt lemeccselhetik a jövőjüket.
