Venezuelai újságíró árulta el: ezért nem tartanak attól a forgatókönyvtől, ami futótűzként terjed a magyar interneten

A Mandiner beszámolt róla, hogy szombat este Donald Trump amerikai elnök bejelentette: „az Egyesült Államok átmenetileg átveszi Venezuela irányítását”, miután az amerikai hadsereg csapásokat mért az országra. Az USA elnöke szerint „megbénították Venezuela teljes katonai képességét”, és a művelet „az amerikai katonai erő egyik leglátványosabb és leghatékonyabb megnyilvánulása volt a történelemben”.

Kohán Mátyás, lapunk munkatársa telefonon beszélt Edgar Beltrán venezuelai újságíróval, aki elárulta: Venezuelában a hangulat „eksztatikus”, senki sem gondolkodik azon, hogy milyen viszonyban van Trumpék művelete a morállal meg a nemzetközi joggal. „Attól aggódtak csak, hogy személyi veszteség ne történjen – lényegében nem is történt.”