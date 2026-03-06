Orbán életére törne Zelenszkij, Magyar Péter színészkedik – itt az új Mesterterv

A helyzetet tovább élezte, hogy a hírek szerint a Barátság vezetéknek technikai akadálya nincs, az újraindítás politikai döntésen múlik. Zelenszkij ráadásul nyíltan arról beszélt, hogy a magyar kormányváltásban reménykedik, és a konfliktus a kampány egyik kulcstémájává válhat. Eközben Szijjártó Péter moszkvai tárgyalásai újabb energiaszállítási garanciákat hoztak, miközben két kárpátaljai magyar hadifoglyot is hazahoztak.
A geopolitikai feszültség ráadásul nem csökken: a Közel-Keleten kiújult konfliktus és az olajpiac bizonytalansága tovább növeli az energia kérdésének súlyát. A Mesterterv elemzői szerint így a kampány egyik kulcskérdése az lesz, hogy ki tud biztonságot és stabil energiaellátást ígérni egy egyre kiszámíthatatlanabb világban. A választás tehát nemcsak politikai verseny, hanem energiapolitikai döntés is lehet Magyarország jövőjéről.