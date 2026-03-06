Orbán életére törne Zelenszkij, Magyar Péter színészkedik – itt az új Mesterterv

A szakértők szerint ha megszűnne az orosz olajszállítás, a benzin ára akár ezer forint fölé emelkedhetne, miközben a rezsicsökkentés finanszírozása is veszélybe kerülne.

A beszélgetésben elhangzott: a Mol olcsóbb orosz olajból származó nyeresége jelentős részben a rezsivédelmi alapba kerül, amely a magyar villany- és gázárakat tartja alacsonyan. Éppen ezért az orosz energia kérdése nem ideológiai vita, hanem a mindennapi megélhetés kérdése.