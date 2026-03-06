Ft
Orbán életére törne Zelenszkij, Magyar Péter színészkedik – itt az új Mesterterv

2026. március 06. 15:29

Újra jelentkezik a Mesterterv, amelyben Kereki Gergő, a Mandiner főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, valamint G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója elemzik a belpolitika legfrissebb fejleményeit.

2026. március 06. 15:29
null

Nézze meg a Mesterterv teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

A Barátság kőolajvezeték körüli konfliktus és Zelenszkij éles kijelentései új szintre emelték a politikai feszültséget – nemcsak a diplomáciában, hanem a magyar belpolitikában is. A Mesterterv adásában G. Fodor Gábor és Mráz Ágoston Sámuel arról beszélt: a budapesti ukrán nagykövetség elé szervezett tüntetés már nem pusztán egy demonstráció, hanem az energiabiztonság körüli vita látványos megjelenése az utcán. A vita tétje ugyanis messze túlmutat egy csővezetéken: a magyar háztartások rezsije és az üzemanyagárak is érintettek.

A szakértők szerint ha megszűnne az orosz olajszállítás, a benzin ára akár ezer forint fölé emelkedhetne, miközben a rezsicsökkentés finanszírozása is veszélybe kerülne. 

A beszélgetésben elhangzott: a Mol olcsóbb orosz olajból származó nyeresége jelentős részben a rezsivédelmi alapba kerül, amely a magyar villany- és gázárakat tartja alacsonyan. Éppen ezért az orosz energia kérdése nem ideológiai vita, hanem a mindennapi megélhetés kérdése.

A helyzetet tovább élezte, hogy a hírek szerint a Barátság vezetéknek technikai akadálya nincs, az újraindítás politikai döntésen múlik. Zelenszkij ráadásul nyíltan arról beszélt, hogy a magyar kormányváltásban reménykedik, és a konfliktus a kampány egyik kulcstémájává válhat. Eközben Szijjártó Péter moszkvai tárgyalásai újabb energiaszállítási garanciákat hoztak, miközben két kárpátaljai magyar hadifoglyot is hazahoztak.

A geopolitikai feszültség ráadásul nem csökken: a Közel-Keleten kiújult konfliktus és az olajpiac bizonytalansága tovább növeli az energia kérdésének súlyát. A Mesterterv elemzői szerint így a kampány egyik kulcskérdése az lesz, hogy ki tud biztonságot és stabil energiaellátást ígérni egy egyre kiszámíthatatlanabb világban. A választás tehát nemcsak politikai verseny, hanem energiapolitikai döntés is lehet Magyarország jövőjéről.

 

FRANCIS
2026. március 07. 05:12
Amerika a Z. bohócot leváltja és kimenekíti, mielőtt az arany budis zsidó Z állatra nyugati bérvadászokat szabadítanának, mert az EU 27 tagállamából már több iszlám befolyás alá került. Alah már jóváhagyta a SELEJTEZÉST.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 07. 04:31
Kapitány a nyitott piacgazdaság mindenütt megbukott, elavult koncepcióját erőlteti. Anakronisztikusak az elképzelései. Ma már a kínai típusú, az állam segítette, felügyelte protekcionista gazdasági modell a nyerő. A gazdaság van az emberekért és nem fordítva. A gazdaságpolitikai döntéseknek nem kell a nyitott piacgazdaság elképzeléseinek megfelelnie. Az utóbbiak alapjáról a gazdaságpolitikát támadni butaság és demagógia! Kapitány szellemi fejlődésében visszamaradt kb. 100 évet. Az a gazdasági koncepció amit jelenleg képvisel, az értéktelen. Kapitányból hiányzik a gazdaság országos szintű átlátására való képesség.
Válasz erre
1
0
tapir32
2026. március 07. 04:20
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Válasz erre
1
1
tapir32
2026. március 07. 03:51
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!