A választások tétje világos: Ukrajna megengedheti-e magának, hogy zsarolja és fenyegesse a magyar embereket?

Rengeteg érdeklődő követte az Ukrajna magyarországi nagykövetségénél szervezett pénteki demonstrációt. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom azért szervezett tüntetést, hogy világossá tegye, Ukrajna nem zsarolhatja Magyarországot.

Kijev politikai okokból január 27. óta nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken a szállítást, ezzel pedig veszélybe sodorja Magyarország energiabiztonságát. A demonstráció eredeti célja az volt, hogy a magyar emberek világossá tegyék, Ukrajna nem zsarolhatja Magyarországot – mondta a Mandinernek Szarvas Szilveszter, a Patrióta és a Megafon véleményvezére. Emlékeztetett: Kijev politikai okokból nem indítja újra az orosz kőolaj szállítását a Barátságon, korábban Volodimir Zelenszkij elnök és más ukrán politikusok is elismerték, valójában nem a vezeték meghibásodása miatt van hetek óta üzemen kívül az olajvezeték. Ukrajna célja, hogy káoszt és bizonytalanságot okozzon, ezzel befolyásolva az április 12-ei választásokat, összejátszva Brüsszellel és a Magyar Péter vezette Tisza Párttal.