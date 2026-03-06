A választások tétje világos: Ukrajna megengedheti-e magának, hogy zsarolja és fenyegesse a magyar embereket?

Egyre nyíltabban védi Zelenszkijt és Magyar Pétert az ellenzéki sajtó
Nem sikerült függetlenül és objektíven beszámolnia az ellenzéki sajtónak a pénteki megmozdulásról, amelynek célja az volt, hogy Ukrajna befejezze Magyarország zsarolását és ne veszélyeztesse az energiaellátásunkat. A 444 beszámolója ennek ellenére inkább arról szólt, hogy megpróbálja megvédeni az egyre agresszívabbá váló ukrán elnököt és Magyar Pétert. A cikk szerzője gúnyosan megjegyzi, „természetesen nem Orbán a hibás az oroszbarát politikájával, az orosz olajhoz való ragaszkodásával, hanem a Tisza elnöke”. Azt már ugyanakkor nem teszi hozzá, hogy a magyar emberek nem akarnak pusztán ideológiai okokból jóval többet fizetni az áramért, a gázért és az üzemanyagért. Emellett a 444 figyelmen kívül hagyja azt a nem elhanyagolható körülményt is, hogy az iráni konfliktus miatt a jóval drágábban és környezetszennyezőbb módon beszerezhető kőolaj és földgáz szállítása komoly veszélybe került, mivel az arab országokból a Hormuzi-szoros iráni blokádja miatt nem tudnak kihajózni a szállítmányok. Miközben tehát a közel-keleti konfliktus újabb energiaválsággal fenyeget, az ukrán elnök pedig a szerződéseket megszegve visszatartja a Magyarország számára fenntartott orosz kőolajat és halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, az ellenzéki sajtó továbbra is azt tartja a legfontosabbnak, hogy Ukrajna elvárásait kérje számon a kormányon és Magyar Pétert támogassa.