03. 07.
szombat
03. 07.
szombat
demonstráció magyarország Magyar Péter ukrajna orbán viktor

A választások tétje világos: Ukrajna megengedheti-e magának, hogy zsarolja és fenyegesse a magyar embereket?

2026. március 06. 22:42

Elfogadhatatlan Ukrajna zsarolása és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök halálos fenyegetése.

2026. március 06. 22:42
null

Rengeteg érdeklődő követte az Ukrajna magyarországi nagykövetségénél szervezett pénteki demonstrációt. A Nemzeti Ellenállás Mozgalom azért szervezett tüntetést, hogy világossá tegye, Ukrajna nem zsarolhatja Magyarországot.

Kijev politikai okokból január 27. óta nem indítja újra a Barátság kőolajvezetéken a szállítást, ezzel pedig veszélybe sodorja Magyarország energiabiztonságát. A demonstráció eredeti célja az volt, hogy a magyar emberek világossá tegyék, Ukrajna nem zsarolhatja Magyarországot – mondta a Mandinernek Szarvas Szilveszter, a Patrióta és a Megafon véleményvezére. Emlékeztetett: Kijev politikai okokból nem indítja újra az orosz kőolaj szállítását a Barátságon, korábban Volodimir Zelenszkij elnök és más ukrán politikusok is elismerték, valójában nem a vezeték meghibásodása miatt van hetek óta üzemen kívül az olajvezeték. Ukrajna célja, hogy káoszt és bizonytalanságot okozzon, ezzel befolyásolva az április 12-ei választásokat, összejátszva Brüsszellel és a Magyar Péter vezette Tisza Párttal.

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
ELÉG az ukrán zsarolásból – TÜNTETÉS a budapesti nagykövetségnél!

Videó

Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.

A választásokba való beavatkozás és a kőolajszállítás akadályozása mellett tovább fokozta a felháborodást, hogy az ukrán elnök csütörtökön nyíltan megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt, amiért nem támogatja az Ukrajnának nyújtandó, 90 milliárd eurós uniós kölcsönt. A kormányfő többször is világossá tette, amíg nem indítja újra Ukrajna az olajszállítást, addig szó sem lehet arról, hogy támogassa az EU-s kölcsön folyósítását. Zelenszkij ezért gyakorlatilag halálosan megfenyegette Orbánt: úgy fogalmazott, ha a miniszterelnök kitart az uniós kölcsön blokkolása mellett és a hadsereg nem jut fegyverhez, akkor 

megadják a címét a fegyveres erőiknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.

Szarvas Szilveszter arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar ugyan kénytelen volt elhatárolódni a kormányfőt ért fenyegetéstől, ugyanakkor a Tisza Párt elnöke tovább folytatja a színészkedést, hiába próbálja meg tagadni, hogy a müncheni biztonsági csúcson megállapodott Kijevvel és Brüsszellel, hogy leválasztja Magyarországot az olcsó orosz energiahordozókról, ha április 12. után kormányt alakíthatnak. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az ellenzéki politikus hiába utasította el Volodimir Zelenszkij fenyegetését, mivel hetek óta hallgat az olajblokádról és egyszer sem szólította fel Ukrajnát, hogy indítsák úja a Barátságon a kőolajszállítást. Ehelyett Magyar Péter is azt az ukrán állítást visszhangozza, hogy a vezeték javítása még nem fejeződött be. Ez az állítás már régen megdőlt, maga Kijev ismerte el, nem akarják átengedni az orosz olajat, noha ezt nem tehetnék meg.

Ukrajna a Barátság újraindításának megtagadásával megszegi az uniós és nemzetközi szerződéseket, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország és Szlovákia továbbra is vásárolhasson orosz kőolajat, ráadásul Kijev is kötelezettséget vállalt arra, hogy nem akadályozhatja a szállítást.

Szarvas Szilveszter kiemelte, a jövőben is el kell határolódnunk Brüsszel, Kijev és a hazai ellenzék szövetségétől, éppen ezért sorsdöntő, hogy április 12-én kire szavazunk. Orbán Viktor és a nemzeti kormány jelenti a garanciát arra, hogy hazánk kimarad a háborúból és a magyar családoknak a későbbiekben se kelljen finanszírozniuk Ukrajnát, valamint a háború elhúzódását. Az energiaellátás fenntartása pedig nélkülözhetetlen a rezsicsökkentés megvédéséhez és ahhoz, hogy az üzemanyagok ára ne emelkedjen ezer forint fölé.

Egyre nyíltabban védi Zelenszkijt és Magyar Pétert az ellenzéki sajtó

Nem sikerült függetlenül és objektíven beszámolnia az ellenzéki sajtónak a pénteki megmozdulásról, amelynek célja az volt, hogy Ukrajna befejezze Magyarország zsarolását és ne veszélyeztesse az energiaellátásunkat. A 444 beszámolója ennek ellenére inkább arról szólt, hogy megpróbálja megvédeni az egyre agresszívabbá váló ukrán elnököt és Magyar Pétert. A cikk szerzője gúnyosan megjegyzi, „természetesen nem Orbán a hibás az oroszbarát politikájával, az orosz olajhoz való ragaszkodásával, hanem a Tisza elnöke”. Azt már ugyanakkor nem teszi hozzá, hogy a magyar emberek nem akarnak pusztán ideológiai okokból jóval többet fizetni az áramért, a gázért és az üzemanyagért. Emellett a 444 figyelmen kívül hagyja azt a nem elhanyagolható körülményt is, hogy az iráni konfliktus miatt a jóval drágábban és környezetszennyezőbb módon beszerezhető kőolaj és földgáz szállítása komoly veszélybe került, mivel az arab országokból a Hormuzi-szoros iráni blokádja miatt nem tudnak kihajózni a szállítmányok. Miközben tehát a közel-keleti konfliktus újabb energiaválsággal fenyeget, az ukrán elnök pedig a szerződéseket megszegve visszatartja a Magyarország számára fenntartott orosz kőolajat és halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt, az ellenzéki sajtó továbbra is azt tartja a legfontosabbnak, hogy Ukrajna elvárásait kérje számon a kormányon és Magyar Pétert támogassa.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
csulak
2026. március 07. 15:42
Orkrajna nem EU-s orszag, igy semmilyen EU-s penzre nem jogosult ! Minden tamogatas orkrajnanak CSAK onkentesen a tagallamok dontese alapjan lehetseges , NEM kotelezoen ! Orkrajna egy korrupt , parazita allam amely nem kepes fenntartani magat onalloan, ilyen allam NEM valo az EU-ba ! Az EB es ET-t be kell perelnie Magyarorszag es Szlovakia ,mert nem a tagallamok erdekeit vedi hanem egy idegen allamet ! Orban Viktor hivja fel Trumpot es Elont ,hogy zarjak le a Starlinket, amig Orkrajna fel nem oldja a Baratsag vezeteken az olajembargot Magyarorszag es Szlovakia ellen ! Olyan orszag amely elzarja ket Unios orszag koolajellatasat, NEM valo az Unioba, ennyi !
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. március 07. 08:59
"Töki 2026. március 06. 23:15 Akkor fizetsd helyettem és a családom helyett a piszok drága rezsit!" Látod orbán még azt is odaírja neked ,hogy rezsicsökkentés nélkül mennyit kellett volna fizetned. Ezek szerint orbán hülyének néz ,hogy még ezt sem tudod kiszámolni. Különben honnan jöttek ezek a számok? Drága a rezsi? 1: orbán és a fidesz felemelte a rezsi árát 2: kevés a fizetésed. orbán nem emelte fel annyira hogy ne legyen kevés?
Válasz erre
0
0
kőbaltás
2026. március 07. 05:53
Jó lenne,ha a Tisza támogatói végre felfognák a rögvalóságot:Tisza győzelem esetén Magyarország Ukrán tartomány lenne.De hála az égnek,a csonthülyék sokkal kevesebben vannak.Zelenszkij pedig bíróság előtt fogja végezni. Az ukrán hadsereg személyi,és technikai állományának feláldozását képtelenség büntetlenül megúszni. Ennek az egyébként orosz zsidónak százezrek fölösleges,értelmetlen halála szárad a lelkén. Vajon a globális pénzügyi háttérhatalom meddig finanszírozza még az ukrajnai mészárlást,az EU undorító támogatásával.A mai emberiség egyik legnagyobb szégyene az ukrajnai öldöklés.
Válasz erre
3
0
tapir32
2026. március 07. 04:33
Kapitány a nyitott piacgazdaság mindenütt megbukott, elavult koncepcióját erőlteti. Anakronisztikusak az elképzelései. Ma már a kínai típusú, az állam segítette, felügyelte protekcionista gazdasági modell a nyerő. A gazdaság van az emberekért és nem fordítva. A gazdaságpolitikai döntéseknek nem kell a nyitott piacgazdaság elképzeléseinek megfelelnie. Az utóbbiak alapjáról a gazdaságpolitikát támadni butaság és demagógia! Kapitány szellemi fejlődésében visszamaradt kb. 100 évet. Az a gazdasági koncepció amit jelenleg képvisel, az értéktelen. Kapitányból hiányzik a gazdaság országos szintű átlátására való képesség.
Válasz erre
1
0
