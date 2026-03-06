Szentkirályi Alexandra az ukrán zászló eltávolítását követeli a Városházáról (VIDEÓ)

Hazatért az ománi edzőtáborból a teljes magyar úszóválogatott
A 23 fős felnőtt- és utánpótláscsapat már itthon készül az öt hét múlva kezdődő soproni országos bajnokságra.
A politikus szerint a zászló jelenléte elfogadhatatlan a jelenlegi geopolitikai és diplomáciai helyzetben.
A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy távolítsa el a Fővárosi Önkormányzat homlokzatáról az ukrán zászlót.
Szentkirályi Alexandra a videóban felhívta a figyelmet arra, hogy a Városházán még mindig az ukrán zászló lobog. A frakcióvezető szerint ez különösen annak fényében aggályos, hogy az elmúlt időszakban több konfliktus is kialakult Magyarország és Ukrajna között.
„Azok után, hogy tegnap Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, azok után, hogy az ukránok folyamatosan zsarolnak minket és nem hajlandóak tudatosan, szándékosan újranyitni a Barátság kőolajvezetéket” – tette hozzá.
Ennek a zászlónak semmi keresnivalója nincs a városháza épületén.
– mondta, majd hozzátette, hogy ugyanerre felszólítja a fővárosi frakciókat is, különösen a fővárosi Tisza-frakciót.
Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala
***
