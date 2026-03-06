Ft
03. 07.
szombat

zelenszkij szentkirályi alexandra városháza zászló ukrajna

Szentkirályi Alexandra az ukrán zászló eltávolítását követeli a Városházáról (VIDEÓ)

2026. március 06. 19:42

A politikus szerint a zászló jelenléte elfogadhatatlan a jelenlegi geopolitikai és diplomáciai helyzetben.

2026. március 06. 19:42
null

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy távolítsa el a Fővárosi Önkormányzat homlokzatáról az ukrán zászlót.

Szentkirályi Alexandra a videóban felhívta a figyelmet arra, hogy a Városházán még mindig az ukrán zászló lobog. A frakcióvezető szerint ez különösen annak fényében aggályos, hogy az elmúlt időszakban több konfliktus is kialakult Magyarország és Ukrajna között.

„Azok után, hogy tegnap Zelenszkij halálosan megfenyegette a magyar miniszterelnököt, azok után, hogy az ukránok folyamatosan zsarolnak minket és nem hajlandóak tudatosan, szándékosan újranyitni a Barátság kőolajvezetéket” – tette hozzá.

Ennek a zászlónak semmi keresnivalója nincs a városháza épületén.

– mondta, majd hozzátette, hogy ugyanerre felszólítja a fővárosi frakciókat is, különösen a fővárosi Tisza-frakciót. 

Nyitókép: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

madre79
2026. március 07. 10:27
Egyáltalán miért tették ki? Ez a balf főpolgármesternek csúfolt senki bárki zászlaját kirakja a magyar helyett! Takarodó lesz!
aquila
2026. március 07. 10:13
Persze, semmi keresni valója annak a zászlónak a városházán, de azért jobban tennék, ha mindezt egy komolyabb valaki tenné szóvá. Ha megszólal ez a nő, az inkább kontraproduktív.
kir2vik
2026. március 07. 09:59
Kifejezetten érdemes lenne Alexandrának megszabadulni ettől a hosszú gyönyörű hajtól. Influenszer, modell, butap.csa, időjárás bemondó hatást kelt, akinek a legfontosabb dolga, hogy a hajával foglalkozzon. Az arca körül maradhat, de csak vállig érjen. Elképzelem Hillary Clintont, amint ekkora hajjal politizál vagy elnökfeleség. Vagy Lévai Anikót. Mondjuk Melania Trumpnak jól áll, de ő modell volt. Ilyen apróságok is számítanak a szimpátia indexnél. Márpedig Alexandra sajnos veszített a főpolgármester választáson. De legalább találja ki, hogyan tűzze fel.
Tegnap
2026. március 07. 08:43
Csak a magyar zászlót szabas a városházán hagyni. A hohol meg brüsszeliya seggtörlőkbe meg belecsavarni a hosszú, vékony szemetet, irány a pöcegödör !
