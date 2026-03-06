Szentkirályi Alexandra az ukrán zászló eltávolítását követeli a Városházáról (VIDEÓ)

A Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra videót osztott meg közösségi oldalán, amelyben felszólította Karácsony Gergely főpolgármestert, hogy távolítsa el a Fővárosi Önkormányzat homlokzatáról az ukrán zászlót.

Szentkirályi Alexandra a videóban felhívta a figyelmet arra, hogy a Városházán még mindig az ukrán zászló lobog. A frakcióvezető szerint ez különösen annak fényében aggályos, hogy az elmúlt időszakban több konfliktus is kialakult Magyarország és Ukrajna között.