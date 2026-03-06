Tegnap új szintre lépett a történet: egy EU-tagjelölt ország vezetője életveszélyesen megfenyegette egy EU-tagállam vezetőjét
Valaki szóljon Ursula von der Leyennek: az Európai Unió irányítóit nem sírásónak alkalmaztuk. Demeter Szilárd írása.
Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat.
Hiába zsarol Zelenszkij Orbán meggyilkolásával. Magyarországot nem a halálos tavasz fenyegeti, hanem József Attilával köszönti az újjászületést. „Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, / A vén Duna karcsú gőzösökre gondol.”
Mert ahogy Orbán Viktor fogalmazott ma reggel: „Köszönöm szépen, jól aludtam, ha Zelenszkijre gondol. Az ukrán elnök azért zsarol meg fenyeget, mert ukránbarát miniszterelnököt és ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén.
Én pedig egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni, mindig ki fogok állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett.”
Mindezt azok után, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.
Az ukrán elnök arról beszélt: ha valaki blokkolja a 90 milliárd eurós támogatást, megadhatják „ennek a személynek a címét” az ukrán katonáknak, akik majd „a saját nyelvükön” beszélnek vele. Magyarország kormánya nem késett a válasszal: Szijjártó Péter „új fázisként” értékelte a fenyegetést, Gulyás Gergely pedig kiemelte, hogy ez már túlment a verbális támadáson, Magyarország pedig nem enged a zsarolásnak. Ez a határátlépés mutatja, hogy Ukrajna vezetése egyre kétségbeesettebb, de Magyarország nem hajolhat meg.
Marco Rubio amerikai külügyminiszter, a Trump-adminisztráció kulcsfigurája kijelentette: az USA nem tűri az ilyen zsarolást Ukrajnától. A szlovák miniszterelnök, Robert Fico szolidaritást vállalt Magyarországgal, figyelmeztetve, hogy további EU-tagországok blokkolhatják a segélyt ilyen fenyegetések miatt.
Emlékeznek, amikor Orbán először tervezte, hogy elutazik Ukrajnába Zelenszkijhez, egy fél ország ugrott talpra, hogy útját állja a miniszterelnöknek, nehogy kimenjen, nehogy baja essen.
Most, hogy Orbán életének kioltását is kilátásba helyezték, még erősebb ez a féltés.
A miniszterelnök Facebook-oldaláról néhány komment. Olivér: „Akik ukránbarát kormányt akarnak Budapesten, rossz ajtón kopogtatnak. A magyar érdek az első, és ebből nem engedünk! Márta: Nem engedünk Ukrajna zsarolásnak, megvédjük hazánkat és a Miniszterelnökünket, mert: A haza nem eladó.......! Isten áldd meg a magyart!” Csanád: „A legjobb miniszterelnök! Támogatunk, Viktor! Győzni fogunk, Magyarország biztonságát csak a Fidesz tudja garantálni!” Ágnes: „Zelenszkij átlépte a vörös vonalat. A magyarok többsége Orbán Viktor mögött áll éppen azért, mert tudjuk, ő kiáll a magyarok érdekei mellett és a magyarokért.” Az undorító tiszás kommentelők persze a Telex.hu oldalán sorakoztak fel. Béla: „Minek mondanak ilyet az ukránok?! Csak tegyék, amit tenniük kell.” Mária: „O ha tudnád hányan szeretnénk vezetőnk ido előtti mennybemenetelet (SIC)” Géza: „Nagy kár nem érné Magyarországot.” Lajos: „Én kérek elnézést Zelenszkij elnöktől emiatt a kretén miatt. Világ szégyene vagy kakadu! Undorító, amit műveltek Ukrajnával putyin parancsára. Még pár napig (SIC)”Az Orbán-ellenes reakciók mélypontját a népszavás Batka Zoltán reakciója jelentette, aki még le is rajzolta Facebookján Zelenszkijt, a szerinte jó embert, akit az emberiség hősének nevezett és Ukrajnát, azaz a vérengzést éltette. Tiszta elmebaj. Ezt fűzte a képhez: „Jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij. Vele nem harcolni kell, hanem segíteni, amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!”
Magyar Péter langyos reakciója így szólt: „egy külföldi állami vezető sem fenyegethet egyetlen magyart sem.” Lázár János erre felszólította, hagyja abba a színjátékot! Mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel. Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat.
Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen. Szégyen, gyalázat, hogy a saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll Magyar Péter”.
Szörnyű időket élünk, de már nem sokáig. A józan magyarok nagyon várják, hogy a Magyar Péter által megmérgezett közélet április 12-én megtisztuljon. Lelki támaszként gondoljunk Ady soraira: „Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten.”
Átöleli Orbán Viktort és átöleli Magyarországot is.
***
Magyar Péter több szálon is szorosan kapcsolódik az ukrán vezetéshez – ez nem éppen egy „csodálatos Barátság” kezdete.
(Fotó: Michael Probst, MTI/MTVA)