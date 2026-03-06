Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij magyarország Magyar Péter orbán ukrajna isten

A Jóisten átöleli Orbánt és átöleli Magyarországot is – hiába fenyeget Zelenszkij a kormányfő megölésével

2026. március 06. 16:47

Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat.

2026. március 06. 16:47
null
Horváth K. József
Horváth K. József
Mandiner

Hiába zsarol Zelenszkij Orbán meggyilkolásával. Magyarországot nem a halálos tavasz fenyegeti, hanem József Attilával köszönti az újjászületést. „Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, / A vén Duna karcsú gőzösökre gondol.”

Mert ahogy Orbán Viktor fogalmazott ma reggel: „Köszönöm szépen, jól aludtam, ha Zelenszkijre gondol. Az ukrán elnök azért zsarol meg fenyeget, mert ukránbarát miniszterelnököt és ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Én pedig egész egyszerűen útban vagyok. De engem nem lehet sem zsarolással, sem fenyegetéssel megfélemlíteni, mindig ki fogok állni Magyarország és a magyarok érdekei mellett.”

Mindezt azok után, hogy Zelenszkij életveszélyesen megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ukrán elnök arról beszélt: ha valaki blokkolja a 90 milliárd eurós támogatást, megadhatják „ennek a személynek a címét” az ukrán katonáknak, akik majd „a saját nyelvükön” beszélnek vele.  Magyarország kormánya nem késett a válasszal: Szijjártó Péter „új fázisként” értékelte a fenyegetést, Gulyás Gergely pedig kiemelte, hogy ez már túlment a verbális támadáson, Magyarország pedig nem enged a zsarolásnak. Ez a határátlépés mutatja, hogy Ukrajna vezetése egyre kétségbeesettebb, de Magyarország nem hajolhat meg. 

Marco Rubio amerikai külügyminiszter, a Trump-adminisztráció kulcsfigurája kijelentette: az USA nem tűri az ilyen zsarolást Ukrajnától. A szlovák miniszterelnök, Robert Fico szolidaritást vállalt Magyarországgal, figyelmeztetve, hogy további EU-tagországok blokkolhatják a segélyt ilyen fenyegetések miatt. 

Emlékeznek, amikor Orbán először tervezte, hogy elutazik Ukrajnába Zelenszkijhez, egy fél ország ugrott talpra, hogy útját állja a miniszterelnöknek, nehogy kimenjen, nehogy baja essen. 

Most, hogy Orbán életének kioltását is kilátásba helyezték, még erősebb ez a féltés. 

A miniszterelnök Facebook-oldaláról néhány komment. Olivér: „Akik ukránbarát kormányt akarnak Budapesten, rossz ajtón kopogtatnak. A magyar érdek az első, és ebből nem engedünk! Márta: Nem engedünk Ukrajna zsarolásnak, megvédjük hazánkat és a Miniszterelnökünket, mert: A haza nem eladó.......! Isten áldd meg a magyart!” Csanád: „A legjobb miniszterelnök! Támogatunk, Viktor! Győzni fogunk, Magyarország biztonságát csak a Fidesz tudja garantálni!” Ágnes: „Zelenszkij átlépte a vörös vonalat. A magyarok többsége Orbán Viktor mögött áll éppen azért, mert tudjuk, ő kiáll a magyarok érdekei mellett és a magyarokért.” Az undorító tiszás kommentelők persze a Telex.hu oldalán sorakoztak fel. Béla: „Minek mondanak ilyet az ukránok?! Csak tegyék, amit tenniük kell.” Mária: „O ha tudnád hányan szeretnénk vezetőnk ido előtti mennybemenetelet (SIC)” Géza: „Nagy kár nem érné Magyarországot.” Lajos: „Én kérek elnézést Zelenszkij elnöktől emiatt a kretén miatt. Világ szégyene vagy kakadu! Undorító, amit műveltek Ukrajnával putyin parancsára. Még pár napig (SIC)”Az Orbán-ellenes reakciók mélypontját a népszavás Batka Zoltán reakciója jelentette, aki még le is rajzolta Facebookján Zelenszkijt, a szerinte jó embert, akit az emberiség hősének nevezett és Ukrajnát, azaz a vérengzést éltette. Tiszta elmebaj. Ezt fűzte a képhez: „Jó embereket könnyű rajzolni. Az emberiség hőse, Volodimir Zelenszkij. Vele nem harcolni kell, hanem segíteni, amiben csak lehet. SLAVA UKRAINI!” 

Magyar Péter langyos reakciója így szólt: „egy külföldi állami vezető sem fenyegethet egyetlen magyart sem.” Lázár János erre felszólította, hagyja abba a színjátékot! Mindenki látja, hogy összejátszik Zelenszkijjel. Zelenszkij ukránbarát kormányt akar Magyarországon, Magyar Péter pedig hatalmat. 

Magyar Péter az ukránokat támogatja, az ukránok pedig pénzelik Magyar Pétert, hogy hatalomra kerülhessen. Szégyen, gyalázat, hogy a saját népével szemben az ukránok és Zelenszkij mellé áll Magyar Péter”.

Szörnyű időket élünk, de már nem sokáig. A józan magyarok nagyon várják, hogy a Magyar Péter által megmérgezett közélet április 12-én megtisztuljon. Lelki támaszként gondoljunk Ady soraira: „Mikor elhagytak, Mikor a lelkem roskadozva vittem, Csöndesen és váratlanul Átölelt az Isten.” 

Átöleli Orbán Viktort és átöleli Magyarországot is.

***

Ezt is ajánljuk a témában

(Fotó: Michael Probst, MTI/MTVA) 

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 23 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csigabus
2026. március 07. 19:02
Remélem,hogy a Jó Isten Velünk lesz! Mármint magyarokkal! A nyikhajok mennek a levesbe!
Válasz erre
0
0
eFhlsanzláólénv
2026. március 07. 18:47
Olvashatatlan ez a szar újságotok. Elképesztő seggnyalás. Borzalom bazdmeg. Hogy tudtok ennyire brutálisan mélyen a fidesz és Orbán seggében lenni? Nem kéne néha egy kicsit kritikát is megfogalmazni? Csakmert ez ilyen fanatizmus, amit itt ti toltok.
Válasz erre
0
0
tapir32
2026. március 07. 04:21
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Válasz erre
1
1
tapir32
2026. március 07. 03:53
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!