Hiába zsarol Zelenszkij Orbán meggyilkolásával. Magyarországot nem a halálos tavasz fenyegeti, hanem József Attilával köszönti az újjászületést. „Tavasz van, tavasz van, gyönyörű tavasz, / A vén Duna karcsú gőzösökre gondol.”

Mert ahogy Orbán Viktor fogalmazott ma reggel: „Köszönöm szépen, jól aludtam, ha Zelenszkijre gondol. Az ukrán elnök azért zsarol meg fenyeget, mert ukránbarát miniszterelnököt és ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén.