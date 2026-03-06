Itt vannak a bizonyítékok: a Tisza Párt sokkal közelebb áll Zelenszkijékhez, mint ahogy azt eddig sejtettük

„Sikerült addig provokálni Zelenszkijt...” – kiállt az ukrán elnök mellett a 444 főszerkesztője
Magyar Péter több szálon is szorosan kapcsolódik az ukrán vezetéshez – ez nem éppen egy „csodálatos Barátság” kezdete.
Több ponton is az ukrán politikai körökkel való kapcsolatok lehetőségét veti fel egy friss elemzés, amely a magyar választási kampány és a Tisza Párt körüli nemzetközi szálakat vizsgálja. Az Ellenpont cikke szerint az elmúlt hónapokban több olyan esemény is történt, amely Magyar Péter pártja és az ukrán politikai körök közötti összefonódás lehetőségét veti fel.
A cikk egyik központi eleme az ukrán–magyar energetikai vita, miszerint Ukrajna több lépése – köztük a Barátság kőolajvezeték működésével kapcsolatos döntés – a magyar politikai helyzetre is hatással lehet. Az írás felidézi, hogy az ukrán vezetés korábban élesen bírálta a magyar kormány politikáját, és nyilvános megszólalásokban is utalt arra, hogy változást vár a magyar politikában.
Kitérnek arra is, hogy az ukrán politikai nyilvánosságban több alkalommal jelentek meg olyan vélemények, amelyek párhuzamot vontak a Tisza Párt elnöke és Volodimir Zelenszkij politikai pályája között. Egyes ukrán elemzők korábban úgy fogalmaztak:
Magyar Péter politikai felemelkedése hasonlít az ukrán elnök váratlan választási győzelméhez.
Az elemzés emlékeztet arra is, hogy Magyar Péter részt vett a müncheni biztonsági konferencián, ahol több nyugati politikai vezetővel találkozott, és a beszámolók szerint az ukrán vezetés képviselőivel is egyeztetett.
A cikk külön foglalkozik a Tisza Párt digitális infrastruktúrájával is.
A portál példaként említi azokat a szervezeteket és médiaplatformokat, amelyek a régióban Ukrajna politikai érdekei mellett kampányolnak
– egyes cikkeikben Magyar Pétert Orbán Viktor egyik legesélyesebb kihívójaként mutatták be.
Az Ellenpont kitér a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációja körül kialakult adatkezelési botrányra is: a fejlesztésben egy ukrán hátterű informatikai vállalkozás is szerepet játszhatott, ami a portál értelmezése szerint biztonsági és politikai kérdéseket is felvet.
A téma az elmúlt hetekben a magyar politikai vitákban is megjelent. Kormánypárti politikusok többször arról beszéltek, hogy szerintük külföldi szereplők is megpróbálhatnak hatást gyakorolni a magyar választásokra, míg az ellenzéki oldal visszautasította az ilyen állításokat.
