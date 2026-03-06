Itt vannak a bizonyítékok: a Tisza Párt sokkal közelebb áll Zelenszkijékhez, mint ahogy azt eddig sejtettük

Több ponton is az ukrán politikai körökkel való kapcsolatok lehetőségét veti fel egy friss elemzés, amely a magyar választási kampány és a Tisza Párt körüli nemzetközi szálakat vizsgálja. Az Ellenpont cikke szerint az elmúlt hónapokban több olyan esemény is történt, amely Magyar Péter pártja és az ukrán politikai körök közötti összefonódás lehetőségét veti fel.

A cikk egyik központi eleme az ukrán–magyar energetikai vita, miszerint Ukrajna több lépése – köztük a Barátság kőolajvezeték működésével kapcsolatos döntés – a magyar politikai helyzetre is hatással lehet. Az írás felidézi, hogy az ukrán vezetés korábban élesen bírálta a magyar kormány politikáját, és nyilvános megszólalásokban is utalt arra, hogy változást vár a magyar politikában.