tisza párt volodimir zelenszkij Magyar Péter ukrajna orbán viktor

Itt vannak a bizonyítékok: a Tisza Párt sokkal közelebb áll Zelenszkijékhez, mint ahogy azt eddig sejtettük

2026. március 06. 12:24

Magyar Péter több szálon is szorosan kapcsolódik az ukrán vezetéshez – ez nem éppen egy „csodálatos Barátság” kezdete.

2026. március 06. 12:24
null

Több ponton is az ukrán politikai körökkel való kapcsolatok lehetőségét veti fel egy friss elemzés, amely a magyar választási kampány és a Tisza Párt körüli nemzetközi szálakat vizsgálja. Az Ellenpont cikke szerint az elmúlt hónapokban több olyan esemény is történt, amely Magyar Péter pártja és az ukrán politikai körök közötti összefonódás lehetőségét veti fel.

A cikk egyik központi eleme az ukrán–magyar energetikai vita, miszerint Ukrajna több lépése – köztük a Barátság kőolajvezeték működésével kapcsolatos döntés – a magyar politikai helyzetre is hatással lehet. Az írás felidézi, hogy az ukrán vezetés korábban élesen bírálta a magyar kormány politikáját, és nyilvános megszólalásokban is utalt arra, hogy változást vár a magyar politikában.

Kitérnek arra is, hogy az ukrán politikai nyilvánosságban több alkalommal jelentek meg olyan vélemények, amelyek párhuzamot vontak a Tisza Párt elnöke és Volodimir Zelenszkij politikai pályája között. Egyes ukrán elemzők korábban úgy fogalmaztak: 

Magyar Péter politikai felemelkedése hasonlít az ukrán elnök váratlan választási győzelméhez.

Az elemzés emlékeztet arra is, hogy Magyar Péter részt vett a müncheni biztonsági konferencián, ahol több nyugati politikai vezetővel találkozott, és a beszámolók szerint az ukrán vezetés képviselőivel is egyeztetett.

Idézőjel

Az ukránok segítik Magyar Péter kampányát

A Tisza Párt vezetője egy igazi kétszínű alak.

A cikk külön foglalkozik a Tisza Párt digitális infrastruktúrájával is. 

A portál példaként említi azokat a szervezeteket és médiaplatformokat, amelyek a régióban Ukrajna politikai érdekei mellett kampányolnak

 – egyes cikkeikben Magyar Pétert Orbán Viktor egyik legesélyesebb kihívójaként mutatták be. 

Az Ellenpont kitér a Tisza Párt Tisza Világ nevű applikációja körül kialakult adatkezelési botrányra is: a fejlesztésben egy ukrán hátterű informatikai vállalkozás is szerepet játszhatott, ami a portál értelmezése szerint biztonsági és politikai kérdéseket is felvet.

A téma az elmúlt hetekben a magyar politikai vitákban is megjelent. Kormánypárti politikusok többször arról beszéltek, hogy szerintük külföldi szereplők is megpróbálhatnak hatást gyakorolni a magyar választásokra, míg az ellenzéki oldal visszautasította az ilyen állításokat.

Nyitókép forrása: Hidvéghi Balázs Facebook-oldala

csulak
2026. március 06. 16:27
SOHA TOBBE BALOLDALT !
Válasz erre
2
0
Horst_Tappert
2026. március 06. 16:19
"Picnic Niki 2026. március 06. 13:59" Jaja, ha Szanyi Pabolcs ügynök és Csáncz Kaba ügynök ezt mondja, akkor így is van. Hiszen mindketten be vannak kötve egy-egy szolgálathoz... Most már tényleg a kurvaanyátokat, hazaáruló, hoholszopó gecik.
Válasz erre
2
0
iphone-13
2026. március 06. 16:09
KÉT ALJAS SZEMÉTLÁDA A KÉPEN
Válasz erre
2
0
Picnic Niki
2026. március 06. 13:59
OV sokkal közelebb van az oroszokhoz, m eddig sejtettük: VSquare: hírszerzési információk szerint Putyin csapatot küld Magyarországra a választások megzavarására Az érintettek diplomáciai vagy szolgálati útlevéllel dolgozhatnak, ami jelentős jogi védelmet biztosít számukra economx.hu/belfold/putyin-valasztas-gru-hirszerzes-befolyasolas.824959.html
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!