Egy pillanat alatt lefagyott a vigyor Magyar Péter képéről: nem csak Orbán Viktorral kell farkasszemet néznie

Eddig kellett várni: nyíltan letette a garast Orbán mellett a nyugat-európai politikus – bajban van Zelenszkij
Hollandiában is átlátnak a szitán.
Kemény harc kezd kialakulni a választások előtt.
A választók harmada négypárti, ötöde pedig ötpárti parlamentet szeretne, és bár Magyar Péter azt üzeni, hogy a választásnak csak két szereplője van, minden kutatás szerint legalább három, de akár öt pártnak is esélye van bekerülni a parlamentbe – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója pénteken az M1 aktuális csatornán arra a kutatásra hivatkozva, amelyet a Nézőpont Intézet a közmédiával együttműködésében készített.
Az elemző közölte, a felmérésben nem azt vizsgálták, hogy mennyien szavaznának az adott pártokra.
Hozzátette, a kutatásból az derül ki, hogy a magyarok fele szeretné, ha a Mi Hazánk bekerülne az országgyűlésbe, harmada pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP) és a Demokratikus Koalíciót is szívesen látná a parlamentben.
Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, ez a felmérés jól mutatja, hogy milyen sokan drukkolnak ezeknek a pártoknak, de valós szavazójuk csak nyolcad vagy tizedannyi, a Kutyapárt és a DK jelenleg a bejutási küszöb környékén áll.
A Nézőpont Intézet igazgatója emlékeztetett, péntek délután 4 órakor lezárult az aláírásgyűjtés, a pártok szombat délutánig állíthatnak listát.
Innentől kezdve eldől az, hogy hány szereplős lesz a verseny április 12-én”
– fogalmazott. Mráz Ágosoton Sámuel jelezte, Magyar Péter azt akarja üzenni, hogy a választásnak csak két szereplője van, ennek ellenére minden kutatás azt mutatja, hogy legalább három pártnak esélye van bekerülni a parlamentbe, de akár öt párt is alkothatja majd a következő országgyűlést. Az elemző hozzátette, egy február végi kutatás szerint a pártversenyt jelenleg a Fidesz vezeti néhány százalékponttal.
Rámutatott, a magyarok 18 százaléka azt mondja, hogy ötpárti legyen a parlament, így könnyen beazonosítható, hogy ez a nem kormánypárti szavazó réteg a Tisza Pártra sem akar voksolni és egy sokszínűbb ellenzéket kívánnak maguknak a következő Országgyűlésben is.
A kutatásban azt írják, a Tisza szavazóinak 55 százaléka drukkol az MKKP, 44 százaléka a DK és 36 százaléka a Mi Hazánk parlamenti bekerülésének is.
A Nézőpont Intézet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) együttműködésben február 23. és 25. között végezte el a kutatást ezer fő telefonos megkérdezésével. A minta reprezentatív a 18 évesnél idősebb lakosságra nem, kor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint.
(MTI)
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP