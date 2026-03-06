Egy pillanat alatt lefagyott a vigyor Magyar Péter képéről: nem csak Orbán Viktorral kell farkasszemet néznie

A választók harmada négypárti, ötöde pedig ötpárti parlamentet szeretne, és bár Magyar Péter azt üzeni, hogy a választásnak csak két szereplője van, minden kutatás szerint legalább három, de akár öt pártnak is esélye van bekerülni a parlamentbe – jelentette ki Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója pénteken az M1 aktuális csatornán arra a kutatásra hivatkozva, amelyet a Nézőpont Intézet a közmédiával együttműködésében készített.

Az elemző közölte, a felmérésben nem azt vizsgálták, hogy mennyien szavaznának az adott pártokra.

Hozzátette, a kutatásból az derül ki, hogy a magyarok fele szeretné, ha a Mi Hazánk bekerülne az országgyűlésbe, harmada pedig a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot (MKKP) és a Demokratikus Koalíciót is szívesen látná a parlamentben.