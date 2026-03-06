Ft
Eddig kellett várni: nyíltan letette a garast Orbán mellett a nyugat-európai politikus – bajban van Zelenszkij

2026. március 06. 19:24

Hollandiában is átlátnak a szitán.

2026. március 06. 19:24
Nem kellett sokat várni, végre Nyugat-Európában is akadt olyan politikus, aki megelégelte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ámokfutását. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke nyíltan kiállt X-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök mellett.

„Szeretném kifejezni szolidaritásomat a barátomnak és szövetségesemnek, Orbán Viktornak. Azt kívánom, bárcsak Európában több olyan bátor vezető lenne, mint amilyen ő! Keményen fellép az illegális bevándorlás ellen, ellenzi az LMBT mozgalmat,

és állja a sarat az Európai Unió megfélemlítési kísérleteivel, valamint Zelenszkij elnök fenyegetéseivel szemben” 

fogalmazott Geert Wilders.

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
akitiosz
2026. március 07. 13:32
Hoppá megint hazudik. Nem kellett eddig várni. Már számtalanszor megtette "a nyugat-európai politikus".
1
1
5m007h 0p3ra70r
2026. március 07. 05:38
>>Mantinka 2026. március 06. 23:18<< Csupa remek hír, rengeteg fejlesztés!
0
0
Mantinka
2026. március 06. 23:18
Eddig kellett várni: nyíltan letette a sok milliárdos garasokat orbán Mészáros Lőrincnek. 10perc.hu/hir/belfold/2026/03/05/meszaros-cegek-fejezhetik-be-a-kecskemeti-okoscampust-195-milliard-forintert atlatszo.hu/kozpenz/2026/02/27/egyajanlatos-tenderen-huzott-be-otmilliard-forint-erteku-megbizast-meszarosek-v-hidja-a-mav-tol atlatszo.hu/kozpenz/2026/02/09/48-milliardos-megbizast-kaptak-meszarosek-nyiregyhazan-fejleszthetik-az-ipari-parkot
1
2
sersem
2026. március 06. 23:11
Enem sok. z
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!