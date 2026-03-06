Eddig kellett várni: nyíltan letette a garast Orbán mellett a nyugat-európai politikus – bajban van Zelenszkij

Ezt az üzenetet egy életre megjegyzi Zelenszkij és Von der Leyen: most már láthatják, milyen a magyarok haragja (GALÉRIA)
Betelt a pohár.
Hollandiában is átlátnak a szitán.
Nem kellett sokat várni, végre Nyugat-Európában is akadt olyan politikus, aki megelégelte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ámokfutását. Geert Wilders, a holland Szabadságpárt elnöke nyíltan kiállt X-oldalán Orbán Viktor miniszterelnök mellett.
„Szeretném kifejezni szolidaritásomat a barátomnak és szövetségesemnek, Orbán Viktornak. Azt kívánom, bárcsak Európában több olyan bátor vezető lenne, mint amilyen ő! Keményen fellép az illegális bevándorlás ellen, ellenzi az LMBT mozgalmat,
és állja a sarat az Európai Unió megfélemlítési kísérleteivel, valamint Zelenszkij elnök fenyegetéseivel szemben”
– fogalmazott Geert Wilders.
