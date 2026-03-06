Megkongatta a vészharangot Lázár János: megérkezett Magyarországra az ukrán háborús maffia

Most érkezett: átlépték a határt az „ukrán aranykonvoj” tagjai, örvendeznek Zelenszkijék
„Már biztonságban vannak” – fogalmazott az ukrán külügyminiszter.
A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután Magyarországon két páncélozott értékszállító járművet állítottak meg. A hatóságok közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak.
Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik a konvojjal Ausztriából Ukrajna felé tartottak.
Az RBC portál arról számolt be, hogy a magyar hatóságok az érintetteket kiutasítják Magyarországról, miután a gyanú szerint szervezetten vettek részt a pénz- és aranyszállításban.
„Az ukrán háborús maffia már a spájzban van.
Ukrán nehézfiúk mászkálnak euró és dollár tízmilliókkal, kilós aranytömbökkel, meg ukrán állami védelemmel Magyarországon.
Ki tudja, milyen pénz ez, kinek viszik és mit fizetnek ki vele. Esetleg az ukrán fegyveres fiúkat, akik a miniszterelnök címét várják, vagy csak az új Tisza applikáció készül? Egy biztos, Ausztriából nem az M5-ös visz Ukrajnába, de a Tiszához el lehet jutni rajta.
Nap, mint nap egyre világosabb, milyen világ várna ránk, ha Magyar Péter ukránbarát kormánya kerülne hatalomra”
– írta a Facebook-oldalán az építési és közlekedési miniszter.
***
Nyitókép: MTI/Soós Lajos