03. 07.
szombat
Megkongatta a vészharangot Lázár János: megérkezett Magyarországra az ukrán háborús maffia

2026. március 06. 22:34

„Az ukrán háborús maffia már a spájzban van” – fogalmazott a miniszter.

2026. március 06. 22:34
null

A Mandiner is beszámolt róla pénteken, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt indított eljárást, miután Magyarországon két páncélozott értékszállító járművet állítottak meg. A hatóságok közlése szerint a járművekben 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat találtak.

Az ügyben hét ukrán állampolgárt állítottak elő, akik a konvojjal Ausztriából Ukrajna felé tartottak.

Az RBC portál arról számolt be, hogy a magyar hatóságok az érintetteket kiutasítják Magyarországról, miután a gyanú szerint szervezetten vettek részt a pénz- és aranyszállításban.

Lázár János felhívta a figyelmet a veszélyre

„Az ukrán háborús maffia már a spájzban van.

Ukrán nehézfiúk mászkálnak euró és dollár tízmilliókkal, kilós aranytömbökkel, meg ukrán állami védelemmel Magyarországon.

Ki tudja, milyen pénz ez, kinek viszik és mit fizetnek ki vele. Esetleg az ukrán fegyveres fiúkat, akik a miniszterelnök címét várják, vagy csak az új Tisza applikáció készül? Egy biztos, Ausztriából nem az M5-ös visz Ukrajnába, de a Tiszához el lehet jutni rajta.

Nap, mint nap egyre világosabb, milyen világ várna ránk, ha Magyar Péter ukránbarát kormánya kerülne hatalomra”

– írta a Facebook-oldalán az építési és közlekedési miniszter.

***

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

 

csulak
2026. március 07. 15:42
szamoljanak le a zukran maffiaval Magyarorszagon !
viktor-zsele-2-jobarat
2026. március 07. 11:48
figyelő4322 2026. március 07. 01:59 viktor-zsele-2-jobarat 2026. március 06. 17:41 Mért lennék beszíva? Gondolkodj bele! 1. a magyarok már nem féltek a III vh-tól, hiába pumpáltuk a fejükbe folyton 2. ha igaz hogy Viktor útálja zselét és még iknább hogy zselé gyülöli Viktort, akkor nem “fenyegeti meg” hanem kussol és kivárja hogy Viktor vagy nyer vagy nem vagy csak felrobantja a gázos vezetéket, de nem igy csinált, csak hangoksodott 3. zselé nem olyan okos mint a Viktor, ezert Viktor aki sokkal elörébb jár nála több lépéssel tiktokban eggyezkedett meg vele (ahogy bentfentes barátaim mongyák) hogy a legfontosabb pillanatban merénylettel riogassa 4. igy mindenki jól jár: Viktor tudja hogy ez kamu, a Magyarok meg a barom tiszarossok megint végre félni kezdenek a III-tól 5. és igy könnyen nyerjük meg a szavazást! és a polóska mehet kapálni!!! 6. és cserébe a Viktor viszaadja az elfoglalt aranyokat, és igy ez nekünk pénzunkbe sem került. HAJRÁ FIDESZ + VIKTOR + zselé!
Perczel Éva
2026. március 07. 07:59
Még ha csak a spájzban lennének, de mindenhol ott vannak nyílt színen! Agyar képviseli őket ország-világ színe előtt!
Chekke-Faint
2026. március 07. 06:05
40M$35M€9KgAu
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!