Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Ez lenne Zelenszkij mesterterve?

Volodimir Zelenszkij fenyegetőzésének ezért az egyik legvalószínűbb magyarázata Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor szerint is az, hogy az ukrán elnök elveszítette népszerűségét, s mind a saját politikai közegének, mind a nemzetközi támogatóknak a bizalma meginoghatott. G. Fodor Gábor úgy véli, Zelenszkij hazabeszélt ezzel a hangvétellel, demonstrálni akarta, hogy képes konfrontálódni akár egy uniós vezetővel is Ukrajna érdekében.

Az elemzők rámutattak, Ukrajnának sürgősen szüksége van az uniós kölcsönre, ugyanakkor az nem világos, hogy Kijev meddig tudja finanszírozni a kiadásait rövid távon. Brüsszellel közös érdekük, hogy ne a Fidesz nyerjen április 12-én és Magyarországon egy olyan kormány alakuljon, amellyel nem kell folyamatosan konfrontálódni, támogatva az EU politikai érdekeit.

Mráz Ágoston Sámuel emellett felidézte, Volodimir Zelenszkij népszerűsége a nemzetközi politikai térben meglehetősen megkopott az utóbbi években. Míg 2022-ben az ukrán elnököt dicsérte a teljes Nyugat, addig ma már ez közel sincs így: Donald Trump amerikai elnök már többször kijelentette, hogy ukrán kollégája a békekötés legfőbb akadálya, de már az uniós vezetők is visszafogottabban beszélnek Zelenszkijről.