mráz ágoston sámuel Zelenszkij mesterterv ukrajna választás orbán viktor

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

2026. március 06. 20:51

Az ukrán elnök már nem népszerű hazájában, ráadásul a nemzetközi bizalom is egyre többször meginogni látszik.

2026. március 06. 20:51
null

Szintet lépett a kampány, tovább emelkedett a tétje az április 12-ei választásnak azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő halálosan megfenyegette csütörtökön Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – hangzott el a Mesterterv legutóbbi adásában. 

Az ukrán elnök a saját politikai közegében beszélt arról, hogy reméli, az EU-ban egyetlen ember sem fogja megakadályozni az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós kölcsönt és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket. 

„Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”

– fogalmazott Zelenszkij. A Mandiner műsorának állandó vendégei, G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője egyetértettek abban, hogy az ukrán vezető fenyegetése összességében a Fidesz kampányának kedvez, ráadásul új szintre emeli a politikai erőszakot, vagyis elsőre forrófejű lépésnek tűnhetnek a kijelentések. A fenyegetőzés ráadásul egyáltalán nem megszokott és elfogadható a diplomáciában.

Ez lenne Zelenszkij mesterterve?

Volodimir Zelenszkij fenyegetőzésének ezért az egyik legvalószínűbb magyarázata Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor szerint is az, hogy az ukrán elnök elveszítette népszerűségét, s mind a saját politikai közegének, mind a nemzetközi támogatóknak a bizalma meginoghatott. G. Fodor Gábor úgy véli, Zelenszkij hazabeszélt ezzel a hangvétellel, demonstrálni akarta, hogy képes konfrontálódni akár egy uniós vezetővel is Ukrajna érdekében.

Az elemzők rámutattak, Ukrajnának sürgősen szüksége van az uniós kölcsönre, ugyanakkor az nem világos, hogy Kijev meddig tudja finanszírozni a kiadásait rövid távon. Brüsszellel közös érdekük, hogy ne a Fidesz nyerjen április 12-én és Magyarországon egy olyan kormány alakuljon, amellyel nem kell folyamatosan konfrontálódni, támogatva az EU politikai érdekeit.

Mráz Ágoston Sámuel emellett felidézte, Volodimir Zelenszkij népszerűsége a nemzetközi politikai térben meglehetősen megkopott az utóbbi években. Míg 2022-ben az ukrán elnököt dicsérte a teljes Nyugat, addig ma már ez közel sincs így: Donald Trump amerikai elnök már többször kijelentette, hogy ukrán kollégája a békekötés legfőbb akadálya, de már az uniós vezetők is visszafogottabban beszélnek Zelenszkijről.

Ukrajnában is elveszítette a népszerűségét az elnök, nagyrészt a békekötéssel kapcsolatos kudarcok, az elhúzódó háború, az erőszakos kényszersorozások és a példátlan korrupció miatt. 

Zelenszkij nagy bajban van, mivel megrendült vele szemben a bizalom hazájában és a külföldi támogatók körében is, amely megmagyarázza az egyre agresszívabb viselkedését 

– összegezte a Nézőpont és a XXI. Század szakértője az Orbán Viktorral szembeni, példátlan kirohanást.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: TETIANA DZHAFAROVA/AFP

csulak
2026. március 07. 15:46
Orkrajna ismet bebizonyitotta, hogy nem valo az EU-ba
Válasz erre
0
0
FRANCIS
2026. március 07. 06:00
IRÁN OROSZORSZÁG-ot TÁMOGATTA UKRAJNÁVAL SZEMBEN, MOST OROSZORSZÁG fogja IRÁN-t az USA-IZRAEL ELLENÉBEN. KINA CSAK ERRE VÁRT ÉS MEGTÁMADJA TAJVANT. MI EZ? A HARMADIK VILÁGHÁBORÚ! AMERIKA SEM BIRJA EL A HÁROM FRONTOS HÁBORÚT!? MOST MI LESZ? AMERIKA ZELENSZKIJ UKRAJNÁJÁT AZ OROSZOKRA BIZZA? JŐVŐKÉP: OROSZ - AMERIKAI ÖSSZEFOGÁS KINA ELLEN.
Válasz erre
0
0
Mantinka
2026. március 06. 22:43
orbán! A háborúba akarod sodorni Magyarországot?
Válasz erre
0
10
angie1
•••
2026. március 06. 21:21 Szerkesztve
Ezt azért merem is remélni, hogy egy ilyen mocskos szemétláda már egyre nem kívánatosabb. Ilyen, amikor vadbarmok segge alá nagy lovat adnak, elszalad vele! Megérdemlik a megbízóik, jó nagy bukta lesz ez!
Válasz erre
8
0
