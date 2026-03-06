Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Trump egyértelművé tette: a béke útjában egyedül Zelenszkij áll
Ezzel szemben Moszkvával még mindig jobban lehet tárgyalni.
Az ukrán elnök már nem népszerű hazájában, ráadásul a nemzetközi bizalom is egyre többször meginogni látszik.
Szintet lépett a kampány, tovább emelkedett a tétje az április 12-ei választásnak azt követően, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő halálosan megfenyegette csütörtökön Orbán Viktor magyar miniszterelnököt – hangzott el a Mesterterv legutóbbi adásában.
Az ukrán elnök a saját politikai közegében beszélt arról, hogy reméli, az EU-ban egyetlen ember sem fogja megakadályozni az Ukrajnának folyósítandó 90 milliárd eurós kölcsönt és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket.
„Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”
– fogalmazott Zelenszkij. A Mandiner műsorának állandó vendégei, G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója és Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője egyetértettek abban, hogy az ukrán vezető fenyegetése összességében a Fidesz kampányának kedvez, ráadásul új szintre emeli a politikai erőszakot, vagyis elsőre forrófejű lépésnek tűnhetnek a kijelentések. A fenyegetőzés ráadásul egyáltalán nem megszokott és elfogadható a diplomáciában.
Volodimir Zelenszkij fenyegetőzésének ezért az egyik legvalószínűbb magyarázata Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor szerint is az, hogy az ukrán elnök elveszítette népszerűségét, s mind a saját politikai közegének, mind a nemzetközi támogatóknak a bizalma meginoghatott. G. Fodor Gábor úgy véli, Zelenszkij hazabeszélt ezzel a hangvétellel, demonstrálni akarta, hogy képes konfrontálódni akár egy uniós vezetővel is Ukrajna érdekében.
Az elemzők rámutattak, Ukrajnának sürgősen szüksége van az uniós kölcsönre, ugyanakkor az nem világos, hogy Kijev meddig tudja finanszírozni a kiadásait rövid távon. Brüsszellel közös érdekük, hogy ne a Fidesz nyerjen április 12-én és Magyarországon egy olyan kormány alakuljon, amellyel nem kell folyamatosan konfrontálódni, támogatva az EU politikai érdekeit.
Mráz Ágoston Sámuel emellett felidézte, Volodimir Zelenszkij népszerűsége a nemzetközi politikai térben meglehetősen megkopott az utóbbi években. Míg 2022-ben az ukrán elnököt dicsérte a teljes Nyugat, addig ma már ez közel sincs így: Donald Trump amerikai elnök már többször kijelentette, hogy ukrán kollégája a békekötés legfőbb akadálya, de már az uniós vezetők is visszafogottabban beszélnek Zelenszkijről.
Ukrajnában is elveszítette a népszerűségét az elnök, nagyrészt a békekötéssel kapcsolatos kudarcok, az elhúzódó háború, az erőszakos kényszersorozások és a példátlan korrupció miatt.
Zelenszkij nagy bajban van, mivel megrendült vele szemben a bizalom hazájában és a külföldi támogatók körében is, amely megmagyarázza az egyre agresszívabb viselkedését
– összegezte a Nézőpont és a XXI. Század szakértője az Orbán Viktorral szembeni, példátlan kirohanást.
