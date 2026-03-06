Itt és most lezárult egy történet: hivatalosan elvérzett a Jobbik
2026. március 06. 21:29
Nem sikerült országos listát állítani.
2026. március 06. 21:29
A Jobbik nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson. A Jobbik és civil szövetségeseinek jelöltjei, valamint segítői az elmúlt két hétben mindent megtettek, hogy összegyűjtsék a körzetekben az induláshoz szükséges aláírásokat, a kormányváltás érdekében. Mindezt egy olyan politikai környezetben, amely megosztottságában messze áll attól a normális Magyarországtól, amit mi kívánnánk hazánknak.
Köszönettel tartozunk azoknak, akik segítettek az elmúlt két hét nehéz gyűjtésében, melynek eredményeként sok körzetben összegyűjtöttük a szükséges aláírásokat.
Bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadtuk az ajánlásokat, azonban saját számításaink szerint a Jobbik és civil szövetségesei sajnos nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert
