Itt és most lezárult egy történet: hivatalosan elvérzett a Jobbik

2026. március 06. 21:29

Nem sikerült országos listát állítani.

2026. március 06. 21:29
null

A Jobbik nem tud országos listát állítani az országgyűlési választáson. A Jobbik és civil szövetségeseinek jelöltjei, valamint segítői az elmúlt két hétben mindent megtettek, hogy összegyűjtsék a körzetekben az induláshoz szükséges aláírásokat, a kormányváltás érdekében. Mindezt egy olyan politikai környezetben, amely megosztottságában messze áll attól a normális Magyarországtól, amit mi kívánnánk hazánknak.

Köszönettel tartozunk azoknak, akik segítettek az elmúlt két hét nehéz gyűjtésében, melynek eredményeként sok körzetben összegyűjtöttük a szükséges aláírásokat.

Bár az országos lista állításához szükséges számú körzetben leadtuk az ajánlásokat, azonban saját számításaink szerint a Jobbik és civil szövetségesei sajnos nem tudnak országos listát állítani a választásokon idén tavasszal, mert

nem sikerült az induláshoz szükséges 71 körzetben sikeresen jelöltet állítani.

A Jobbik továbbra is teljes mellszélességgel támogatja azon képviselőjelöltjeit, akik a listaállítás elmaradása ellenére is tovább dolgoznak azért, hogy megnyerjék a helyi választók támogatását.

Nyitókép: MTI/MTVA - Kocsis Zoltán

(MTI / Jobbik Magyarországért Mozgalom)

 

 

Mantinka
2026. március 07. 18:25
Fidesz program: Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás! Brüsszel a hibás!
Mantinka
2026. március 07. 18:22
Fidesz program: Az Alaptörvény 2012 óta kimondja, hogy a parlament nem fogadhat el olyan költségvetést, amely növeli a GDP-arányos államadósság mértékét. Orbán-kormány kibújt ez alól ugyanis a különleges jogrend alatt lehet növelni az államadósságot. Szavazz rám! Hidd el több adósságot is tudok csinálni!
Mantinka
2026. március 07. 18:17
Fidesz program: egyhavi 1668 milliárd forintos államháztartási hiány! Szavazz rám! Hidd el túl tudom szárnyalni!
Mantinka
2026. március 07. 18:14
Fidesz program: kaptál krumplit, szavazz rám!
