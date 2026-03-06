Saját tábora szedi szét Magyar Pétert Ukrajna ügyében (FOTÓK)
A hozzászólások szerint a Tisza Ukrajnával kapcsolatos álláspontja nemcsak gazdasági károkat okozhat, de politikailag is a kormánypárt kezére játszhat.
Visszafelé sült el Zelenszkij és Magyar Péter terve, amivel ellátási zavart okozott volna.
„Már csak pár hét van a választásig, felpörögtek az események, ugyanakkor a közel-keleti háború alaposan átalakította a politikai napirendet és akár sorsdöntő is lehet az április 12-i választás szempontjából. Az újabb háború ugyanis főleg az energia ügyében felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora kockázatokkal járna a Zelenszkijjel összejátszó Tisza Párt, amely támogatja a Barátság kőolajvezeték elzárását is. Zelenszkij és Magyar Péter akciója azonban visszájára sülhet el. Nézzük, hogy miért!
Már több hete téma a Barátság kőolajvezeték ügye, amelyet az ukránok teljesen nyilvánvalóan politikai okokból zártak el. Ugyan többször is megígérték, hogy napokon belül újraindítják, azonban ez sima hazudozásnak minősült, maga az ukrán elnök tette világossá, hogy nem áll szándékukban újraindítani. Zelenszkij nem is titkolta ennek okát: azt akarja, hogy Orbán Viktor megbukjon és Magyar Péter kerüljön kormányra.
Ha mindez nem lett volna elég, a múlt hétvégén kirobbant az iráni háború is, ami rövid időn belül egy egész Közel-Keletet érintő háborús konfliktussá szélesedett. Ennek hatása pillanatok alatt begyűrűzött Európába, azonnal elkezdtek emelkedni az energiaárak, ráadásul a LNG és kőolaj-kitermelés és -szállítás is azonnal leállt, ami súlyos problémákat okozhat a fűtési szezon után a tartalékaikat teljesen felélő európai országoknak.
Zárójelben jegyzem meg: most pont annak az energiaforrásnak ment fel az ára és éppen annak a szállítása került veszélybe, amellyel az olcsó orosz energiát váltották volna ki az európai országok.”
Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
