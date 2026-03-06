Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború miniszterelnöki kommunikációs főosztály ügy választás orbán viktor

Az igazság a patrióta oldalon van

2026. március 06. 21:46

Visszafelé sült el Zelenszkij és Magyar Péter terve, amivel ellátási zavart okozott volna.

2026. március 06. 21:46
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Magyar Nemzet

„Már csak pár hét van a választásig, felpörögtek az események, ugyanakkor a közel-keleti háború alaposan átalakította a politikai napirendet és akár sorsdöntő is lehet az április 12-i választás szempontjából. Az újabb háború ugyanis főleg az energia ügyében felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora kockázatokkal járna a Zelenszkijjel összejátszó Tisza Párt, amely támogatja a Barátság kőolajvezeték elzárását is. Zelenszkij és Magyar Péter akciója azonban visszájára sülhet el. Nézzük, hogy miért!

Már több hete téma a Barátság kőolajvezeték ügye, amelyet az ukránok teljesen nyilvánvalóan politikai okokból zártak el. Ugyan többször is megígérték, hogy napokon belül újraindítják, azonban ez sima hazudozásnak minősült, maga az ukrán elnök tette világossá, hogy nem áll szándékukban újraindítani. Zelenszkij nem is titkolta ennek okát: azt akarja, hogy  Orbán Viktor megbukjon és Magyar Péter kerüljön kormányra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ha mindez nem lett volna elég, a múlt hétvégén kirobbant az iráni háború is, ami rövid időn belül egy egész Közel-Keletet érintő háborús konfliktussá szélesedett. Ennek hatása pillanatok alatt begyűrűzött Európába, azonnal elkezdtek emelkedni az energiaárak, rá­adásul a LNG és kőolaj-kitermelés és -szállítás is azonnal leállt, ami súlyos problémákat okozhat a fűtési szezon után a tartalékaikat teljesen felélő európai országoknak. 

Zárójelben jegyzem meg: most pont annak az energiaforrásnak ment fel az ára és éppen annak a szállítása került veszélybe, amellyel az olcsó orosz energiát váltották volna ki az európai országok.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
belbuda
2026. március 07. 14:02
EURÓPA vagy PUTYINISZTÁN… erről döntünk áprilisban…💁
Válasz erre
0
1
Mantinka
•••
2026. március 07. 10:53 Szerkesztve
Tényleg nem értitek. Na még egyszer: Miért emelkedik a benzin ára MOST, ha orbán nemrég azt mondta, hogy az olaj jelenlegi árát egy hónapokkal ezelőtti szerződés fixálja le? Tehát érthetőbben mert látom a szövegételmezés nem megy. Most emelkedik az ára,de ez az ár már hónapokkal ezelőtt le lett fixálva.
Válasz erre
0
0
statiszta
2026. március 07. 09:26
Sajnos a barátság vezeték nem a választásra, hanem azutánra van lezárva. Poloska és gazdái már csak a puccsban bíznak, erre vannak rendezve a "NER búcsúbulik".
Válasz erre
1
0
Mantinka
2026. március 07. 09:11
Na még egyszer: Miért emelkedik a benzin ára, ha orbán nemrég azt mondta, hogy az olaj jelenlegi árát egy hónapokkal ezelőtti szerződés fixálja le?
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!