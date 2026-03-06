„Már csak pár hét van a választásig, felpörögtek az események, ugyanakkor a közel-keleti háború alaposan átalakította a politikai napirendet és akár sorsdöntő is lehet az április 12-i választás szempontjából. Az újabb háború ugyanis főleg az energia ügyében felhívta a figyelmet arra, hogy mekkora kockázatokkal járna a Zelenszkijjel összejátszó Tisza Párt, amely támogatja a Barátság kőolajvezeték elzárását is. Zelenszkij és Magyar Péter akciója azonban visszájára sülhet el. Nézzük, hogy miért!

Már több hete téma a Barátság kőolajvezeték ügye, amelyet az ukránok teljesen nyilvánvalóan politikai okokból zártak el. Ugyan többször is megígérték, hogy napokon belül újraindítják, azonban ez sima hazudozásnak minősült, maga az ukrán elnök tette világossá, hogy nem áll szándékukban újraindítani. Zelenszkij nem is titkolta ennek okát: azt akarja, hogy Orbán Viktor megbukjon és Magyar Péter kerüljön kormányra.