Saját tábora szedi szét Magyar Pétert Ukrajna ügyében (FOTÓK)

Ahogy lapunk korábban megírta, a 444, a Telex és az r/hungary felületein több ellenzéki kommentelő is mentegette vagy igazolta Zelenszkij fenyegetését, amit Orbán Viktorhoz intézett. Volt, aki azt írta, hogy „Teleki forog a sírjában”, mert a magyaroknak „annyi ment mindig maximum, hogy a földön fekvőbe belerúgnak”. Egy másik tiszás kommentelő szerint ez a helyzet olyan, mint „amikor sokáig cseszegetnek valakit, aki a földön szenved, majd végre vissza tud ütni”. Más kommentelők úgy vélték, hogy „Orbán agressziója váltotta ki az Ukrán miniszterelnök indulatait”, vagy azt írták: „Most unta meg Ukrajna, hogy a Fidesz önti rájuk a mocskot”. Volt, aki a fenyegetésre reagálva azt írta, hogy „sokak vágya teljesülne!”, Magyar Péter posztja alatt pedig megjelent az a vélemény is, hogy