Saját tábora szedi szét Magyar Pétert Ukrajna ügyében (FOTÓK)

„Jöjjenek az ukrán katonák izibe” – elszabadultak a Tisza szimpatizánsai, szívből várják Zelenszkij embereit Magyarországon
Annyira gyűlölik Orbánt, hogy bíznak az ukrán elnök szavaiban.
A hozzászólások szerint a Tisza Ukrajnával kapcsolatos álláspontja nemcsak gazdasági károkat okozhat, de politikailag is a kormánypárt kezére játszhat.
A Tiszához köthető Facebook-csoportokban és kommentfolyamokban egyre több olyan megszólalás jelenik meg, amely azt mutatja, hogy Magyar Péter követői közül sem mindenki ért egyet a politikus Ukrajnával kapcsolatos kommunikációjával. A mellékelt képernyőfotók alapján nem elszigetelt kritikákról van szó, hanem visszatérő szavazói elégedetlenségről.
Ahogy lapunk korábban megírta, a 444, a Telex és az r/hungary felületein több ellenzéki kommentelő is mentegette vagy igazolta Zelenszkij fenyegetését, amit Orbán Viktorhoz intézett. Volt, aki azt írta, hogy „Teleki forog a sírjában”, mert a magyaroknak „annyi ment mindig maximum, hogy a földön fekvőbe belerúgnak”. Egy másik tiszás kommentelő szerint ez a helyzet olyan, mint „amikor sokáig cseszegetnek valakit, aki a földön szenved, majd végre vissza tud ütni”. Más kommentelők úgy vélték, hogy „Orbán agressziója váltotta ki az Ukrán miniszterelnök indulatait”, vagy azt írták: „Most unta meg Ukrajna, hogy a Fidesz önti rájuk a mocskot”. Volt, aki a fenyegetésre reagálva azt írta, hogy „sokak vágya teljesülne!”, Magyar Péter posztja alatt pedig megjelent az a vélemény is, hogy
Zelenszkij igenis jól tette!”.
