Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza fotó Magyar Péter ügy ukrajna

Saját tábora szedi szét Magyar Pétert Ukrajna ügyében (FOTÓK)

2026. március 06. 20:46

A hozzászólások szerint a Tisza Ukrajnával kapcsolatos álláspontja nemcsak gazdasági károkat okozhat, de politikailag is a kormánypárt kezére játszhat.

2026. március 06. 20:46
null

A Tiszához köthető Facebook-csoportokban és kommentfolyamokban egyre több olyan megszólalás jelenik meg, amely azt mutatja, hogy Magyar Péter követői közül sem mindenki ért egyet a politikus Ukrajnával kapcsolatos kommunikációjával. A mellékelt képernyőfotók alapján nem elszigetelt kritikákról van szó, hanem visszatérő szavazói elégedetlenségről.

Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó
Fotó: Képernyőfotó

Ahogy lapunk korábban megírta, a 444, a Telex és az r/hungary felületein több ellenzéki kommentelő is mentegette vagy igazolta Zelenszkij fenyegetését, amit Orbán Viktorhoz intézett. Volt, aki azt írta, hogy „Teleki forog a sírjában”, mert a magyaroknak „annyi ment mindig maximum, hogy a földön fekvőbe belerúgnak”. Egy másik tiszás kommentelő szerint ez a helyzet olyan, mint „amikor sokáig cseszegetnek valakit, aki a földön szenved, majd végre vissza tud ütni”. Más kommentelők úgy vélték, hogy „Orbán agressziója váltotta ki az Ukrán miniszterelnök indulatait”, vagy azt írták: „Most unta meg Ukrajna, hogy a Fidesz önti rájuk a mocskot”. Volt, aki a fenyegetésre reagálva azt írta, hogy „sokak vágya teljesülne!”, Magyar Péter posztja alatt pedig megjelent az a vélemény is, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Zelenszkij igenis jól tette!”.

Nyitókép: Képernyőfotó

***

Ezt is ajánljuk a témában

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2026. március 07. 18:59
Tényleg nem értem a tiszarosokat, hogy mit remélnek egy ilyen fasztól, aki saját erőből soha semmit nem ért el, aki a saját szimpatizánsait is lenézi, aki még nekik is folyamatosan hazudik. Ezeknek a libsikomcsi proliknak nem jó az, hogy ki van nyalva a seggük, mindenféle állami kedvezményben és juttatásban részesülhetnek. Szívem szerint az összestől elvennék mindent, mert nem értékelnek semmit. Ha pöti hatalomra kerülne, garantáltan megfingatna mindenkit, és szerintem pont azok vinnyognának a legjobban, akik most a leghangosabban mocskosfideszeznek és áradatiszáznak.
Válasz erre
0
0
csulak
2026. március 07. 15:48
nem cserelunk le lovat, szamarra ! vege van kicsi !
Válasz erre
1
0
horkar
2026. március 07. 13:43
Nagyon nagyon nagy sírás rívás lesz április 13 án reggel a tiszásoknál!
Válasz erre
3
0
gullwing
2026. március 07. 09:50
Az agyhalottaknak már kezd derengeni valami....🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!