Zelenszkij akarva sem tudott volna nagyobb segítséget adni a Fidesz kampányának – kiderült, mi lehet a halálos fenyegetés legfőbb oka

Megdöbbenéssel fogadta a közvélemény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerdán életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Mint arról a Mandiner is beszámolt, az ukrán elnök ezt mondta: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket. Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

„Kultúremberek így nem beszélnek egymással, főleg egy ország államfője” – mutatott rá a Mandiner mesterterv című műsorában Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója egyetértettek,