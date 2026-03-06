Zelenszkij akarva sem tudott volna nagyobb segítséget adni a Fidesz kampányának – kiderült, mi lehet a halálos fenyegetés legfőbb oka
2026. március 06. 18:53
Az ukrán elnök a jelek szerint eltaktikázhatta magát.
2026. március 06. 18:53
5 p
29
1
37
Mentés
Megdöbbenéssel fogadta a közvélemény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerdán életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Mint arról a Mandiner is beszámolt, az ukrán elnök ezt mondta: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket. Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”.
„Kultúremberek így nem beszélnek egymással, főleg egy ország államfője” – mutatott rá a Mandiner mesterterv című műsorában Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója egyetértettek,
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
nehezen azonosítható, hogy mi állhat Zelenszkij fenyegetése mögött, amellyel elsősorban a Fidesz kampányát segítette.
G. Fodor Gábor szerint ezzel a lépés ahhoz hasonlít az ukrán elnök, mint „aki egy zsúfolt színházban tüzet kiált”. Szerinte ezzel
Zelenszkij tovább emelte az április 12-ei választás tétjét,
mivel fokozta a kockázatát annak, hogy a feszült magyar–ukrán-viszony végül politikai erőszakhoz vezethet.
Mi lehet a mesterterv?
Nehéz megmondani, hogy Volodimir Zelenszkij pusztán forrófejűsége miatt fenyegette meg a magyar kormányfőt, vagy ez is a magyar választások befolyásolását célzó mesterterv része. Műsorunk állandó elemzői úgy vélik, ha a fenyegetés tudatos volt, azzal elsősorban saját belpolitikai céljait képviselhette Zelenszkij. Felidézték, Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt megvétózta az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amely nélkülözhetetlen az ország működéséhez már rövid távon is.
Zelenszkij minden jel szerint erőt akart mutatni a saját hatalma érdekében, de ezúttal eltaktikázta magát
– állapították meg az elemzők. Emlékeztettek, Orbán Viktor világossá tette, azért nem a tárgyalás és egy lehetséges megállapodás mellett döntött a Barátság politikai célú leállítása kapcsán, mert Ukrajna a nemzetközi szerződéseket és az uniós szerződéseket is semmibe véve próbál nyomást gyakorolni és zsarolja Magyarországot.
A magyar kormányfő a napokban többször is egyértelműsítette: ha nem indítják újra az ukránok a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, akkor Magyarország – és várhatóan Szlovákia is – megvétózza a 90 milliárdos uniós kölcsönt a március 19-20-ai uniós csúcson.
A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP
Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:
Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Pénteken, március 6-án tüntetést szervez a Nemzeti Ellenállás Mozgalom Ukrajna budapesti nagykövetsége elé, ahol Szijjártó Péter is felszólal. Mi hangzik el a demonstráción, és milyen üzeneteket küldenek a felszólalók a kialakult helyzetben? Kövesse velünk ÉLŐBEN az eseményeket.
A szálak Kijevtől Brüsszelen át a Tisza Párt müncheni egyeztetéseiig vezetnek, a cél pedig nem kevesebb, mint a magyar kormány sarokba szorítása – akár a hazai üzemanyagárak drasztikus emelkedése árán is.
Megdöbbentő vallomást tett közzé az ukrán elnök korábbi szóvivője. Iuliia Mendel szerint Zelenszkij stratégiai hibát követett el a magyar miniszterelnök elleni támadásokkal, ami most Ukrajna létfontosságú segélyeibe kerülhet.