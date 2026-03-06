Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij Mesterterv fenyegetés barátság orbán viktor

Zelenszkij akarva sem tudott volna nagyobb segítséget adni a Fidesz kampányának – kiderült, mi lehet a halálos fenyegetés legfőbb oka

2026. március 06. 18:53

Az ukrán elnök a jelek szerint eltaktikázhatta magát.

2026. március 06. 18:53
null

Megdöbbenéssel fogadta a közvélemény, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő szerdán életveszélyesen megfenyegette Orbán Viktor miniszterelnököt. Mint arról a Mandiner is beszámolt, az ukrán elnök ezt mondta: „Reméljük, hogy az Európai Unióban egyetlen ember sem fogja blokkolni a 90 milliárd eurót, vagy legalább annak első részletét, és az ukrán katonák megkapják a szükséges fegyvereket. Ellenkező esetben megadjuk ennek az embernek a címét a fegyveres erőinknek, hogy hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön”.

„Kultúremberek így nem beszélnek egymással, főleg egy ország államfője” – mutatott rá a Mandiner mesterterv című műsorában Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója egyetértettek, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

nehezen azonosítható, hogy mi állhat Zelenszkij fenyegetése mögött, amellyel elsősorban a Fidesz kampányát segítette.

G. Fodor Gábor szerint ezzel a lépés ahhoz hasonlít az ukrán elnök, mint „aki egy zsúfolt színházban tüzet kiált”. Szerinte ezzel 

Zelenszkij tovább emelte az április 12-ei választás tétjét, 

mivel fokozta a kockázatát annak, hogy a feszült magyar–ukrán-viszony végül politikai erőszakhoz vezethet. 

Mi lehet a mesterterv? 

Nehéz megmondani, hogy Volodimir Zelenszkij pusztán forrófejűsége miatt fenyegette meg a magyar kormányfőt, vagy ez is a magyar választások befolyásolását célzó mesterterv része. Műsorunk állandó elemzői úgy vélik, ha a fenyegetés tudatos volt, azzal elsősorban saját belpolitikai céljait képviselhette Zelenszkij. Felidézték, Orbán Viktor a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt megvétózta az Ukrajnának nyújtandó 90 milliárd eurós uniós kölcsönt, amely nélkülözhetetlen az ország működéséhez már rövid távon is. 

Zelenszkij minden jel szerint erőt akart mutatni a saját hatalma érdekében, de ezúttal eltaktikázta magát 

– állapították meg az elemzők. Emlékeztettek, Orbán Viktor világossá tette, azért nem a tárgyalás és egy lehetséges megállapodás mellett döntött a Barátság politikai célú leállítása kapcsán, mert Ukrajna a nemzetközi szerződéseket és az uniós szerződéseket is semmibe véve próbál nyomást gyakorolni és zsarolja Magyarországot. 

A magyar kormányfő a napokban többször is egyértelműsítette: ha nem indítják újra az ukránok a Barátság vezetéken a kőolajszállítást, akkor Magyarország – és várhatóan Szlovákia is – megvétózza a 90 milliárdos uniós kölcsönt a március 19-20-ai uniós csúcson.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Palatin
2026. március 07. 20:01
A Tisza legbelsöbb köreiböl kiszivárgott, hogy Zelenszkij csak azért nem indítja újra a olajat, nehogy MP megint elzárja. MP tervei között szerepel, hogy az ukrán sorozó tiszteknek meg fogja engedni, hogy Magyarországon is tevékenykedhetnek. Hiszen ez a "mi háborunk is". Az igazság az, hogy MP-n kívül minden EU-tagállam vezetöje szívesen kirugná Von der Leyent az unióból. Ez mégis azért nem történik meg, mert az erös, volt gyarmattartó nyugati tagállamok nagyon örülnak annak, hogy von der Leyen lelkileg egy igazi gyarmattartó alkat és igy a keleti gyengébb tagállamokat gyarmatként kezeli öket Ezt a nyugati tagállamok nagyra értékelik, mert egy igazi birodalomban, kellenek elnyomott gyarmatok is. Megjósolom nektek, hogy VDL bármit tesz, kirabolhatja az unió kincstárát is, soha nem fog megbukni, mert MP azt mindig megvétózná. Ugyanezen okból még azt a merész kijelentést is megkockáztatom, hogy a "Comissions-President" címü kinevezési okiratot majd a halottkém veszi ki a retiküljéböl
Válasz erre
0
0
Treeoflife
2026. március 07. 15:20
Takagi 2026. március 06. 20:49 "Valakik Ukrajnából csináljak ki Zselét. Súgtak nekünk, hogy mi a szitú,azaz hol és kiket, és miért kell lekapcsolni. Fosti retteghet,mert már ő is figyelem középpontban lesz, van. " Nemcsak; mára az USA-nak is teherré vált. Egyedül VDL-nek nem teher, pedig "mű"eszközt is beszerezhetne helyette. Ez az ukrán takony képes az AZOV-os terrorhadseregével is fenyegetni ... Padlón van mentálisan az EU, de ennyire talán még mindig nem. Ezt elbaltázta, de nagyon. Poloska-petit meg nem kell sajnálni, ez a majom már rég megdolgozott minden pofonért, és akkor még örülhet is, ha csak pofont kap.
Válasz erre
5
0
tapir32
2026. március 07. 14:33
Zselenszkij és bandája terrorista! "A terrorizmus az erőszak alkalmazásának, vagy az azzal való fenyegetésnek olyan stratégiája, mely félelemkeltés révén meghatározott politikai, ideológiai vagy vallási célokat szándékozik kikényszeríteni." Wiki. A terrorizmus minden formájában üldözendő és elítélendő és semmilyen indokkal nem elfogadható! Magyar Péter és tsi. terroristákat támogatnának a magyar emberek pénzéből. Meg kell fékezni az ukrán terrorizmust és le kell fegyverezni Ukrajnát!
Válasz erre
2
0
hexahelicene
•••
2026. március 07. 13:33 Szerkesztve
Kicsúszott az irányítás a Zelenszkij tetves törpe nevű szardarab alól. Szétszedik az oroszok, amit bírnak, végre. Az USA Iránba ment bele. Izraelnek/SZ Arabia adják a Patriot légvédelmet az amerikaiak. A mocskos törpe egyedül marad, vagy a megvénhedt Fonderlány picsáját húzza meg.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!