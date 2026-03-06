Lejárt a határidő: eldőlt, kikre szavazhatunk április 12-én

Lezárult a határidő, azoknak, akiknek péntek délután 4 óráig nem sikerült összegyűjteniük legalább 500 ajánlást, nem indulhatnak az április 12-ei országgyűlési választásokon. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint egy nappal a határidő lejárta előtt már több mint 340 egyéni jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba a választási bizottságok.

Országszerte azonban sok olyan jelölt van, akinek még nem sikerült összegyűjtenie a szükséges 500 választói ajánlást, így várhatóan még az utolsó napon is sok helyen próbálkoznak majd aláírásgyűjtéssel. A bejelentett nem válik azonnal jelöltté: az oevb-knek a legkésőbb a bejelentéstől számított negyedik napon kell dönteniük, és ha érkezik jogorvoslati kérelem a nyilvántartásba vétel ellen, akkor elhúzódhat az eljárás.