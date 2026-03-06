Lejárt a határidő: eldőlt, kikre szavazhatunk április 12-én

Egy pillanat alatt lefagyott a vigyor Magyar Péter képéről: nem csak Orbán Viktorral kell farkasszemet néznie
Kemény harc kezd kialakulni a választások előtt.
Sokan az utolsó pillanatokban is gyűjtötték az ajánlásokat, hogy meglegyen az induláshoz szükséges 500 aláírás.
Lezárult a határidő, azoknak, akiknek péntek délután 4 óráig nem sikerült összegyűjteniük legalább 500 ajánlást, nem indulhatnak az április 12-ei országgyűlési választásokon. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint egy nappal a határidő lejárta előtt már több mint 340 egyéni jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba a választási bizottságok.
Országszerte azonban sok olyan jelölt van, akinek még nem sikerült összegyűjtenie a szükséges 500 választói ajánlást, így várhatóan még az utolsó napon is sok helyen próbálkoznak majd aláírásgyűjtéssel. A bejelentett nem válik azonnal jelöltté: az oevb-knek a legkésőbb a bejelentéstől számított negyedik napon kell dönteniük, és ha érkezik jogorvoslati kérelem a nyilvántartásba vétel ellen, akkor elhúzódhat az eljárás.
A legfrissebb információk szerint az országos listán hat párt közül választhatnak a szavazók, a választási íveken a pártok sorrendjét hamarosan kisorsolják. A 2026-os választásokon országos listán lehet szavazni
A március 6-ai határidőt megelőző napokban a Magyar Péter vezette Tisza Párt példátlan nyomást próbált gyakorolni azokra az ellenzéki pártokra, amelyek nem léptek vissza az indulástól pusztán azért, hogy nagyobb esélye legyen a Tiszának legyőzni Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormányt. A Momentum jelentette be elsőként tavaly, hogy nem indul az idei választásokon. Világossá is tették, hogy döntésükkel a Tisza Párt győzelmét és a kormányváltást akarják támogatni.
Röviddel a pénteki határidő előtt az MSZP is bejelentette, nem indul a választáson. Az egykor legerősebb kormányzópárt visszakozásának oka ugyanakkor nem csak a Tisza győzelmének támogatása, hanem az az egyértelmű tény, hogy a szocialisták már meg sem közelítenék a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt.
Noha a Magyar Péter vezette Tisza Párt érdeke az lenne, hogy csak a kormánypártokkal kelljen megmérkőzniük és kétpárti Országgyűlés alakuljon, végül a kisebb pártok is esélyesek az 5 százalékos küszöb elérésére. Közülük a Mi Hazánk a legesélyesebb, a párt a közvélemény-kutatások alapján szinte biztos, hogy bejut a parlamentbe. Valamivel kevesebb esélye van a Demokratikus Koalíció és az MKKP bejutására, a felmérések nagyjából fej-fej melletti eredményt mérnek a két pártra, az 5 százalékos bejutási küszöb környékén.
Ezt is ajánljuk a témában
Kemény harc kezd kialakulni a választások előtt.
A két nagy párt, a Fidesz és a Tisza mind a 106 egyéni választókörzetben indít jelölteket. A végleges listákat a következő időszakban teszi közzé a Nemzeti Választási Iroda.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán