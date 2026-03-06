Ft
nemzeti választási iroda fidesz határidő választás

Lejárt a határidő: eldőlt, kikre szavazhatunk április 12-én

2026. március 06. 23:14

Sokan az utolsó pillanatokban is gyűjtötték az ajánlásokat, hogy meglegyen az induláshoz szükséges 500 aláírás.

2026. március 06. 23:14
null

Lezárult a határidő, azoknak, akiknek péntek délután 4 óráig nem sikerült összegyűjteniük legalább 500 ajánlást, nem indulhatnak az április 12-ei országgyűlési választásokon. A Nemzeti Választási Iroda tájékoztatása szerint egy nappal a határidő lejárta előtt már több mint 340 egyéni jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba a választási bizottságok.

Országszerte azonban sok olyan jelölt van, akinek még nem sikerült összegyűjtenie a szükséges 500 választói ajánlást, így várhatóan még az utolsó napon is sok helyen próbálkoznak majd aláírásgyűjtéssel. A bejelentett nem válik azonnal jelöltté: az oevb-knek a legkésőbb a bejelentéstől számított negyedik napon kell dönteniük, és ha érkezik jogorvoslati kérelem a nyilvántartásba vétel ellen, akkor elhúzódhat az eljárás.

Ezekre a pártokra szavazhatunk az országos listán

A legfrissebb információk szerint az országos listán hat párt közül választhatnak a szavazók, a választási íveken a pártok sorrendjét hamarosan kisorsolják. A 2026-os választásokon országos listán lehet szavazni

  • a Fidesz-KDNP-re,
  • a Tisza Pártra,
  • a Mi Hazánkra,
  • a Demokratikus Koalícióra,
  • a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, 
  • és a Tea Párt Közösségre.

A Tisza leszalámizta a korábbi ellenzéket

A március 6-ai határidőt megelőző napokban a Magyar Péter vezette Tisza Párt példátlan nyomást próbált gyakorolni azokra az ellenzéki pártokra, amelyek nem léptek vissza az indulástól pusztán azért, hogy nagyobb esélye legyen a Tiszának legyőzni Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormányt. A Momentum jelentette be elsőként tavaly, hogy nem indul az idei választásokon. Világossá is tették, hogy döntésükkel a Tisza Párt győzelmét és a kormányváltást akarják támogatni.

Röviddel a pénteki határidő előtt az MSZP is bejelentette, nem indul a választáson. Az egykor legerősebb kormányzópárt visszakozásának oka ugyanakkor nem csak a Tisza győzelmének támogatása, hanem az az egyértelmű tény, hogy a szocialisták már meg sem közelítenék a parlamenti bejutáshoz szükséges 5 százalékos küszöböt.

Négy vagy ötpárti parlament?

Noha a Magyar Péter vezette Tisza Párt érdeke az lenne, hogy csak a kormánypártokkal kelljen megmérkőzniük és kétpárti Országgyűlés alakuljon, végül a kisebb pártok is esélyesek az 5 százalékos küszöb elérésére. Közülük a Mi Hazánk a legesélyesebb, a párt a közvélemény-kutatások alapján szinte biztos, hogy bejut a parlamentbe. Valamivel kevesebb esélye van a Demokratikus Koalíció és az MKKP bejutására, a felmérések nagyjából fej-fej melletti eredményt mérnek a két pártra, az 5 százalékos bejutási küszöb környékén. 

Ezt is ajánljuk a témában

A két nagy párt, a Fidesz és a Tisza mind a 106 egyéni választókörzetben indít jelölteket. A végleges listákat a következő időszakban teszi közzé a Nemzeti Választási Iroda.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

pugacsov-0
2026. március 07. 10:12
Taxed Enough Already. Végül is jól hangzik, de óriási kamu ! De Poloskától ez is visz valamit !
Válasz erre
0
0
krisz09
2026. március 07. 09:27
Honnan ered a Tisza-folyó? Ukrajnából.
Válasz erre
0
0
pctroll
2026. március 07. 08:02
A tiszar egy kamupárt, amit egy kirúgott szociopata ner parazita köré tákoltak, még a nevüket is vették. A cselédsajtó kormányellenes hergelése és a ‘közvéleménykutatók’ hazugságai nélkül nem is létezne. Sok olyan ember van aki azért nem szavaz rájuk, mert nem akar rosszabbat a jelenlegi kormánynál, és sok olyan szavazó van aki azért szavaz a fideszre, mert nem akar sokkal rosszabbat a mostaninál. Az szavazók többsége nem olyan primitív, gyűlölettől elvakult önsorsrontó kretén, hogy a tiszára szavazzon.
Válasz erre
7
1
Obsitos Technikus
2026. március 07. 07:57
Ez a Tea Párt valami kamuhír. A Tea Pártnak eleve 59 egyéni képviselőjelöltje van, tehát ha nem vizsgáljuk, hogy ebből mennyi gyűjtötte össze az ajánlást, akkor sem lesz 71 jelöltjük. A DK-nak sem tűnik úgy, hogy van 71 olyan jelöltje, aki beadta az íveket...
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!