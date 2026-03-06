Ft
Ft
15°C
2°C
Ft
Ft
15°C
2°C
03. 07.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 07.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij terv kampány Magyar Péter választás orbán viktor

A fenyegetőző Zelenszkij akkora segítséget adott Orbánnak, ami áprilisig kitarthat

2026. március 06. 10:07

Ilyen körülmények között végleg kútba esett Magyar Péter terve.

2026. március 06. 10:07
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Index

„Ahogy négy éve a lotyaszájú Márki-Zay, most a kontrolvesztett ukrán elnök nyerheti meg Orbán Viktornak a választásokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Úgy néz ki, ügyesen kalkulált Orbán Viktor, amikor a kezdetektől világpolitikai tétet adott a 2026-os választásoknak. A nemzetközi helyzet fokozódásával széttörni látszik Magyar Péter álma, hogy belföldi témák között tartsa a kampányt, mintha egy buborékban élnénk, függetlenül a minket körülvevő világtól.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől

Eltaktikázta magát Zelenszkij: még Von der Leyen is elfordulhat az ukrán elnöktől
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Ha nem lett volna elég csapás az iráni háború a nyomában egy újabb lehetséges menekülthullámmal, a legatyásodott Európától egyre dühösebben pénzt követelő Zelenszkij, az ukrán elnök azóta politikai zsarolásból elzárta Magyarországot a szerződés alapján járó orosz kőolajtól, végül útszéli maffiózóként megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.

Ilyen körülmények között végleg kútba esett Magyar Péter terve, hogy arról szóljon a kampány, hogy késnek a vonatok, vagy nem elég gyorsan töltik újra a WC-papírt a kórházi klotyón. Akadt néhány súlyosabb problémánk.”

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével

Kritikus a helyzet a magyar-ukrán kapcsolatokban: Zelenszkij bizonyítani akart Orbán megfenyegetésével
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 41 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nuttika
2026. március 07. 10:43
Mondjuk ha nem lopkodnák el a kórházi budipapírt a beteg, az se lenne rossz. Egészségügyes ismerős mesélte, hogy reggel kirakják és fél óra alatt ellopják a gurigákat rengeteg egészségügyi intézményben.
Válasz erre
2
0
pugacsov-0
•••
2026. március 07. 10:17 Szerkesztve
Ennek ellenére hiába mondtam ma egy néninek hogy de maga ingyen utazik a tömegközlekedésen, van rezsicsökkentés, 13 és 14/1 havi nyugdíj stb. nem mert utálom Orbánt. Mondom jó de nem szeretném látni hogy koldul az önkormányzattól és azon is jót fogok röhögni ha a lánya nem tud nyugdíjba menni a nők 40-el...
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. március 07. 04:21
250 000 ukrán katona dezertált a saját hazájának védelmében. Erőszakkal kell sorozni. Átlagban 5 órán át harcképes egy ukrán sorkatona a fronton. Vagy meghal vagy megsebesül. Az ukrán hadsereg harci morálja a béka feneke alatt van. A katonák képzetlenek, fegyverzetük elavult, az utánpótlás akadozik, rosszul kiépített a saját országukban. Az ukrán hadsereg tejes kommunikációja Elon Musk műholdjain keresztül zajlik és a nagyobb hadműveleteiket az USA németországi támaszpontjáról amerikai katonák tervezték és irányították. Az ukrán katonák harci tapasztalata értéktelen. Az Ukrajnának szánt fegyverek harmada a feketepiacon köt ki. Egy ilyen hadseregbe egy fillért nem érdemes befektetni. Fegyveres rablóbandák garázdálkodnak Ukrajnában. Ukrajnát le kell fegyverezni! Európát a NATO védi nem Ukrajna!
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. március 07. 03:54
A Zselenszkij diktatúra az orosz gáz és olaj vásárlásaival az EU pénzén az oroszokat támogatja. „Véres” orosz olajjal működnek az ukrán tankok. „Véres” orosz gázzal fűtenek Ukrajnában. Irracionális leválni az orosz olajról és gázról!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!