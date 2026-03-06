Ha nem lett volna elég csapás az iráni háború a nyomában egy újabb lehetséges menekülthullámmal, a legatyásodott Európától egyre dühösebben pénzt követelő Zelenszkij, az ukrán elnök azóta politikai zsarolásból elzárta Magyarországot a szerződés alapján járó orosz kőolajtól, végül útszéli maffiózóként megfenyegette Magyarország miniszterelnökét.

Ilyen körülmények között végleg kútba esett Magyar Péter terve, hogy arról szóljon a kampány, hogy késnek a vonatok, vagy nem elég gyorsan töltik újra a WC-papírt a kórházi klotyón. Akadt néhány súlyosabb problémánk.”

