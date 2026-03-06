„Extra altató csodákra képes”: fideszes szülőkről értekeznek tiszás fiatalok a Redditen

Van olyan kommentelő is, aki már túl is van a szülői készülékek megbuherálásán. Mint írja:

„Letiltottam a Megafononos és kormanypropaganda arcokat

feliratkoztam a független sajtó és influencerek csatornára

és a helyi ellenzéki arcokra.

beléptem a helyi fórumra (ahol engedélyezett a politika)”.

És ez még mind semmi, a bejegyzés írója idősek számára is (!) emészthető, ellenzéki csatornákat is ajánl, és arra bátorít, hogy titokban kövessék be a rokonok telefonján ezeket a felületeket. Továbbá arra kéri a kommentelőket, egészítsék ki az ajánlásait további olyan oldalakkal, amik segíthetnek a más politikai nézeteket valló rokonok „megtérítésében”, vagyis abban, hogy a Fidesz helyett a Tiszára szavazzanak.

A folyamatosan durvuló kampányban igen nehéz támpontokat találni arra vonatkozólag, hogy ezeket a bejegyzéseket csupán viccnek szánják íróik, vagy teljesen komolyan jegyzik azokat. Mindenesetre az tény, hogy a négy évvel ezelőtti választási kampányban is voltak hasonló próbálkozások, ráadásul azokat nemcsak a Redditen lehetett olvasni, hanem még ellenzéki politikusok is biztatták fiatal szavazóikat, hogy hekkeljék meg szüleik tévéjét, vagyis töröljék a kormányoldalinak tartott M1-et, és állítsák be helyette az RTL Klubot, ami köztudottan az ellenzék malmára hajtja a vizet.

Jobb mindezek kapcsán óvatosnak lenni, még akkor is, ha félig viccnek szánják a kommentelők

– figyelmeztet Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szerinte különösen a szülők személyi igazolványának elrejtése problémás a fent felsoroltak közül, annak ugyanis komoly büntetőjogi következménye is lehet. Mint a szakértő rámutatott: a hatályos Büntető Törvénykönyv 350. paragrafusa egyértelműen szabályozza a választói akarat befolyásolását. A törvény kimondja ugyanis, hogy „arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népszavazási vagy az európai polgári kezdeményezésben akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik”,

büntetendő, adott esetben akár három év szabadságvesztéssel is

– hívta fel a figyelmet Dornfeld László. Kiemelte: „a személyi igazolvány eldugása például egy az egyben ilyen eset lehet. Ha valakit szándékosan akadályoznak abban, hogy részt vegyen a választáson, az már büntetőjogi kategória”. „Nem játék arról írni sem, hogy ilyesmit kellene csinálni, mert valaki ezt komolyan is veheti” – mondta, hiszen nemcsak az vonható felelősségre, aki végrehajtja a cselekményt, hanem adott esetben az is, aki erre nyilvánosan buzdít.

Arra a felvetésre, hogy a saját gyermekét nyilván senki nem fogja feljelenteni, Dornfeld úgy válaszolt:

ezek az esetek közvádas bűncselekmények lehetnek, vagyis elvileg hatósági eljárás indulhat akkor is, ha az érintett családtag nem tesz feljelentést.

„Nyilván senki nem akarja feljelenteni a saját gyermekét vagy unokáját, de jogilag ezek hivatalból üldözendő cselekmények” – jegyezte meg.

Politikai törésvonal a családokon belül

A beszélgetés során szóba került az is, hogy egyre gyakrabban jelenik meg generációs politikai konfliktus a családokon belül. Emlékeztetett arra, hogy korábban is voltak hasonló felhívások: Fekete-Győr András biztatta többek között a fiatalokat, hogy „programozzák át” szüleik televízióját, hogy bizonyos csatornákat ne tudjanak nézni. Mint Dornfeld László kiemelte: a reddites példákhoz hasonló próbálkozások régebb óta megvannak a baloldali köztudatban. Szerinte ezek is azt mutatják, hogy az ellenzék is tudja, csak úgy győzhetnek, ha ilyen eszközöket vetnek be a jobboldallal szemben.

„Márpedig ezek az eszközök nemcsak súrolják, de át is lépik a legalitás határát”

– emelte ki. Úgy véli, ezek is azt mutatják, hogy az ellenzéknek „semmi sem drága a hatalomért cserébe”. És mindezekért Dornfeld szerint a legkevésbé a fiatalok hibáztathatók, sokkal inkább azok az ellenzéki megmondóemberek, akik mindezekre ráerősítenek.

Miért másképp gondolkodnak a fiatalok? A szakértő úgy látja, a felmérések alapján a fiatal választók jelentős része jelenleg ellenzéki irányba orientálódik. Ennek okát abban látja, hogy a fiatal generációnak nincs közvetlen tapasztalata olyan biztonsági vagy gazdasági kihívásokról, mint például a migráció következtében sérülő közbiztonság, amelyek Nyugat-Európa több országában mindennapos politikai témává váltak. „Sok fiatal kizárólag a jelenlegi kormányzás időszakában nőtt fel, ezért a politikai konfliktusokat gyakran nem a politika természetes velejárójaként, hanem aktuális jelenségként értelmezi” – fogalmazott. Szerinte emiatt könnyebben hatnak rájuk olyan politikai üzenetek, amelyek a politikai törésvonalak megszűnését vagy egy „szeretetközpontú” közélet ígéretét hangsúlyozzák.

