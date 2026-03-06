„Extra altató csodákra képes”: fideszes szülőkről értekeznek tiszás fiatalok a Redditen

Jönnek a fiatalok és megdöntik a Fideszt! – valóban?
Az internet buborékjaiban nagy erőkkel terjed ez az elképzelés, hogy a fiatalok mind lelkes ellenzékiek, és majd rajtuk múlik a kormányváltás. Szakértővel jártunk utána, mennyire igaz ez.
Összeszedtük, hogyan tartanák távol a kormányoldallal szimpatizáló idős rokonokat Magyar Péter hívei. Szakértőt kérdeztünk, milyen jogi következményekkel járhat, ha a felvázolt stratégiákat meglépik a tiszás fiatalok.
A kampány vége felé közeledve egyre több a politikai indíttatású agresszió: van, hogy kigyúrt tiszás aktivista megy oda aláírásgyűjtő fideszes nénikkel üvöltözni, máskor plakátrongálást számonkérő emberre támadnak, esetleg plakátrongálásra buzdítanak, szintén politikai alapon, mások meg olyan terekre viszik be a politikát, ahová eddig legalábbis nem illett.
Mégis azt tapasztalhatjuk, hogy az ilyesfajta szabályszegést semmilyen válasz nem követi a saját politikai közösségekben – magyarán
úgy vélik, ez „belefér”, mert ha nem „árad”, akkor ugyebár elpusztul a világegyetem.
Ezt a gondolkodásmódot Aronsonék sokat idézett tanulmányukban („Történtek hibák (de nem én tehetek róluk) – Az önigazolás lélektana”) úgy írják le, mint az erkölcsi önfelmentés: úgymond a nagyobb jó érdekében teszik, különben nem férne bele a „szeretetország”-képbe. Ebben természetesen élen járnak politikusok is, mondhatni, példát mutatnak az egyszeri híveknek, de ez egy másik kérdés.
S persze ott van még a törzsi logika is, a végletes polarizáció eredménye: a mi-ők felosztása a világnak, ahol az új erő szükségszerűen erőszakosabb, hiszen fűti egyfajta felforgató hevület. Ugyanakkor nem lehet nem észrevenni, hogy az elkövetők ez esetben igen gyakran fiatalok, az áldozatok pedig idősebb emberek. Emögött lehet az a logika is, ami a fiatalabb generációk mozgalmait is ihlette (mint korábban megírtuk, ilyen az OK, boomer is), vagy akár a felmérések által is alátámasztott tény, hogy
a fiatalabbak hajlamosabbak a jelenlegi ellenzéket támogatni, még ha nem is akkora mértékben, mint azt közhelyszerűen emlegetni szokás.
Ezt is ajánljuk a témában
Az internet buborékjaiban nagy erőkkel terjed ez az elképzelés, hogy a fiatalok mind lelkes ellenzékiek, és majd rajtuk múlik a kormányváltás. Szakértővel jártunk utána, mennyire igaz ez.
Radikális fellépés plusz fiatalság – hova máshova is vezethetne mindez, mint oda, hogy akár családon belül is elkezdjék egymást erőteljesen győzködni az emberek az igazukról Nem mellesleg néhány „független-objektív” lap erre tanácsokat is osztogatott, még a karácsonyi vacsorához is; „így beszélgess a politikáról értelmesen” címszavakba burkolva a tanácsokat arról, hogy hogyan agitáljanak az ellenzéki pártok mellett, de legalábbis a kormány ellenében az idősebb rokonoknál.
Hajszálra ugyanez köszön vissza az egyik legnépszerűbb netes fórumon a Redditen. Sőt: ha azért sokan sejthetően csak viccelődésből, de jóval továbbmennek azon a ponton, mint ami a szimpla győzködés lenne, és
olyan stratégiákat is javasolnak egymásnak a lelkes Tisza-aktivisták, ami akár börtönbüntetéssel is sújtható.
„Hogyan győzzem meg a fideszes szüleimet, hogy ne rájuk szavazzanak?” – a felvetés mindeddig ártalmatlan, és persze az említett Redditről származik, és sorjáznak rá a tippek arra, hogyan lehet különféle módszerekkel megakadályozni a Fidesz-szimpatizáns szüleik vagy nagyszüleik választáson való részvételét.
Az idősebb rokonok urnától való távoltartásának módszerei igen változatosak:
van, aki arra biztat, hogy rejtsék el a választás napján a Fidesszel szimpatizáló idősebb rokon személyi igazolványát,
annak hiányában ugyanis nem szavazhat – vagyis egy vokssal biztosan kevesebb a kormánypártnak. De olyan is akad, aki
„extra altatót/nyugtatót ajánl”,
mert az szerinte „csodákra képes”, vagyis az illető arra biztat, hogy még mindig jobb a drága szülőket begyógyszerezni (ez a jobbindulatú feltételezés), mint elengedni behúzni az ikszet a Fideszre.
A komolyan vehetőség határán egyensúlyoz a komment, miszerint „az is beválhat, ha elterjeszted április 12-én kora reggel, hogy ukrán szabadcsapatok járják a választókerületeket, és nézik, hogy kit vihetnének a frontra, illetve kinek a 14. havi nyugdíját vehetnék el. Idős fideszesek az utcára se mernének kilépni. Azt mondod, nincs olyan idióta, aki ezt elhiszi? Gondold át még egyszer”. Ez a bejegyzés nemcsak a jobboldali választók lenézéséről árulkodik, hanem azért is felháborító lehet, mert a sorok között megkérdőjelezi az ukrajnai brutális kényszersorozásokat. Ez annak fényében is dühítő, hogy erről videók, szemtanúk, fiukat elvesztett szülők tanúskodnak, csak a Mandiner több tucat érintettet megszólaltatott, és két dokumentumfilmet is forgattunk az ügy kapcsán (de egyébként a kampányidőszak előtt még a Tiszát pozitív színben feltüntető ún. független sajtó is írt róla hébe-hóba).
Ezt is ajánljuk a témában
Az egész magyar közösség megdöbbent, miután ukrán toborzók megvertek egy magyar férfit, aki később meghalt – mint kiderült, nem ő volt az egyetlen áldozat, Kárpátalja pedig különösen érintett.
És még itt koránt sincs vége: akad ugyanis olyan kommentelő is a Redditen, aki
azzal zsarolta meg a szüleit, hogy ha az idősebb rokonok a Fideszre szavaznak, akkor nem áll módjukban a fiataloknak gyermeket nemzeni,
vagyis a narancs nagyszülők jól megnézhetik magukat, mert a Fidesz-voks után lemondhatnak az unokákról is. „Nálunk párom szülei narancssárgák elég komolyan és a múltkor tehetetlenségemben, félig viccből mondtam, hogyha a Fideszre szavaznak, nem lesznek unokák. Ezen megsértődtek, de pár nappal később hívták páromat, hogy ha ezen múlik, hogy nagyszülők legyenek, akkor MP-re szavaznak majd” – írja a tiszás fiatal hozzászólásában.
Vannak még ott további ötletek, ahonnan ezek jöttek: az egyik kommentelő egyenesen azzal fenyegette a szülőjét, hogy megszakítja vele a kapcsolatot, ha a Fideszre szavaz.
„Oroszország vagy nyugat. te nem akarsz egy orosz bábállamban élni, ezért, ha rájuk szavaznak elköltözöl és nem látnak többet”.
A Redditen természetesen azokra is gondolnak, akiknek nem sikerül a fideszes szülőket távol tartaniuk az urnáktól, nekik jellemzően azt ajánlják, próbálkozzanak meggyőzéssel befolyásolni idősebb rokonaik politikai döntését. A meggyőzés sikeres kimenetele érdekében azt tanácsolják, titokban hekkeljék meg a szülők-nagyszülők okostelefonjának közösségioldal-beállításait, vagyis kövessenek ki egyes oldalakat, és kövessenek be olyan portálokat, amelyek a Tisza győzelmét szorgalmazzák.
Van olyan kommentelő is, aki már túl is van a szülői készülékek megbuherálásán. Mint írja:
És ez még mind semmi, a bejegyzés írója idősek számára is (!) emészthető, ellenzéki csatornákat is ajánl, és arra bátorít, hogy titokban kövessék be a rokonok telefonján ezeket a felületeket. Továbbá arra kéri a kommentelőket, egészítsék ki az ajánlásait további olyan oldalakkal, amik segíthetnek a más politikai nézeteket valló rokonok „megtérítésében”, vagyis abban, hogy a Fidesz helyett a Tiszára szavazzanak.
A folyamatosan durvuló kampányban igen nehéz támpontokat találni arra vonatkozólag, hogy ezeket a bejegyzéseket csupán viccnek szánják íróik, vagy teljesen komolyan jegyzik azokat. Mindenesetre az tény, hogy a négy évvel ezelőtti választási kampányban is voltak hasonló próbálkozások, ráadásul azokat nemcsak a Redditen lehetett olvasni, hanem még ellenzéki politikusok is biztatták fiatal szavazóikat, hogy hekkeljék meg szüleik tévéjét, vagyis töröljék a kormányoldalinak tartott M1-et, és állítsák be helyette az RTL Klubot, ami köztudottan az ellenzék malmára hajtja a vizet.
Jobb mindezek kapcsán óvatosnak lenni, még akkor is, ha félig viccnek szánják a kommentelők
– figyelmeztet Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Szerinte különösen a szülők személyi igazolványának elrejtése problémás a fent felsoroltak közül, annak ugyanis komoly büntetőjogi következménye is lehet. Mint a szakértő rámutatott: a hatályos Büntető Törvénykönyv 350. paragrafusa egyértelműen szabályozza a választói akarat befolyásolását. A törvény kimondja ugyanis, hogy „arra jogosultat a választásban, a népszavazásban, a népszavazási vagy az európai polgári kezdeményezésben akadályoz, vagy erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, vagy anyagi juttatással befolyásolni törekszik”,
büntetendő, adott esetben akár három év szabadságvesztéssel is
– hívta fel a figyelmet Dornfeld László. Kiemelte: „a személyi igazolvány eldugása például egy az egyben ilyen eset lehet. Ha valakit szándékosan akadályoznak abban, hogy részt vegyen a választáson, az már büntetőjogi kategória”. „Nem játék arról írni sem, hogy ilyesmit kellene csinálni, mert valaki ezt komolyan is veheti” – mondta, hiszen nemcsak az vonható felelősségre, aki végrehajtja a cselekményt, hanem adott esetben az is, aki erre nyilvánosan buzdít.
Arra a felvetésre, hogy a saját gyermekét nyilván senki nem fogja feljelenteni, Dornfeld úgy válaszolt:
ezek az esetek közvádas bűncselekmények lehetnek, vagyis elvileg hatósági eljárás indulhat akkor is, ha az érintett családtag nem tesz feljelentést.
„Nyilván senki nem akarja feljelenteni a saját gyermekét vagy unokáját, de jogilag ezek hivatalból üldözendő cselekmények” – jegyezte meg.
A beszélgetés során szóba került az is, hogy egyre gyakrabban jelenik meg generációs politikai konfliktus a családokon belül. Emlékeztetett arra, hogy korábban is voltak hasonló felhívások: Fekete-Győr András biztatta többek között a fiatalokat, hogy „programozzák át” szüleik televízióját, hogy bizonyos csatornákat ne tudjanak nézni. Mint Dornfeld László kiemelte: a reddites példákhoz hasonló próbálkozások régebb óta megvannak a baloldali köztudatban. Szerinte ezek is azt mutatják, hogy az ellenzék is tudja, csak úgy győzhetnek, ha ilyen eszközöket vetnek be a jobboldallal szemben.
„Márpedig ezek az eszközök nemcsak súrolják, de át is lépik a legalitás határát”
– emelte ki. Úgy véli, ezek is azt mutatják, hogy az ellenzéknek „semmi sem drága a hatalomért cserébe”. És mindezekért Dornfeld szerint a legkevésbé a fiatalok hibáztathatók, sokkal inkább azok az ellenzéki megmondóemberek, akik mindezekre ráerősítenek.
Miért másképp gondolkodnak a fiatalok?
A szakértő úgy látja, a felmérések alapján a fiatal választók jelentős része jelenleg ellenzéki irányba orientálódik. Ennek okát abban látja, hogy a fiatal generációnak nincs közvetlen tapasztalata olyan biztonsági vagy gazdasági kihívásokról, mint például a migráció következtében sérülő közbiztonság, amelyek Nyugat-Európa több országában mindennapos politikai témává váltak. „Sok fiatal kizárólag a jelenlegi kormányzás időszakában nőtt fel, ezért a politikai konfliktusokat gyakran nem a politika természetes velejárójaként, hanem aktuális jelenségként értelmezi” – fogalmazott. Szerinte emiatt könnyebben hatnak rájuk olyan politikai üzenetek, amelyek a politikai törésvonalak megszűnését vagy egy „szeretetközpontú” közélet ígéretét hangsúlyozzák.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldal