Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Azt sem rejtették véka alá az elemzők, hogy miért.
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Van egy választás utáni funkciója is a Medián egyre nagyobb Tisza előnyt mérő „közvélemény-kutatásainak” – mutatott rá a Mesterterv legújabb adásában Mráz Ágoston Sámuel. „Ha mégsem az az eredmény születik, ami az ő számaikból kiolvasható, akkor azt fogják mondani, hogy az ő számaik voltak rendben, nem a választás” – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője.
Mint hozzátette: Magyar Péter és kórusa már most előre mondja, hogy csalás lesz. Szerinte a „közvélemény-kutatások” felsrófolt számai, miszerint ezer százalék, hogy a Tisza nyer, arra jók, hogy ha mégsem a Tisza nyer, lehet mondani, hogy a hatalom manipulációja volt a választás.
Ráadásul Brüsszelben már elhitték a Medián számait”
– emlékeztetett Mráz, hozzátéve, hogy ott úgy tekintenek a választásra, hogy azt már megnyerte a Tisza. Szerinte ha a választók nem ezt a döntést hozzák, vagyis nem követik a Medián állítólagos számait a választáson, akkor Brüsszelben is azt fogják mondani, hogy valakinek hinni kell. Márpedig Mráz szerint az eddigi tapasztalatok szerint
Brüsszelben nem a magyar választóknak szeretnek hinni, hanem mindig valaki másnak”.
Úgy véli, Brüsszelből egy Fidesz-győzelem esetén komoly nyomás helyeződhet Magyarországra. Szerint egészen biztos, hogy nem április 12-én fog végetérni a Brüsszel–Magyarország-vita.
Mint arról a Mandiner beszámolt, a Medián napokkal ezelőtt hozott nyilvánosságra egy „közvélemény-kutatást”, ami szerint a Tisza Párt 20 százalékkal vezet a biztos szavazók körében a Fidesz előtt. Csakhogy időközben kiderült, a baloldalhoz köthető közvélemény-kutató még a saját számait is meghamisította. Mint kiderül, Deák Dániel megszerezte a Medián januári valódi méréseit, majd egy leleplező videóban felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De, mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt. Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről” – húzta alá Deák Dániel.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP