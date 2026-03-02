Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Van egy választás utáni funkciója is a Medián egyre nagyobb Tisza előnyt mérő „közvélemény-kutatásainak” – mutatott rá a Mesterterv legújabb adásában Mráz Ágoston Sámuel. „Ha mégsem az az eredmény születik, ami az ő számaikból kiolvasható, akkor azt fogják mondani, hogy az ő számaik voltak rendben, nem a választás” – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője.

Mint hozzátette: Magyar Péter és kórusa már most előre mondja, hogy csalás lesz. Szerinte a „közvélemény-kutatások” felsrófolt számai, miszerint ezer százalék, hogy a Tisza nyer, arra jók, hogy ha mégsem a Tisza nyer, lehet mondani, hogy a hatalom manipulációja volt a választás.