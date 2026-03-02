Ft
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
deák dániel tisza Magyar Péter

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

2026. március 02. 16:47

Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.

2026. március 02. 16:47
null

Van egy választás utáni funkciója is a Medián egyre nagyobb Tisza előnyt mérő „közvélemény-kutatásainak” – mutatott rá a Mesterterv legújabb adásában Mráz Ágoston Sámuel. „Ha mégsem az az eredmény születik, ami az ő számaikból kiolvasható, akkor azt fogják mondani, hogy az ő számaik voltak rendben, nem a választás” – hangsúlyozta a Nézőpont Intézet vezetője. 

Mint hozzátette: Magyar Péter és kórusa már most előre mondja, hogy csalás lesz. Szerinte a „közvélemény-kutatások” felsrófolt számai, miszerint ezer százalék, hogy a Tisza nyer, arra jók, hogy ha mégsem a Tisza nyer, lehet mondani, hogy a hatalom manipulációja volt a választás. 

Ráadásul Brüsszelben már elhitték a Medián számait”

 – emlékeztetett Mráz, hozzátéve, hogy ott úgy tekintenek a választásra, hogy azt már megnyerte a Tisza. Szerinte ha a választók nem ezt a döntést hozzák, vagyis nem követik a Medián állítólagos számait a választáson, akkor Brüsszelben is azt fogják mondani, hogy valakinek hinni kell. Márpedig Mráz szerint az eddigi tapasztalatok szerint 

Brüsszelben nem a magyar választóknak szeretnek hinni, hanem mindig valaki másnak”.

Úgy véli, Brüsszelből egy Fidesz-győzelem esetén komoly nyomás helyeződhet Magyarországra. Szerint egészen biztos, hogy nem április 12-én fog végetérni a Brüsszel–Magyarország-vita.   

Mint arról a Mandiner beszámolt, a Medián napokkal ezelőtt hozott nyilvánosságra egy „közvélemény-kutatást”, ami szerint a Tisza Párt 20 százalékkal vezet a biztos szavazók körében a Fidesz előtt. Csakhogy időközben kiderült, a baloldalhoz köthető közvélemény-kutató még a saját számait is meghamisította. Mint kiderül, Deák Dániel megszerezte a Medián januári valódi méréseit, majd egy leleplező videóban felidézte, hogy a közvélemény-kutató januárban azt közölte, hogy a teljes népességen belül a Tisza 40, míg a Fidesz 33 százalékon áll. De, mint kiderült, a megkérdezettek arra a kérdésre, hogy „ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna”, akkor a Medián belső számai szerint a Fidesz és a Tisza is 36 százalékon állt. Ez egy elképesztő csalás a Medián részéről” – húzta alá Deák Dániel.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

 

tapir32
2026. március 02. 18:49
Szabadságot és békét Ukrajnának! Le a Zselenszkij juntával! A Zselenszkij diktatúra az ellenzékieket megfenyegette, bebörtönöztette, megkínoztatta, a frontra vitette és/vagy kivégeztette. A Zselenszkij diktatúra a kisebbségeket bántalmazza, totális a cenzúra és minden békét vagy tűzszünetet akaró, kritikus vagy ellenzéki megnyilvánulást betiltott. Zselenszkij és bandája az ukrán menekülteket az Ukrajnában maradt rokonaikkal zsarolja. Az ukrajnai korrupció egyik fő haszonélvezője Zselenszkij és bandája. A világ legkorruptabb országa Ukrajna. Zselenszkij és bűntársai az ukrán katonák halálán nyerészkednek.
tapir32
•••
2026. március 02. 18:40 Szerkesztve
18-25 évesek között vezet legnagyobb arányban a Fidesz-KDNP.
somfas
2026. március 02. 18:34
9876543210
tapir32
•••
2026. március 02. 18:29 Szerkesztve
2022-es választások alkalmával néhány jelentéktelen, a választást nem befolyásoló szórvány esetet leszámítva az EBESZ delegáltjai a Mo-i választást rendben találták. Minden választási bizottságban és a szavazatok számlálásakor is jelen voltak az ellenzék képviselői és mindent rendben találtak. A magyar választási törvényt az EU Velencei Bizottsága kifejezetten jó választási törvénynek minősítette. A választókerületek kijelölése a törvény szerint történt és bárki ellenőrizheti, hogy nem szabálytalan. Magyarországon 2022-ben már a családok 92%-ának volt szélessávú internet hozzáférése. Ma 98%. A választók a pártok programját illetően tájékozottak voltak és ma is azok. Szar az ellenzék programja és hitványak a vezetői, ezért buknak.
