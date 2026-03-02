Most hogy se hajó, se cső, hirtelen fontos lett neki is az energia.

Rájött, hogy nagy bajt csinált.

Hát persze, mert bár a tengeri szállítás elakadásáról nem tehet, de A szárazföldi csővezeték leállítása az ő érdekében történt, miatta teszik ezt az ukránok, így az ő felelősségévé vált!!

Most meg hogy gond van, sunyi és kétszínű módon menekülni próbál a helyzetből, megint vádaskodik és mellébeszél.

Magyar Péter!

Kapaszkodj meg! Ez neked nem a hibád, hanem a bűnöd!