Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 02.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 02.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
zelenszkij münchen magyarország energia Magyar Péter európa orbán viktor

Nem aggódott Magyar Péter az energiabiztonságért, amikor pökhendien a saját hazája ellen cselekedett

2026. március 02. 17:15

Most hogy se hajó, se cső, hirtelen fontos lett neki is az energia.

2026. március 02. 17:15
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Nézzük mit ír Magyar Pèter a levélben:

»Meggyőződésem, hogy Magyarország biztonsága és energia ellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelőségünk.«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Igen? Milyen érdekes. 
Mindez bezzeg nem jutott eszébe, amikor pár hete Münchenben megállapodott Zelenszkijjel abban, hogy erőszakkal leválasztják Magyarországot a biztos és olcsó orosz olajról!
Nem aggódott Magyar Péter az energiabiztonságért, amikor pökhendien a saját hazája ellen cselekedett, és cinkosan részt vett az ukrán energia-zsarolásban.

Akkor is kizárólag a saját politikai hasznát leste. A vélt választási győzelmét remélte. 
Úgy hazárdírozott a magyarok biztonságával, hogy azt sem tudta, mit kockáztat.

Most hogy se hajó, se cső, hirtelen fontos lett neki is az energia. 
Rájött, hogy nagy bajt csinált.

Hát persze, mert bár a tengeri szállítás elakadásáról nem tehet, de A szárazföldi csővezeték leállítása az ő érdekében történt, miatta teszik ezt az ukránok, így az ő felelősségévé vált!!

Most meg hogy gond van, sunyi és kétszínű módon menekülni próbál a helyzetből, megint vádaskodik és mellébeszél. 

Magyar Péter
Kapaszkodj meg! Ez neked nem a hibád, hanem a bűnöd!

Ezt is ajánljuk a témában

Kockára tetted és veszélyeztetted Magyarország érdekeit a saját kis korcs politikai céljaid miatt.  Vártad, vagy várod, hogy cserében az ukránok hatalomra segítsenek. 
Ezért van az, hogy a mai napig egyetlen egy mondattal sem ítélted el őket a merénylet miatt, amivel megtámadták a hazánkat. 

Megmondtuk előre: aki a családjával megteszi, az a hazájával is meg fogja. Te megtetted.
Ez már rajtad ragad életed végéig. Így akartál hatalomra kerülni, te szégyentelen. 

Háború mindenfelé, se tengeren, se csövön nem jön olaj, pillanatok alatt egekben lesznek az üzemanyag- és energiaárak, te meg sunnyogsz.

Megismétlem: EZ A TE FELELŐSSÉGED, MAGYAR PÉTER! 

Ha az ukrán barátaid továbbra is elzárják az olcsó és biztos orosz olajat, abba Magyarország és Európa tönkremehet. Veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés, elszabadulhatnak az árak.

De ne reménykedj, nem fogjuk hagyni! Odébb vagy te Orbán Viktortól, és alábecsülöd. 

Amúgy meg ne üzengess neki, mert te nem a megoldás vagy, hanem maga a probléma. 

Szóval két kézzel rázogatod a pofonfát, de most emiatt nem kell rögtön az alvilági verőlegényeid mögé bújnod, ahogy szoktál, mert ezt a pofont a magyarok fogják neked kiosztani április 12-én. ”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
recipp
2026. március 02. 18:17
Kevlárpufi az Ukrajnába utazás gondolatára lefosta a bokáját. A Barátság, kőolajvezeték nemcsak orosz, hanem ukrán olajat is továbbított Magyarországra és Szlovákiába egészen január 27-ig, amikor orosz rakétacsapás megrongálta a vezeték ukrajnai szivattyúállomásait – írja a Reuters. A szállítás azóta teljesen leállt. Az ukrán olaj exportja eddig nem volt nyilvános, mert Kijev a háború kezdete óta titkosít minden kőolajtermelési és exportadatot. A leállás azonban most azt jelenti, hogy Ukrajna elesik egy olyan bevételi forrástól, amely segített mérsékelni a háború miatti költségvetési hiányt. Ha a kimaradás tartós marad, az ország akár saját olajtermelését is kénytelen lehet visszafogni, hiszen belföldi finomítói kapacitása a háború során gyakorlatilag megsemmisült – olvasható a cikkben." Szóval a magyar kormány ócska hullarablóként viselkedik. Az áldozat ellen uszít, hogy aljas országromboló hatalmát megtarthassa tudatlan, manipulált híveinek szavazatával. (
Válasz erre
1
2
google-2
2026. március 02. 18:07
Csattanós legyen ám a pofon, megérdemli ez a kétszínű léhűtő!
Válasz erre
2
0
Mantinka
•••
2026. március 02. 18:04 Szerkesztve
"1345 szakértő és megközelítőleg 8000 elemző véleménye szerint nem a szárazföldi csővezeték a hibás , hanem Brüsszel!" Ezt szakértők mondják! Mi ezzel a bajotok? Én hiszek nekik! Ti nem?
Válasz erre
0
3
recipp
•••
2026. március 02. 18:00 Szerkesztve
Horvát miniszterelnök: háromszor olcsóbban szállítanánk az olajat Magyarországra, mint a Barátság kőolajvezeték. portfolio.hu/gazdasag/20260302/horvat-miniszterelnok-haromszor-olcsobban-szallitanank-az-olajat-mint-a-baratsag-821542 Igen, de akkor nem lehetne " ukrajnazni", teli pofaval, Fico elvtarssal
Válasz erre
1
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!