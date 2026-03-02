Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Most hogy se hajó, se cső, hirtelen fontos lett neki is az energia.
„Nézzük mit ír Magyar Pèter a levélben:
»Meggyőződésem, hogy Magyarország biztonsága és energia ellátása olyan kiemelt nemzeti érdek, amely pártpolitikai megfontolásoktól független, közös felelőségünk.«
Igen? Milyen érdekes.
Mindez bezzeg nem jutott eszébe, amikor pár hete Münchenben megállapodott Zelenszkijjel abban, hogy erőszakkal leválasztják Magyarországot a biztos és olcsó orosz olajról!
Nem aggódott Magyar Péter az energiabiztonságért, amikor pökhendien a saját hazája ellen cselekedett, és cinkosan részt vett az ukrán energia-zsarolásban.
Akkor is kizárólag a saját politikai hasznát leste. A vélt választási győzelmét remélte.
Úgy hazárdírozott a magyarok biztonságával, hogy azt sem tudta, mit kockáztat.
Most hogy se hajó, se cső, hirtelen fontos lett neki is az energia.
Rájött, hogy nagy bajt csinált.
Hát persze, mert bár a tengeri szállítás elakadásáról nem tehet, de A szárazföldi csővezeték leállítása az ő érdekében történt, miatta teszik ezt az ukránok, így az ő felelősségévé vált!!
Most meg hogy gond van, sunyi és kétszínű módon menekülni próbál a helyzetből, megint vádaskodik és mellébeszél.
Magyar Péter!
Kapaszkodj meg! Ez neked nem a hibád, hanem a bűnöd!
Ezt is ajánljuk a témában
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
Kockára tetted és veszélyeztetted Magyarország érdekeit a saját kis korcs politikai céljaid miatt. Vártad, vagy várod, hogy cserében az ukránok hatalomra segítsenek.
Ezért van az, hogy a mai napig egyetlen egy mondattal sem ítélted el őket a merénylet miatt, amivel megtámadták a hazánkat.
Megmondtuk előre: aki a családjával megteszi, az a hazájával is meg fogja. Te megtetted.
Ez már rajtad ragad életed végéig. Így akartál hatalomra kerülni, te szégyentelen.
Háború mindenfelé, se tengeren, se csövön nem jön olaj, pillanatok alatt egekben lesznek az üzemanyag- és energiaárak, te meg sunnyogsz.
Megismétlem: EZ A TE FELELŐSSÉGED, MAGYAR PÉTER!
Ha az ukrán barátaid továbbra is elzárják az olcsó és biztos orosz olajat, abba Magyarország és Európa tönkremehet. Veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés, elszabadulhatnak az árak.
De ne reménykedj, nem fogjuk hagyni! Odébb vagy te Orbán Viktortól, és alábecsülöd.
Amúgy meg ne üzengess neki, mert te nem a megoldás vagy, hanem maga a probléma.
Szóval két kézzel rázogatod a pofonfát, de most emiatt nem kell rögtön az alvilági verőlegényeid mögé bújnod, ahogy szoktál, mert ezt a pofont a magyarok fogják neked kiosztani április 12-én. ”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP