„Nagyon eltérően látják a dolgokat” – Fodor Csenge szenvedett, a kapitánynak kényelmetlen a helyzet

A korábban a férfi és a női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Hajdu János, aki egyúttal a győri kézilabdázó nevelőedzője az InfoRádiónak mondta el véleményét a magyar kézilabda aktuális híreiről – a beszélgetés során természetesen Fodor Csenge ügye is szóba került.

„Nem Fodor Csenge az első a világon, aki lemondta a válogatottságot, és még csak azok között sem az első, aki a kapitány miatt mondta le” – fogalmazott Hajdu, majd hozzátette:

nem működik a kémia, nincs bizalom, ilyenkor pedig annál rosszabb nincs, hogyha nem működik valami, és az a csapat kárára megy.”

A szakember kijelentette, a két fél nagyon eltérően látja a dolgokat, így sajnos az a megoldás született, hogy nem dolgoznak együtt.

„Erre nem is lehet kötelezni őket. Egy biztos: a válogatottság lemondása mindig nehéz szívvel történik. Én azt láttam Csengén is, hogy szenvedett, nem esett jól neki az, ami történt. De Golovinnak sem kényelmes ez a helyzet, sőt. Túl kell lépni ezen.