„Nagyon eltérően látják a dolgokat” – Fodor Csenge szenvedett, a kapitánynak kényelmetlen a helyzet

Újabb vélemény látott napvilágot a roppant kínos történetben. Fodor Csenge nevelőedzője szerint túl kell lépni ezen.
A végtelenül hosszúra nyúlt, kellemetlen Fodor Csenge-ügy a Magyar Kézilabda Szövetség közleményével lezárulni látszott, most azonban megszólalt a győri kézilabdázó nevelőedzője, a korábbi szövetségi kapitány, Hajdu János, aki markáns véleményével ismét hullámokat csaphat a nyugvópontra került helyzetben.
Mint ismert, a Győri Audi ETO KC balszélsője a közösségi oldalán reagált a női kézilabda-válogatott friss keretéből való kimaradását indokló kapitányi nyilatkozatra, majd a Borussia Dortmund ellen megnyert Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést követően kijelentette, addig nem kíván újra a címeres mezben szerepelni, amíg Golovin Vlagyimir irányítja a nemzeti csapatot.
A korábban a férfi és a női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Hajdu János, aki egyúttal a győri kézilabdázó nevelőedzője az InfoRádiónak mondta el véleményét a magyar kézilabda aktuális híreiről – a beszélgetés során természetesen Fodor Csenge ügye is szóba került.
„Nem Fodor Csenge az első a világon, aki lemondta a válogatottságot, és még csak azok között sem az első, aki a kapitány miatt mondta le” – fogalmazott Hajdu, majd hozzátette:
nem működik a kémia, nincs bizalom, ilyenkor pedig annál rosszabb nincs, hogyha nem működik valami, és az a csapat kárára megy.”
A szakember kijelentette, a két fél nagyon eltérően látja a dolgokat, így sajnos az a megoldás született, hogy nem dolgoznak együtt.
„Erre nem is lehet kötelezni őket. Egy biztos: a válogatottság lemondása mindig nehéz szívvel történik. Én azt láttam Csengén is, hogy szenvedett, nem esett jól neki az, ami történt. De Golovinnak sem kényelmes ez a helyzet, sőt. Túl kell lépni ezen.
Reméljük, hogy a női válogatott megoldja Csenge hiányát, és szépen fog szerepelni”
– zárta gondolatait Hajdu János.
