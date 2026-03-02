Ft
03. 02.
hétfő
golovin vlagyimir Fodor Csenge kézilabda

„Nagyon eltérően látják a dolgokat” – Fodor Csenge szenvedett, a kapitánynak kényelmetlen a helyzet

2026. március 02. 18:47

Újabb vélemény látott napvilágot a roppant kínos történetben. Fodor Csenge nevelőedzője szerint túl kell lépni ezen.

2026. március 02. 18:47
null

A végtelenül hosszúra nyúlt, kellemetlen Fodor Csenge-ügy a Magyar Kézilabda Szövetség közleményével lezárulni látszott, most azonban megszólalt a győri kézilabdázó nevelőedzője, a korábbi szövetségi kapitány, Hajdu János, aki markáns véleményével ismét hullámokat csaphat a nyugvópontra került helyzetben.

Mint ismert, a Győri Audi ETO KC balszélsője a közösségi oldalán reagált a női kézilabda-válogatott friss keretéből való kimaradását indokló kapitányi nyilatkozatra, majd a Borussia Dortmund ellen megnyert Bajnokok Ligája-csoportmérkőzést követően kijelentette, addig nem kíván újra a címeres mezben szerepelni, amíg Golovin Vlagyimir irányítja a nemzeti csapatot.

Fodor Csenge
Egyelőre csak a győriek mezét hajlandó magára húzni Fodor Csenge
Fotó: MTI/Krizsán Csaba

A korábbi kapitány szerint Fodor Csenge szenvedett

A korábban a férfi és a női válogatott szövetségi kapitányaként is dolgozó Hajdu János, aki egyúttal a győri kézilabdázó nevelőedzője az InfoRádiónak mondta el véleményét a magyar kézilabda aktuális híreiről – a beszélgetés során természetesen Fodor Csenge ügye is szóba került.

„Nem Fodor Csenge az első a világon, aki lemondta a válogatottságot, és még csak azok között sem az első, aki a kapitány miatt mondta le” – fogalmazott Hajdu, majd hozzátette:

nem működik a kémia, nincs bizalom, ilyenkor pedig annál rosszabb nincs, hogyha nem működik valami, és az a csapat kárára megy.”

A szakember kijelentette, a két fél nagyon eltérően látja a dolgokat, így sajnos az a megoldás született, hogy nem dolgoznak együtt.

„Erre nem is lehet kötelezni őket. Egy biztos: a válogatottság lemondása mindig nehéz szívvel történik. Én azt láttam Csengén is, hogy szenvedett, nem esett jól neki az, ami történt. De Golovinnak sem kényelmes ez a helyzet, sőt. Túl kell lépni ezen.

Reméljük, hogy a női válogatott megoldja Csenge hiányát, és szépen fog szerepelni”

– zárta gondolatait Hajdu János.

Fotó: Instagram/Fodor Csenge

