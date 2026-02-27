A 41 éves magyar megint ámulatba ejtette Párizst, de ez most kevés volt

A szünetben ugyan vezetett, de a Szeged nagy csatában végül 29–28-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában. Nem sok kellett volna a bravúrhoz, a magyar együttes rutinos kapusán, Mikler Rolandon ezúttal sem múlt semmi. A magyar válogatott korábbi hálóőre ismét megbabonázta az ellenfeleket, 15 védéssel zárt. A magyarok keretéből Bánhidi Bence, Magnus Röd és Mario Sostaric, a hazaiaktól Emil Mellegard és Jacob Holm hiányzott a rangadón, amely végig kiélezett küzdelmet hozott.

Zsinórban harmadszor kapott ki a Bajnokok Ligájában a szegedi férfi kézilabdacsapat

Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA