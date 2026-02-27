Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
Mikler Roland Bajnokok Ligája kézilabda

A 41 éves magyar megint ámulatba ejtette Párizst, de ez most kevés volt

2026. február 27. 14:58

Közel állt a bravúrhoz a szegedi együttes Párizsban. Mikler Roland ezúttal is ihletett formában védett.

2026. február 27. 14:58
null

A szünetben ugyan vezetett, de a Szeged nagy csatában végül 29–28-ra kikapott a Paris Saint-Germain otthonában a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 12. fordulójában. Nem sok kellett volna a bravúrhoz, a magyar együttes rutinos kapusán, Mikler Rolandon ezúttal sem múlt semmi. A magyar válogatott korábbi hálóőre ismét megbabonázta az ellenfeleket, 15 védéssel zárt. A magyarok keretéből Bánhidi Bence, Magnus Röd és Mario Sostaric, a hazaiaktól Emil Mellegard és Jacob Holm hiányzott a rangadón, amely végig kiélezett küzdelmet hozott.

FRIMMEL, Sebastian; MACKOVSEK, Borut
Zsinórban harmadszor kapott ki a Bajnokok Ligájában a szegedi férfi kézilabdacsapat
Fotó: Ujvári Sándor/MTI/MTVA

Az öt győzelemmel és hét vereséggel álló csongrádiak egy hét múlva a dán GOG-t fogadják, a hat sikerrel és hat vereséggel rendelkező Veszprém pedig ugyancsak csütörtökön a francia HBC Nantes otthonában folytatja BL-szereplését. Az már biztos, hogy a magyar csapatok továbbjutnak a csoportkörből, de mindkettőnek játszania kell a negyeddöntőbe jutásért.

Egy éve is hasonló volt a helyzet: Mikler tavaly tavasszal is parádézott Párizsban, akkor szintén 15 védést mutatott be, csodájára is jártak a franciák.

Íme, a párizsi Mikler-parádé!

Fotó: Facebook/PICK Szeged Handball Team

