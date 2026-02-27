Robert Fico nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett: „Jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk”

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte maga a szlovák kormányfő az X-en.

„Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.