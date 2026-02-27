Ft
x robert fico volodimir zelenszkij szlovákia magyarország barátság orbán viktor

Robert Fico nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett: „Jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk”

2026. február 27. 16:32

„Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni” – szögezte le a szlovák miniszterelnök.

2026. február 27. 16:32
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte maga a szlovák kormányfő az X-en.

„Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.

Rámutatott, hogy a Slovnaft szlovák vállalat által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az „Szlovákia tulajdona”. 

Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem +orosz olaj+, jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk”

 – szögezte le, majd Fico kijelentette, hogy „Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”. 

Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” – hangoztatta.

A miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.

Nyitókép forrása: Attila KISBENEDEK / AFP

Dixtroy
2026. február 27. 17:59
"Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. " Kötbér?
pugacsov-0
2026. február 27. 17:57
Szerintem az ukránok le akarják választani Ficot Orbánról, én még várok !
belbuda
2026. február 27. 17:30
Két hülye egy pár...🤡🤡
states-2
2026. február 27. 17:10
Unió feltámasztotta a Varsói Szerződést meg a KGST-t, de abban legalább nem volt kötelező buzinak lenni.
