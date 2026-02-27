Robert Fico nyíltan kiállt Orbán Viktor mellett: „Jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk”

Foghatja a fejét Zelenszkij és Von der Leyen: a magyarok elsöprő többsége egyetért ebben
„Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni” – szögezte le a szlovák miniszterelnök.
Robert Fico szlovák miniszterelnök pénteken telefonon beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélések témája a Barátság kőolajvezetéken keresztüli tranzitszállítás volt, ami Szlovákiát és Magyarországot is érinti – közölte maga a szlovák kormányfő az X-en.
„Információink szerint a csővezeték műszaki szempontból működik. Az ukrán fél azonban az ellenkezőjét állítja, és továbbra is halasztja a szállítási határidőket. Javasoljuk ezért egy közös ellenőrző csoport létrehozását Szlovákia, Magyarország és az Európai Bizottság részvételével, hogy a helyszínen győződjünk meg arról, mi az igazság” – emelte ki Fico.
Rámutatott, hogy a Slovnaft szlovák vállalat által vásárolt olaj már a fehérorosz-ukrán határon van, és az „Szlovákia tulajdona”.
Az EU-megállapodások értelmében mentesülünk a szankciók alól. Ez nem +orosz olaj+, jogunk van olyan szállítmányt kapni, amelyet biztosítottunk és kifizettünk”
– szögezte le, majd Fico kijelentette, hogy „Szlovákia és Magyarország nemzeti érdekeit nem lehet félresöpörni”.
„Ha az EU-n belüli szolidaritás kölcsönös akar lenni, annak mindenkire vonatkoznia kell. Szlovákiának joga van az energiabiztonsághoz, a szerződések tiszteletben tartásához és a méltányos bánásmódhoz” – hangoztatta.
A miniszterelnök azt ígérte, hogy a Zelenszkijjel folytatott beszélgetésének eredményéről és Ukrajna álláspontjáról később tájékoztatja a közvéleményt.
