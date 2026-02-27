Ft
Segélykiáltás érkezett Brüsszelből: már Franciaország szerint is patthelyzet alakult ki az Európai Unióban

2026. február 27. 17:31

Dermesztő rémület uralkodik Orbán Viktor kérlelhetetlen döntése miatt.

2026. február 27. 17:31
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt és a huszadik oroszellenes szankciós csomagot, amelyeket a Bizottság javasolt – emlékeztetett a La Croix.

A cikk kiemeli, hogy Orbán vétója miatt az EU egésze patthelyzetbe került, miközben Robert Fico szlovák kormányfő is akadályozza a döntéseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetben hangsúlyozta az újabb támogatás fontosságát az Európai Parlament előtt. Az Európai Bizottság több lehetséges megoldást vizsgál a magyar vétó megkerülésére.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nicolas Tucat / AFP

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

