Segélykiáltás érkezett Brüsszelből: már Franciaország szerint is patthelyzet alakult ki az Európai Unióban

Orbán Viktor magyar miniszterelnök továbbra is blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitelt és a huszadik oroszellenes szankciós csomagot, amelyeket a Bizottság javasolt – emlékeztetett a La Croix.

A cikk kiemeli, hogy Orbán vétója miatt az EU egésze patthelyzetbe került, miközben Robert Fico szlovák kormányfő is akadályozza a döntéseket.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetben hangsúlyozta az újabb támogatás fontosságát az Európai Parlament előtt. Az Európai Bizottság több lehetséges megoldást vizsgál a magyar vétó megkerülésére.