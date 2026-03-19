Kell még valamit mondani? Büszkén vett részt a Tisza-meneten az egykori SZDSZ-es miniszter (FOTÓ)

Egy sor SZDSZ-es nagyágyú után Kőszeg Ferenc is beállt Magyar Péterék mögé
De van olyan egykori SZDSZ-es politikus, akiért Magyar Péter már előbb rajongott.
Korábban többször írtunk arról, hogyan állt be a hatalomból régen kiszavazott liberális elit új kiválasztottja, Magyar Péter mögé.
„Hazafelé menet” – fűzte hozzá Magyar Bálint egykori SZDSZ-es oktatási miniszter a Facebookján megosztott képhez, amelyen az látszik, hogy a Hősök terén hallgatta meg Magyar Péter beszédét március 15-én.
Nem meglepő, hogy az SZDSZ alapító tagja, aki egy ideig a liberális párt elnöke is volt, kilátogatott a Tisza Párt rendezvényére.
Bemutattuk, milyen kapcsolatban állnak a Tiszával olyan régi SZDSZ-esek, mint
Kőszeg Ferenc, Kuncze Gábor, Kóka János, Demszky Gábor, Csillag István, Szentiványi István és Magyar Bálint.
Magyar Bálint például „A rendszerváltás stratégiája – a 2026-os választás feltételei” című előadásával szórakoztatta a megjelenteket a Tisza Párt egy pécsi rendezvényén, akiknek 1500 forintot kellett fizetni a produkció meghallgatásáért.
Az SZDSZ alapító tagja nemrég azzal vétette észre magát, hogy
a tiszás szeretetországhoz híven beszállt Reisz Pál atya virtuális meglincselésébe.
Ő volt az a ferences szerzetes, akir rárontottak Hadházy Ákos tüntetői a Ferenciek terén.
A volt miniszter szerint ugyanis a szerzetes csak „jelmezt” hord és erkölcstelen.
Nyitókép: Magyar Bálint Facebook-oldala