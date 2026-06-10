Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány

Sulyok Tamás legújabb interjúja egyértelműen azt mutatja, hogy a köztársasági elnök nem kíván hátralépni és felveszi a kesztyűt Magyarral szemben. A kormányfő meglehetősen kellemetlen helyzetbe lavírozta magát, mivel cikkünk megjelenéséig nem nyújtotta be a kormányoldal azt az alaptörvény-módosítást, amellyel esetleg eltávolítanák az államfőt.

Patthelyzet van, ezért Magyar és Sulyok ellentéte úgy tűnik, egyfajta alkotmányos krízis felé löki Magyarországot.

De ez mit is jelenthet a gyakorlatban?