Durvul a háború: súlyos válság felé halad a Magyar-kormány

Gyakran merült fel még a választások előtt is lehetséges konfliktusforrásként a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság és más, korábban megválasztott közjogi tisztségviselők helyzete. Mivel a Magyar Péter vezette kormány már most szembesült azzal, hogy a választási győzelem ellenére számos fontos intézmény vezetője továbbra is a korábbi politikai legitimen megválasztott Országgyűléstől kapott megbízatást. Ha a kormány ezeknek a tisztségviselőknek az eltávolítására vagy mandátumuk lerövidítésére törekedne, az súlyos közjogi vitákat idézhetne elő.
Egyes elemzők még azt sem tartották kizártnak, hogy bizonyos helyzetekben a végrehajtó hatalom és az alkotmányos intézmények egymással versengő legitimációra hivatkozzanak.
Stumpf István munkáiban rendszeresen hangsúlyozta, hogy a hatalommegosztás és a jogállamiság egyik alapfeltétele az intézmények közötti egyensúly. Az ő szemléletéből kiindulva egy alkotmányos válság nem feltétlenül utcai zavargásokat vagy rendkívüli állapotot jelentene, hanem azt az állapotot, amikor a politikai szereplők már nem fogadják el ugyanannak a jogrendnek az értelmezését.