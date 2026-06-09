„A magyar köztársasági elnök nem mondhat le, ha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki” – Sulyok Tamás a Weltwochénak adott nagyinterjút

A svájci Weltwoche főszerkesztője, Roger Köppel készített nagyinterjút Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. Az államfő ebben részletesen beszélt a Magyar Péter miniszterelnökkel kialakult konfliktusáról, az államfő magyar jogrendszerben betöltött alkotmányos szerepéről, és arról, miért tartja veszélyesnek az ő és több másik közjogi méltóság eltávolítását célzó, személyre szabott alkotmánymódosítás lehetőségét.

Politikai okokból követelik a távozását

A köztársasági elnök felidézte, hogy a választások után együttműködést ajánlott az új kormánynak, ugyanakkor három nappal a voksolást követően Magyar Péter már lemondásra szólította fel, majd később alkotmánymódosítást helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem távozik önként.