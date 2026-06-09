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alkotmánymódosítás Velencei Bizottság Tisza Párt köztársasági elnök Magyar Péter Sulyok Tamás

„A magyar köztársasági elnök nem mondhat le, ha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki” – Sulyok Tamás a Weltwochénak adott nagyinterjút

2026. június 09. 21:23

A köztársasági elnök szerint a magyar alkotmányos rend védelme érdekében akkor is a helyén kell maradnia, ha Magyar Péternek ez nem tetszik.

2026. június 09. 21:23
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A svájci Weltwoche főszerkesztője, Roger Köppel készített nagyinterjút Sulyok Tamás köztársasági elnökkel. Az államfő ebben részletesen beszélt a Magyar Péter miniszterelnökkel kialakult konfliktusáról, az államfő magyar jogrendszerben betöltött alkotmányos szerepéről, és arról, miért tartja veszélyesnek az ő és több másik közjogi méltóság eltávolítását célzó, személyre szabott alkotmánymódosítás lehetőségét.

Politikai okokból követelik a távozását

A köztársasági elnök felidézte, hogy a választások után együttműködést ajánlott az új kormánynak, ugyanakkor három nappal a voksolást követően Magyar Péter már lemondásra szólította fel, majd később alkotmánymódosítást helyezett kilátásba arra az esetre, ha nem távozik önként.

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Sulyok szerint a vele szemben megfogalmazott kifogások kizárólag politikai természetűek. Azt is kiemelte:

A magyar alkotmányos hagyományokban teljesen egyedi, hogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólítja fel a magyar köztársasági elnököt.”

Az államfő szerint a miniszterelnök olyan ügyeket ró fel neki, amelyekben szerinte a köztársasági elnöknek éppen alkotmányos szerepéből fakadóan nem kell politikai állásfoglalást tennie.

A köztársasági elnöknek politikai kérdésekben semmiféle megszólalási kötelezettsége nincsen, lehetősége pedig rendkívüli módon behatárolt épp amiatt, mert ki kell fejeznie a nemzet egységét”

– hangsúlyozta.

A fenyegetésnek nincs helye egy jogállamban

Sulyok Tamás úgy véli, a kialakult helyzet túlmutat személyén, és már az alkotmányos rendszer működését érinti.

„Kizárólag politikai megfontolások alapján szeretnék átírni a jelenlegi magyar alkotmányos rendet. Ez már nemcsak az alkotmányos rendre, hanem az egész demokrácia rendjére veszélyt jelent, mert fenyegetéseken sem a demokrácia, sem a jogállam nem alapulhat”

– húzta alá az államfő, aki szerint a június 1-jei, Magyar Péterrel történt egyeztetésük után világossá vált számára, hogy a kormányzat személyre szabott alkotmánymódosítással kívánja eltávolítani hivatalából.

Az európai alkotmányos kultúra és az európai alkotmányos értékek kifejezetten tiltják a személyre szabott jogalkotást”

– mondta.

Nem történt rendszerváltás

Az interjúban Sulyok visszautasította azt az értelmezést is, hogy az áprilisi választások rendszerváltást jelentettek volna. Szerinte Magyarországon demokratikus kormányváltás történt, a hatalomátadás pedig az alkotmányos szabályoknak megfelelően zajlott le.

Semmiképpen nincs szó rendszerváltásról. Az egyszer volt 1990-ben, amikor egy egypárti diktatúrából részvételi demokráciába mentünk át”

– fogalmazott.

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Az alkotmányos válság elkerülhetetlen

Sakk-matt helyzet.

Mikor mondhat le egy köztársasági elnök?

A beszélgetés legélesebb kijelentése a lemondás kérdésére vonatkozott. Sulyok Tamás elismerte, hogy egy államfőnek lehetnek személyes vagy egészségügyi okai a távozásra, ugyanakkor szerinte van egy helyzet, amikor erre semmiképpen sem kerülhet sor:

„Egy esetben a magyar köztársasági elnök biztosan nem mondhat le: ha a magyar miniszterelnök ezt parancsba adja neki. Mert akkor a magyar alkotmányos rend fenntartása az, ami kényszerítő jelleggel megköveteli a köztársasági elnök hivatalban maradását”

– jelentette ki.

A köztársasági elnök közölte: a kialakult helyzet miatt a Velencei Bizottsághoz fordult, amely vissza is igazolta készségét arra, hogy alkotmányjogi tanácsokkal segítse a válság rendezését.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

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Az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni.

***

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
dryanflowd__
2026. június 09. 22:27
"Semmiképpen nincs szó rendszerváltásról – hovatovább tyúkagyú kend, "rendszert csak megbuktatni és megdönteni lehet", ti. a "hatalommal visszaélő oligarchák rendszerét" – oszt dicsértessék (megint csak igaza lett)
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Darthvader
2026. június 09. 22:13
Igen. Pont akkor pláne nem mondhat le. “Ne féljetek”, ugye? Ez a “szeretetország”!
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templar62
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2026. június 09. 22:04 Szerkesztve
Hova siet MP , ha 16 évre tervez ?
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pollip
2026. június 09. 21:54
Mindenben egyetértek Sulyok Tamás köztársasági elnök úrral! Köszönet a kiállásáért!
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