Az Alkotmánybíróság és a Kúria elnöke hasonlóan védett, hiszen ők bírák is egyben. A bírák elmozdítása számos nemzetközi egyezmény miatt, amelynek hazánk részese, jogszerű keretek között nem lehetséges. Nem csupán arról van szó, hogy nem váltható le a két bírósági vezető, de a mandátumuk feltételei sem módosíthatóak. Ezen a ponton említhetjük, hogy a hasonló körben született lengyel próbálkozásokat is elsöpörte az Európai Unió Bírósága: a vezetők és a bírák a helyükön maradtak.”