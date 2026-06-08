Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
A 8,1 millió szavazásra jogosult fele sem szavazott Magyar Péter pártjára, nevetséges rendszerváltást emlegetni.
„Jogi oldalról ezzel szemben több akadály tornyosul a nagyszabású tervek megvalósítása elé. A legfőbb gond, hogy olyan jogszabályszövegre van szükség, amely mind a nyolc közjogi vezetőre alkalmazható. A vezetők között van államfő, két bíró, adatvédelmi biztos, és ez bonyolítja a jogalkotási feladatot. Az persze, hogy a jogszerű elmozdítás feltétele egyik esetében sem áll fenn, Magyar Pétert nem zavarja, de a probléma gyökerét itt kell keresnünk.
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Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Az államfő a Velencei Bizottság állásfoglalását kérte. Elképzelhető, hogy a testület nem ad zöld jelzést a leváltáshoz, ettől kezdve az alkotmánymódosítás jogsértő és nemzetközi fórumok előtt eredményesen támadható. A politikai következmények beláthatatlanok.
Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos rámutatott, hogy európai uniós szabályok miatt még alkotmánymódosítás esetén sem válthatják le. Emlékeztetett Jóri András esetére, aki megkapta a mandátumára járó teljes illetményt és egyéb juttatásokat egy összegben. Ezt követően szigorított az Európai Unió, és így Magyar Péter az ő esetében nem jogosult diktatórikus tervének végrehajtására. Mellesleg az Európai Unió Bírósága is iránymutató döntést hozott. Sakk-matt helyzet.
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Több mint 3000 ember tüntetett a Sándor-palota előtt az állami vezetők, így Sulyok Tamás államfő politikai voluntarista lemondatási szándéka ellen. A békés demonstráción a Fidesz több politikusa is feltűnt. Riportunk.
Az Alkotmánybíróság és a Kúria elnöke hasonlóan védett, hiszen ők bírák is egyben. A bírák elmozdítása számos nemzetközi egyezmény miatt, amelynek hazánk részese, jogszerű keretek között nem lehetséges. Nem csupán arról van szó, hogy nem váltható le a két bírósági vezető, de a mandátumuk feltételei sem módosíthatóak. Ezen a ponton említhetjük, hogy a hasonló körben született lengyel próbálkozásokat is elsöpörte az Európai Unió Bírósága: a vezetők és a bírák a helyükön maradtak.”
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