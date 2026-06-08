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európai unió bírósága Magyar Péter Sulyok Tamás velencei bizottság alkotmánybíróság államfő

Az alkotmányos válság elkerülhetetlen

2026. június 08. 17:49

A 8,1 millió szavazásra jogosult fele sem szavazott Magyar Péter pártjára, nevetséges rendszerváltást emlegetni.

2026. június 08. 17:49
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ifj. Lomnici Zoltán
ifj. Lomnici Zoltán
Magyar Nemzet

„Jogi oldalról ezzel szemben több akadály tornyosul a nagyszabású tervek megvalósítása elé. A legfőbb gond, hogy olyan jogszabályszövegre van szükség, amely mind a nyolc közjogi vezetőre alkalmazható. A vezetők között van államfő, két bíró, adatvédelmi biztos, és ez bonyolítja a jogalkotási feladatot. Az persze, hogy a jogszerű elmozdítás feltétele egyik esetében sem áll fenn, Magyar Pétert nem zavarja, de a probléma gyökerét itt kell keresnünk.

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Az államfő a Velencei Bizottság állásfoglalását kérte. Elképzelhető, hogy a testület nem ad zöld jelzést a leváltáshoz, ettől kezdve az alkotmánymódosítás jogsértő és nemzetközi fórumok előtt eredményesen támadható. A politikai következmények beláthatatlanok.

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Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos rámutatott, hogy ­európai uniós szabályok miatt még alkotmánymódosítás esetén sem válthatják le. Emlékeztetett Jóri András esetére, aki megkapta a mandátumára járó teljes illetményt és egyéb juttatásokat egy összegben. Ezt követően szigorított az Európai Unió, és így Magyar Péter az ő esetében nem jogosult diktatórikus tervének végrehajtására. Mellesleg az Európai Unió Bírósága is iránymutató döntést hozott. Sakk-matt helyzet.

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Az Alkotmánybíróság és a Kúria elnöke hasonlóan védett, hiszen ők bírák is egyben. A bírák elmozdítása számos nemzetközi egyezmény miatt, amelynek hazánk részese, jogszerű keretek között nem lehetséges. Nem csupán arról van szó, hogy nem váltható le a két bírósági vezető, de a mandátumuk feltételei sem módosíthatóak. Ezen a ponton említhetjük, hogy a hasonló körben született lengyel próbálkozásokat is elsöpörte az Európai Unió Bírósága: a vezetők és a bírák a helyükön maradtak.” 

Nyitókép: Facebook

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Összesen 3 komment

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szim-patikus
2026. június 08. 18:19
Károgó varnyú ez a Lombgeci.
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google-2
2026. június 08. 18:14
Érdekes lesz a Velencei Bizottság és az Európai Bíróság döntése: hogyan tudják majd azt megoldani, hogy Magyar ellen, de vele is legyenek. Ugyanis most ő az európai mainstream új kiskedvence, és nemcsak.
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