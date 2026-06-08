A kommunisták nyomdokaiba lépett Magyar Péter? – civilek tüntettek az állami vezetőkért

2026. június 08. 12:00

Több mint 3000 ember tüntetett a Sándor-palota előtt az állami vezetők, így Sulyok Tamás államfő politikai voluntarista lemondatási szándéka ellen. A békés demonstráción a Fidesz több politikusa is feltűnt. Riportunk.

2026. június 08. 12:00 3 p 7 0 9 Mentés

Megtartották a budapesti Sándor-palota előtt a „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációt. A rendezvény célja az volt, hogy támogatásáról biztosítsa azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akiknek távozását a miniszterelnök szorgalmazza.

A demonstráció szervezői az alábbi intézményvezetők és közjogi méltóságok melletti kiállást hangsúlyozták:

Sulyok Tamás, köztársasági elnök;

Varga Zs. András, a Kúria elnöke;

Nagy Gábor Bálint, legfőbb ügyész;

Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke;

Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke;

Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke;

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke;

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke. A rendezvényen stábunk és lapunk munkatársai is részt vettek. Kohán Mátyás kollégánk beszédet mondott a demonstráción.

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