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sulyok tamás sándor - palota szimpátiatüntetés magyarország állami intézményvezetői mellett kúria elnök

A kommunisták nyomdokaiba lépett Magyar Péter? – civilek tüntettek az állami vezetőkért

2026. június 08. 12:00

Több mint 3000 ember tüntetett a Sándor-palota előtt az állami vezetők, így Sulyok Tamás államfő politikai voluntarista lemondatási szándéka ellen. A békés demonstráción a Fidesz több politikusa is feltűnt. Riportunk.

2026. június 08. 12:00
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Megtartották a budapesti Sándor-palota előtt a „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációt.

A rendezvény célja az volt, hogy támogatásáról biztosítsa azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akiknek távozását a miniszterelnök szorgalmazza.

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A demonstráció szervezői az alábbi intézményvezetők és közjogi méltóságok melletti kiállást hangsúlyozták:

  • Sulyok Tamás, köztársasági elnök;
  • Varga Zs. András, a Kúria elnöke;
  • Nagy Gábor Bálint, legfőbb ügyész;
  • Windisch László, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnöke;
  • Koltay András, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke;
  • Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke;
  • Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke;
  • Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnöke.

A rendezvényen stábunk és lapunk munkatársai is részt vettek. Kohán Mátyás kollégánk beszédet mondott a demonstráción.

 

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Összesen 9 komment

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2026. június 08. 12:30 Szerkesztve
Jó volt látni a tüntetésen részt vevő rengeteg sugárzó tekintetű fiatalt.
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2026. június 08. 12:27 Szerkesztve
És felesküdött egy “illegitim” alkotmányra.
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2026. június 08. 12:26 Szerkesztve
A NER kinevezett anyuci és a Kádár kegyelt nagypapi nyomdokaiba lépett pedigrépéter.
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Hangillat
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2026. június 08. 12:14 Szerkesztve
Gyűlölet-mocsok ürítő idiokrata, őrült, esküje letétekor mellette nem őr ült. A másvalósághívő csalatkozása: Jóléti állam, felkopik az állam!
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