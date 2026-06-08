A kommunisták nyomdokaiba lépett Magyar Péter? – civilek tüntettek az állami vezetőkért

Pánik a Tiszánál? Megbukott a Sulyok-terv, egymásnak eshettek a kormányban
Radikálisok és mérsékeltek között zajlik a küzdelem.
Több mint 3000 ember tüntetett a Sándor-palota előtt az állami vezetők, így Sulyok Tamás államfő politikai voluntarista lemondatási szándéka ellen. A békés demonstráción a Fidesz több politikusa is feltűnt. Riportunk.
Megtartották a budapesti Sándor-palota előtt a „Ne féljetek! – Szimpátiatüntetés Magyarország állami intézményvezetői mellett” elnevezésű demonstrációt.
A rendezvény célja az volt, hogy támogatásáról biztosítsa azokat a közjogi méltóságokat és intézményvezetőket, akiknek távozását a miniszterelnök szorgalmazza.
A demonstráció szervezői az alábbi intézményvezetők és közjogi méltóságok melletti kiállást hangsúlyozták:
A rendezvényen stábunk és lapunk munkatársai is részt vettek. Kohán Mátyás kollégánk beszédet mondott a demonstráción.
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