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sulyok tamás tisza párt lomnici zoltán alaptörvény alkotmánybíróság

Egyszerre két köztársasági elnöke is lehet Magyarországnak jövő hétre

2026. augusztus 06. 08:25

Jelentős közjogi következményekkel járhat az Alkotmánybíróság döntése.

2026. augusztus 06. 08:25
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Komoly közjogi következményei lehetnek annak, ha az Alkotmánybíróság helyt ad a Fidesz–KDNP indítványának, és megsemmisíti az Alaptörvény 17. módosításának a köztársasági elnök megbízatását megszüntető rendelkezését. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint egy ilyen döntés akár legitimációs konfliktust is eredményezhet.

Visszamenőleges hatályú megsemmisítés is lehetséges

A szakértő a Magyar Nemzetnek kifejtette, ha az Alkotmánybíróság arra jut, hogy az alaptörvény-módosítás elfogadása nem felelt meg az alkotmányos eljárási szabályoknak, akkor a vitatott rendelkezést a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal semmisítheti meg.

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Ebben az esetben jogilag úgy kellene tekinteni, mintha a kifogásolt szabály soha nem lépett volna hatályba. Ez azt jelentené, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása nem szűnt meg jogszerűen, így az időközben lebonyolított államfőválasztás jogalapja is megszűnhetne.

Felmerülhet a legitimációs konfliktus

Ifj. Lomnici Zoltán szerint elméletileg olyan helyzet is kialakulhatna, amelyben két személy is igényt tarthatna a köztársasági elnöki tisztségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar közjog nem ismeri a párhuzamosan érvényes államfői mandátum intézményét, ezért egy ilyen helyzetet gyorsan rendezni kellene.

A megoldás történhetne újabb alaptörvény-módosítással, politikai megállapodással vagy az érintettek lemondásával is.

Korlátozott az Alkotmánybíróság mozgástere

Az alkotmányjogász kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság ebben az ügyben kizárólag azt vizsgálhatja, megfelelt-e az alaptörvény-módosítás elfogadása és kihirdetése az alkotmányos eljárási szabályoknak.

A testület nem foglalhat állást a módosítás politikai indokoltságáról vagy tartalmi helyességéről, és nem vizsgálhatja azt sem, hogy a szabály sérti-e a jogállamiság vagy a hatalommegosztás elvét.

Harminc napon belül dönthet a testület

A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselői a törvényben meghatározott határidőn belül nyújtották be indítványukat, amelyet az Alkotmánybíróságnak soron kívül, legkésőbb harminc napon belül kell elbírálnia.

Amennyiben megállapítja az eljárási szabályok megsértését, megsemmisítheti a vitatott rendelkezést, ugyanakkor közvetlenül nem dönthet arról, hogy ki töltheti be a köztársasági elnöki tisztséget. A közbenső időszakban keletkezett jogviszonyok rendezésénél a jogbiztonság követelményét is figyelembe kell venni.

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Továbbra sincs hivatalos államfőjelölt

A TISZA Párt kezdeményezése alapján az Országgyűlés a jövő héten dönthet az új köztársasági elnök személyéről. A kormány célja, hogy augusztus 20. előtt új államfője legyen Magyarországnak.

Az ellenzéki pártok ugyanakkor továbbra is illegitimnek tartják az eljárást. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: álláspontjuk szerint nincs betöltetlen államfői tisztség, ezért szerintük „kár a gőzért”, bármilyen új köztársaságielnök-választás közjogilag érvénytelen lenne.

Jelenleg a TISZA Párt még nem nevezett meg hivatalos jelöltet, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte a köztársasági elnöki tisztségre.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedűs Róbert

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Összesen 42 komment

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Sorrend:
survivor
2026. augusztus 06. 12:11
Minek nekünk közt. eln. ? Meg kell szüntetni a tisztséget... funkciója, hatalma NINCS.
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0
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Burdisgarage
2026. augusztus 06. 12:09
Három a magyar igazság!
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0
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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 06. 12:01
szerintem az a párt fogja nyerni a következő választásokat amelyik azzal fog kampányolni, hogy: 1)illegitimnek tekint minden törvénytelen alkotmányozást amit a tisza művelt, ezért eltakarítja azokat és a haszonélvezőit 2)utána pedig új választásokat ír ki
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Hangillat
2026. augusztus 06. 11:59
Két köztársasági elnök esetén az Óperenciás tengeren inneni Bindzsisztán megvalósulhat. Bindzsi-pincsi cipőnyelven káromkodnak, ha kalamajka van.
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