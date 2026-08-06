Egyszerre két köztársasági elnöke is lehet Magyarországnak jövő hétre

Komoly közjogi következményei lehetnek annak, ha az Alkotmánybíróság helyt ad a Fidesz–KDNP indítványának, és megsemmisíti az Alaptörvény 17. módosításának a köztársasági elnök megbízatását megszüntető rendelkezését. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint egy ilyen döntés akár legitimációs konfliktust is eredményezhet.

Visszamenőleges hatályú megsemmisítés is lehetséges

A szakértő a Magyar Nemzetnek kifejtette, ha az Alkotmánybíróság arra jut, hogy az alaptörvény-módosítás elfogadása nem felelt meg az alkotmányos eljárási szabályoknak, akkor a vitatott rendelkezést a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal semmisítheti meg.