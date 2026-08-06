Egyszerre két köztársasági elnöke is lehet Magyarországnak jövő hétre

A Tisza Párt kezdeményezte az új köztársasági elnök jövő keddi megválasztását
Az Országgyűlés augusztus 11-én dönthet az új, vitatott legitimációjú államfőről, a Tisza Párt azonban egyelőre nem nevezte meg jelöltjét.
Jelentős közjogi következményekkel járhat az Alkotmánybíróság döntése.
Komoly közjogi következményei lehetnek annak, ha az Alkotmánybíróság helyt ad a Fidesz–KDNP indítványának, és megsemmisíti az Alaptörvény 17. módosításának a köztársasági elnök megbízatását megszüntető rendelkezését. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász szerint egy ilyen döntés akár legitimációs konfliktust is eredményezhet.
A szakértő a Magyar Nemzetnek kifejtette, ha az Alkotmánybíróság arra jut, hogy az alaptörvény-módosítás elfogadása nem felelt meg az alkotmányos eljárási szabályoknak, akkor a vitatott rendelkezést a kihirdetésére visszamenőleges hatállyal semmisítheti meg.
Ebben az esetben jogilag úgy kellene tekinteni, mintha a kifogásolt szabály soha nem lépett volna hatályba. Ez azt jelentené, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása nem szűnt meg jogszerűen, így az időközben lebonyolított államfőválasztás jogalapja is megszűnhetne.
Ifj. Lomnici Zoltán szerint elméletileg olyan helyzet is kialakulhatna, amelyben két személy is igényt tarthatna a köztársasági elnöki tisztségre. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a magyar közjog nem ismeri a párhuzamosan érvényes államfői mandátum intézményét, ezért egy ilyen helyzetet gyorsan rendezni kellene.
A megoldás történhetne újabb alaptörvény-módosítással, politikai megállapodással vagy az érintettek lemondásával is.
Az alkotmányjogász kiemelte, hogy az Alkotmánybíróság ebben az ügyben kizárólag azt vizsgálhatja, megfelelt-e az alaptörvény-módosítás elfogadása és kihirdetése az alkotmányos eljárási szabályoknak.
A testület nem foglalhat állást a módosítás politikai indokoltságáról vagy tartalmi helyességéről, és nem vizsgálhatja azt sem, hogy a szabály sérti-e a jogállamiság vagy a hatalommegosztás elvét.
A Fidesz–KDNP országgyűlési képviselői a törvényben meghatározott határidőn belül nyújtották be indítványukat, amelyet az Alkotmánybíróságnak soron kívül, legkésőbb harminc napon belül kell elbírálnia.
Amennyiben megállapítja az eljárási szabályok megsértését, megsemmisítheti a vitatott rendelkezést, ugyanakkor közvetlenül nem dönthet arról, hogy ki töltheti be a köztársasági elnöki tisztséget. A közbenső időszakban keletkezett jogviszonyok rendezésénél a jogbiztonság követelményét is figyelembe kell venni.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Országgyűlés augusztus 11-én dönthet az új, vitatott legitimációjú államfőről, a Tisza Párt azonban egyelőre nem nevezte meg jelöltjét.
A TISZA Párt kezdeményezése alapján az Országgyűlés a jövő héten dönthet az új köztársasági elnök személyéről. A kormány célja, hogy augusztus 20. előtt új államfője legyen Magyarországnak.
Az ellenzéki pártok ugyanakkor továbbra is illegitimnek tartják az eljárást. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közölte: álláspontjuk szerint nincs betöltetlen államfői tisztség, ezért szerintük „kár a gőzért”, bármilyen új köztársaságielnök-választás közjogilag érvénytelen lenne.
Jelenleg a TISZA Párt még nem nevezett meg hivatalos jelöltet, míg a Mi Hazánk Tóth Máté energiajogászt jelölte a köztársasági elnöki tisztségre.
Nyitókép forrása: MTI/Hegedűs Róbert