Némi spéttel: Orbán Anita a szlovák kormánnyal egyeztetett a Duna vízhozamáról

A magyar vízellátás biztosítása érdekében egyeztetett a szlovák kormány képviselőivel Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettest arra kérte, hogy a szakemberek tegyenek meg minden szükséges lépést a Duna vízhozamának egyenletes biztosítása érdekében.

A tiszás külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: szlovák partnere ígéretet tett arra, hogy lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, noha Szlovákiában is jelentős vízhiány alakult ki.