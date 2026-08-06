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Némi spéttel: Orbán Anita a szlovák kormánnyal egyeztetett a Duna vízhozamáról

2026. augusztus 06. 09:05

A külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: szlovák partnere ígéretet tett arra, hogy lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, noha Szlovákiában is jelentős vízhiány alakult ki.

2026. augusztus 06. 09:05
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A magyar vízellátás biztosítása érdekében egyeztetett a szlovák kormány képviselőivel Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettest arra kérte, hogy a szakemberek tegyenek meg minden szükséges lépést a Duna vízhozamának egyenletes biztosítása érdekében.

A tiszás külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: szlovák partnere ígéretet tett arra, hogy lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, noha Szlovákiában is jelentős vízhiány alakult ki.

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Orbán Anita közlése szerint Magyarország továbbra is hiánytalanul megkapja a nemzetközi megállapodások alapján járó, másodpercenként 400 köbméteres vízmennyiséget.

A miniszter azt is kiemelte, hogy Szlovákia vállalta: amennyiben náluk előbb érkezik jelentősebb csapadék, a keletkező többletvíz egy részét Magyarország rendelkezésére bocsátják.

Orbán Anita bejegyzésében hangsúlyozta, hogy valótlanok azok az állítások, amelyek szerint a szomszédos országok lennének felelősek a Duna rendkívül alacsony vízállásáért.

A két ország közötti együttműködés nem előzmény nélküli: Robert Fico szlovák miniszterelnök a múlt héten jelezte, hogy Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak abban az esetben is, ha az alacsony dunai vízállás miatt le kellene állítani a paksi atomerőmű termelését.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 98 komment

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Sorrend:
fernandvix
2026. augusztus 06. 12:00
statisztafernandvix 2026. augusztus 06. 11:56 Remek kit érdekel a fajszi duzzasztó? 3 cm víz :))))))))))))))))))))))))))))))))))) Örülök hogy aki a hülye az a fidesznél tanyázik.
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0
1
greeen
2026. augusztus 06. 11:58
Ez a tempó gyors, ez a szegény asszony még összetöri magát a nagy igyekezetben. Ez egy elhamarkodott lépés, de ha egy hónappal ezelőtt teszi, az meg még elhamarkodottabb lett volna. Ezt gondolja át, mert még lesz vizünk, és mi lesz az uniónak tett igérettel?
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2
0
fernandvix
2026. augusztus 06. 11:51
statisztafernandvix 2026. augusztus 06. 11:48 • Szerkesztve Nem vett időgépet! Ez tény, de ritkán kapható! Remek. Mióta működik a fajszi duzzasztó?
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0
2
fernandvix
2026. augusztus 06. 11:49
Delilafernandvix 2026. augusztus 06. 11:47 Nem személyeskedtem, veled ellentétben. Azt kérdezted mit csinált az Orbán kormány. Működtette az országot. Újra kérdezem Mi nem működik? ÉS!!! Egy országot nem csak működtetni kell hanem fejleszteni. Mit is fejlesztett az vízmegtartás érdekében?
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0
1
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