Némi spéttel: Orbán Anita a szlovák kormánnyal egyeztetett a Duna vízhozamáról

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A külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: szlovák partnere ígéretet tett arra, hogy lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, noha Szlovákiában is jelentős vízhiány alakult ki.
A magyar vízellátás biztosítása érdekében egyeztetett a szlovák kormány képviselőivel Orbán Anita külügyminiszter. A tárcavezető Tomáš Taraba szlovák miniszterelnök-helyettest arra kérte, hogy a szakemberek tegyenek meg minden szükséges lépést a Duna vízhozamának egyenletes biztosítása érdekében.
A tiszás külügyminiszter közösségi oldalán azt írta: szlovák partnere ígéretet tett arra, hogy lehetőségeikhez mérten mindent megtesznek, noha Szlovákiában is jelentős vízhiány alakult ki.
Orbán Anita közlése szerint Magyarország továbbra is hiánytalanul megkapja a nemzetközi megállapodások alapján járó, másodpercenként 400 köbméteres vízmennyiséget.
A miniszter azt is kiemelte, hogy Szlovákia vállalta: amennyiben náluk előbb érkezik jelentősebb csapadék, a keletkező többletvíz egy részét Magyarország rendelkezésére bocsátják.
Orbán Anita bejegyzésében hangsúlyozta, hogy valótlanok azok az állítások, amelyek szerint a szomszédos országok lennének felelősek a Duna rendkívül alacsony vízállásáért.
A két ország közötti együttműködés nem előzmény nélküli: Robert Fico szlovák miniszterelnök a múlt héten jelezte, hogy Szlovákia kész segítséget nyújtani Magyarországnak abban az esetben is, ha az alacsony dunai vízállás miatt le kellene állítani a paksi atomerőmű termelését.
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