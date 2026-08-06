Nem adja ki a kegyelmi aktákat a Forsthoffer-féle államfői hivatal

Bűnügyi személyes adatok védelmére hivatkozva megtagadta a Sándor-palota a 2012 májusa és 2026 júliusa között megadott elnöki kegyelmek anonimizált részleteinek nyilvánosságra hozatalát. Az elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva kizárólag a pozitív döntések számát közölte, az ügyek érdemi hátterét és dokumentumait azonban visszatartja – közölte a Népszava.

A lap azt kérte az ideiglenes államfő hivatalától, hogy a személyes adatok kitakarásával adják át az elmúlt tizennégy év kegyelmi iratait.

A cél az volt, hogy a bűncselekmények jellege, a kiszabott büntetés, valamint a kegyelmi döntések tartalma és feltételei megismerhetők maradjanak.