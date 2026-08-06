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Sándor-palota kegyelmi ügy Forsthoffer Ágnes kegyelem

Nem adja ki a kegyelmi aktákat a Forsthoffer-féle államfői hivatal

2026. augusztus 06. 08:50

Megtagadták az akták kiadását a Népszavának.

2026. augusztus 06. 08:50
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Bűnügyi személyes adatok védelmére hivatkozva megtagadta a Sándor-palota a 2012 májusa és 2026 júliusa között megadott elnöki kegyelmek anonimizált részleteinek nyilvánosságra hozatalát. Az elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva kizárólag a pozitív döntések számát közölte, az ügyek érdemi hátterét és dokumentumait azonban visszatartja – közölte a Népszava.

A lap azt kérte az ideiglenes államfő hivatalától, hogy a személyes adatok kitakarásával adják át az elmúlt tizennégy év kegyelmi iratait. 

A cél az volt, hogy a bűncselekmények jellege, a kiszabott büntetés, valamint a kegyelmi döntések tartalma és feltételei megismerhetők maradjanak.

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Az elnöki hivatal az előkészítő iratok és a határozatok kiadását is elutasította arra hivatkozva, hogy azok bűnügyi személyes adatokat tartalmaznak, ezért nem minősülnek közérdekű adatnak.

A Népszava szerint a hivatal korábban más gyakorlatot követett: Sulyok Tamás elnöksége idején ugyanez az intézmény a személyes adatok kitakarásával nyilvánosságra hozta Kónya Endre kegyelmi aktáját, amely a Novák Katalin lemondásához vezető ügy középpontjában állt.

Az viszont most így is kiderült: 2012. május 10. óta 178 kegyelmi kérvényt bíráltak el pozitívan; a legtöbbet, negyvenet, 2023-ban.

Novák Katalin 2022-ben tíz, 2023-ban negyven alkalommal adott kegyelmet,

míg Sulyok Tamás hivatali ideje alatt összesen négy pozitív döntés született.

 

Fotó: MTI/Purger Tamás

 

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Összesen 36 komment

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ihavrilla
2026. augusztus 06. 11:35
Poloska azt ígérte, hogy azonnal nyílvánosságra hozzák az un. kegyelmi ügyet. Meg, hogy minden nyílvános lesz. Mint pl. a Köztársasági Elnök választása. Kedden szavaznának a Parlamentben róla, de most csütörtökön még nem tudni ki lenne a jelöltje a Tiszának. Na, tiszások , szoptatok egy nagyot...többet....és még sokat sokszor a jövőben.
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3
0
forest-3
2026. augusztus 06. 11:12
Na meg egy hazugsag,mi fasz van?
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1
0
Jean_Lannes
2026. augusztus 06. 11:06
XD
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1
0
Welszibard
2026. augusztus 06. 10:54
Helló Tiszás! Sulyok a mindössze 4 pozítív kegyelmével, akkor nem is szolgálta annyira ki az "orbáni diktatúrát"? Ezért kellet annyira ordítozni és köpködni Peter (NER élősdi) miniszternek a Parlamentben?
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10
0
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