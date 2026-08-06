Nem adja ki a kegyelmi aktákat a Forsthoffer-féle államfői hivatal

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Megtagadták az akták kiadását a Népszavának.
Bűnügyi személyes adatok védelmére hivatkozva megtagadta a Sándor-palota a 2012 májusa és 2026 júliusa között megadott elnöki kegyelmek anonimizált részleteinek nyilvánosságra hozatalát. Az elnöki hivatal egy közérdekű adatigénylésre válaszolva kizárólag a pozitív döntések számát közölte, az ügyek érdemi hátterét és dokumentumait azonban visszatartja – közölte a Népszava.
A lap azt kérte az ideiglenes államfő hivatalától, hogy a személyes adatok kitakarásával adják át az elmúlt tizennégy év kegyelmi iratait.
A cél az volt, hogy a bűncselekmények jellege, a kiszabott büntetés, valamint a kegyelmi döntések tartalma és feltételei megismerhetők maradjanak.
Az elnöki hivatal az előkészítő iratok és a határozatok kiadását is elutasította arra hivatkozva, hogy azok bűnügyi személyes adatokat tartalmaznak, ezért nem minősülnek közérdekű adatnak.
A Népszava szerint a hivatal korábban más gyakorlatot követett: Sulyok Tamás elnöksége idején ugyanez az intézmény a személyes adatok kitakarásával nyilvánosságra hozta Kónya Endre kegyelmi aktáját, amely a Novák Katalin lemondásához vezető ügy középpontjában állt.
Az viszont most így is kiderült: 2012. május 10. óta 178 kegyelmi kérvényt bíráltak el pozitívan; a legtöbbet, negyvenet, 2023-ban.
Novák Katalin 2022-ben tíz, 2023-ban negyven alkalommal adott kegyelmet,
míg Sulyok Tamás hivatali ideje alatt összesen négy pozitív döntés született.
Fotó: MTI/Purger Tamás