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A Házelnök Asszony el van tévedve.
„Forsthoffer Ágnes és az Anna-bál… Hát jó. A házelnök asszonynak nem kell az eredeti országházi szék másolata, helyette a »vasalódeszka« felel meg. Szíve joga, sajnos. Korábban az Anna-bál szépe volt, most pedig fontosnak érezte, hogy jó nagyot taszítson a bálon, amelyet ma tartunk. Ez már nem a szíve joga.
A bálok valahai szépeinek támogatniuk illik Magyarország leghíresebb, történelmi bálját, vagy csendben maradni, ha segíteni nem sikerül. Ma csendben maradni sem sikerült. Hogy ki milyen fővédnöki felkérést utasít vissza, arról a nyilvánosságot értesíteni, pláne hősi pózban nem elegáns és nem is szokásos. Finoman kitérni lehetséges. Nem sikerült.
20 éve az Opera balettművészei nyitják a bált. 15 éve operagálát rendezünk a zenekarunkkal az előestén. 10 éve énekkarunkkal koncertezünk az Anna-fesztiválon, csütörtökön. Mindegyiket végigkonferálom. Sok-sok éve vagyok a zsűri tagja ezen az éjszakán, ajánlok fel operás díjat mint a bál védnöke. A Házelnök Asszony el van tévedve: a fővédnök meg a védnök nem jegyet vesz, hanem dolgozik a bálért és a bálon, a médiában. Itt csak ártani sikerült, de legalább rendkívül demagóg módon.
Valahogy úgy képzeltem, hogy lefoglalja az államfői jogkör gyakorlása, ezt a felkérésen megsértődött, romboló posztot nem vártam. Esküszöm, a 201. Anna-bál nem tehet arról, hogy Forsthoffer Ágnes mindenféle elnök asszony valójában még a saját hivatala vezetőjét sem nevezheti ki saját döntése szerint. Arról a 196. Anna-bál fővédnökének karján látható urat kell megkérdeznie. Vajon megteszi? Fürediként Fürednek beszólni kevés bátorságra vall, a körzet képviselőjeként ha teszi, ahhoz külön gratulálok. És ezt mondanom veszprémiként is fáj.”
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert