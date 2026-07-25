„Forsthoffer Ágnes és az Anna-bál… Hát jó. A házelnök asszonynak nem kell az eredeti országházi szék másolata, helyette a »vasalódeszka« felel meg. Szíve joga, sajnos. Korábban az Anna-bál szépe volt, most pedig fontosnak érezte, hogy jó nagyot taszítson a bálon, amelyet ma tartunk. Ez már nem a szíve joga.

A bálok valahai szépeinek támogatniuk illik Magyarország leghíresebb, történelmi bálját, vagy csendben maradni, ha segíteni nem sikerül. Ma csendben maradni sem sikerült. Hogy ki milyen fővédnöki felkérést utasít vissza, arról a nyilvánosságot értesíteni, pláne hősi pózban nem elegáns és nem is szokásos. Finoman kitérni lehetséges. Nem sikerült.