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Forsthoffer Ágnes Balatonfüred Anna-bál

Itt csak ártani sikerült, de legalább rendkívül demagóg módon

2026. július 25. 20:15

A Házelnök Asszony el van tévedve.

2026. július 25. 20:15
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Ókovács Szilveszter
Ókovács Szilveszter
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„Forsthoffer Ágnes és az Anna-bál… Hát jó. A házelnök asszonynak nem kell az eredeti országházi szék másolata, helyette a »vasalódeszka« felel meg. Szíve joga, sajnos. Korábban az Anna-bál szépe volt, most pedig fontosnak érezte, hogy jó nagyot taszítson a bálon, amelyet ma tartunk. Ez már nem a szíve joga.

A bálok valahai szépeinek támogatniuk illik Magyarország leghíresebb, történelmi bálját, vagy csendben maradni, ha segíteni nem sikerül. Ma csendben maradni sem sikerült. Hogy ki milyen fővédnöki felkérést utasít vissza, arról a nyilvánosságot értesíteni, pláne hősi pózban nem elegáns és nem is szokásos. Finoman kitérni lehetséges. Nem sikerült.

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20 éve az Opera balettművészei nyitják a bált. 15 éve operagálát rendezünk a zenekarunkkal az előestén. 10 éve énekkarunkkal koncertezünk az Anna-fesztiválon, csütörtökön. Mindegyiket végigkonferálom. Sok-sok éve vagyok a zsűri tagja ezen az éjszakán, ajánlok fel operás díjat mint a bál védnöke. A Házelnök Asszony el van tévedve: a fővédnök meg a védnök nem jegyet vesz, hanem dolgozik a bálért és a bálon, a médiában. Itt csak ártani sikerült, de legalább rendkívül demagóg módon.

Valahogy úgy képzeltem, hogy lefoglalja az államfői jogkör gyakorlása, ezt a felkérésen megsértődött, romboló posztot nem vártam. Esküszöm, a 201. Anna-bál nem tehet arról, hogy Forsthoffer Ágnes mindenféle elnök asszony valójában még a saját hivatala vezetőjét sem nevezheti ki saját döntése szerint. Arról a 196. Anna-bál fővédnökének karján látható urat kell megkérdeznie. Vajon megteszi? Fürediként Fürednek beszólni kevés bátorságra vall, a körzet képviselőjeként ha teszi, ahhoz külön gratulálok. És ezt mondanom veszprémiként is fáj.”

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 24 komment

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Sorrend:
hernadvolgyi-2
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2026. július 25. 22:25 Szerkesztve
"20 éve az Opera balettművészei nyitják a bált. 15 éve operagálát rendezünk a zenekarunkkal az előestén. 10 éve énekkarunkkal koncertezünk az Anna-fesztiválon, csütörtökön. Mindegyiket végigkonferálom." Ez a gond, ha Alföldi Robika lenne a főszervező elvállalta volna a ténsasszony.
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astracf
2026. július 25. 21:48
Milliomosok bálja, ahol megveszik a helyezést. Rongyrázás, semmi több. Elég ránézni a mindenkori nyertesekre. Erre nem kell büszkének lenni.
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Voltamivolt
2026. július 25. 21:43
Szerintem elment volna, csak Magyar Péter megtiltotta, mert megsértődött, hogy nem őt hívták…
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4
1
elektronelektor
2026. július 25. 21:41
mostar2222 "2026. július 25. 20:44 "Azt vallom, hogy a bálnak kizárólag a kultúráról, az emberi találkozásokról, fiatalok ragyogó arcáról, szülők büszke tekintetéről, a táncról, a zenéről, és a hagyományok ápolásáról kell szólnia, és semmiképpen nem pártpolitikai szereplők kiemeléséről és kiváltságairól."" Mi fáj? Mit nem ért, elvtárs? Ha most csendben maradt volna a piszichopata-csicska elnökasszony, akkor nem csinált volna pártpolitikát abból amihez annak valóban semmi köze nem volna. Így viszont sikerült neki azt csinálnia belőle, mert a pszichopata Führeréhez hasonlóan neki mindenképpen meg kellett szólalnia, jól láthatóan ebből akart politikai hasznot húzni. Ez pedig meglehetősen undorító. Igaz, mi mást is várhatunk attól, aki egy bugris pszichopata szolgálólányának szegődik.
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