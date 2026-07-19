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Forsthoffer Ágnes alaptörvény köztársasági elnök

Hétfőtől Forsthoffer Ágnes az államfő

2026. július 19. 08:47

Pontosabban ő látja el a köztársasági elnöki feladatokat, amíg a parlament nem választja meg Sulyok Tamás utódját. Magyar Péter azt ígéri, ha a Tiszán múlik, nem lesz pártpolitikai kötődése.

2026. július 19. 08:47
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„Az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök úr megbízatása 2026. július 20-án megszűnik. Az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja” – írta közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes házelnök, a Tisza alelnöke.

Tehát lényegében,

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a következő harminc napban ő lesz Magyarország államfője.

„E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem” – fogadkozott a politikus, aki ezidő alatt egyéni képviselői és házelnöki teendőit sem tudja ellátni. Utóbbi tisztségben ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el a feladatait, a tájékoztatás szerint párttársát, Hallerné Nagy Anikót javasolja, ám a Háznak erre még hétfőn rá kell bólintania. Az eredmény aligha kérdéses.

Magyar Péter ígérete szerint

az új államfőt harminc napon belül megválasztja az Országgyűlés, személyére egyébként nem csak a Tisza, hanem valamennyi parlamenti frakció, így a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is tehet javaslatot.

A miniszterelnök még szombaton annyit írt ki ezzel kapcsolatban a Facebook-oldalára, hogy a „TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet”.

A fejlemények kapcsán Orbán Viktor volt miniszterelnök is megszólalt, szerinte „ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!”

nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

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Összesen 376 komment

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kisskiss-6
2026. július 19. 14:06
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sarzal
2026. július 19. 14:06
Nagyon helyes hogy bárki jelölhet köztársasági elnököt....aztán majd a Tisza frakciója vajon kinek a jelöltjét fogja megválasztani? Ez itt a nagy kérdés...MP jelöltjére már nem lehet fogadni sem.
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Nagyhuba1
2026. július 19. 14:00
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kisskiss-6
2026. július 19. 13:53
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