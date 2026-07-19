Hétfőtől Forsthoffer Ágnes az államfő

A miniszterelnök még szombaton annyit írt ki ezzel kapcsolatban a Facebook-oldalára, hogy a „TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet”.

A fejlemények kapcsán Orbán Viktor volt miniszterelnök is megszólalt, szerinte „ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!”

nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert