Hétfőtől Forsthoffer Ágnes az államfő

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Pontosabban ő látja el a köztársasági elnöki feladatokat, amíg a parlament nem választja meg Sulyok Tamás utódját. Magyar Péter azt ígéri, ha a Tiszán múlik, nem lesz pártpolitikai kötődése.
„Az Alaptörvény 17. módosításának hatálybalépésére tekintettel Sulyok Tamás köztársasági elnök úr megbízatása 2026. július 20-án megszűnik. Az új köztársasági elnök megválasztásáig a köztársasági elnök jogköreit az Országgyűlés elnöke gyakorolja” – írta közösségi oldalán Forsthoffer Ágnes házelnök, a Tisza alelnöke.
Tehát lényegében,
a következő harminc napban ő lesz Magyarország államfője.
„E felelősségteljes közjogi feladatot az Alaptörvényhez és Magyarország alkotmányos rendjéhez hűen, a tisztség méltóságát szem előtt tartva, legjobb tudásom szerint fogom ellátni. Az átmeneti időszakban minden erőmmel azon leszek, hogy a rám ruházott feladatokat kiegyensúlyozottan, pártatlanul és az ország érdekeit szolgálva végezzem” – fogadkozott a politikus, aki ezidő alatt egyéni képviselői és házelnöki teendőit sem tudja ellátni. Utóbbi tisztségben ideiglenesen az Országgyűlés által kijelölt alelnök látja el a feladatait, a tájékoztatás szerint párttársát, Hallerné Nagy Anikót javasolja, ám a Háznak erre még hétfőn rá kell bólintania. Az eredmény aligha kérdéses.
Magyar Péter ígérete szerint
az új államfőt harminc napon belül megválasztja az Országgyűlés, személyére egyébként nem csak a Tisza, hanem valamennyi parlamenti frakció, így a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is tehet javaslatot.
A miniszterelnök még szombaton annyit írt ki ezzel kapcsolatban a Facebook-oldalára, hogy a „TISZA álláspontja szerint egy olyan köztársasági elnök tudná legjobban megtestesíteni a nemzet egységét, aki mindenféle pártpolitikai múlt és kötődés nélkül szolgálná a nemzetet”.
A fejlemények kapcsán Orbán Viktor volt miniszterelnök is megszólalt, szerinte „ledőlt az utolsó gát. Az önkény immár nem fenyegetés, hanem valóság. Ha a köztársasági elnökkel ezt meg lehetett tenni, akkor holnap már senki sincs biztonságban. Isten óvja Magyarországot!”
nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert