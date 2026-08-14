Nem csak Horvátországban, Magyarországon is tomboltak a lángok

Több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Magyarországon pénteken. Bár a horvátországi katasztrófához mérhető esemény nem történt, a lánglovagoknak így is akadt feladatuk. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Sátoraljaújhelyen tizenöt hektárnyi száraz fű gyulladt ki és teljes terjedelmében égett öt hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sátoraljaújhelyi, a tolcsvai, a cigándi, a szerencsi és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral fojtották el a lángokat. Az egységek már utómunkálatokat végeznek.