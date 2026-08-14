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ház láng tűz

Nem csak Horvátországban, Magyarországon is tomboltak a lángok

2026. augusztus 14. 19:23

Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz.

2026. augusztus 14. 19:23
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Több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Magyarországon pénteken. Bár a horvátországi katasztrófához mérhető esemény nem történt, a lánglovagoknak így is akadt feladatuk. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Sátoraljaújhelyen tizenöt hektárnyi száraz fű gyulladt ki és teljes terjedelmében égett öt hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sátoraljaújhelyi, a tolcsvai, a cigándi, a szerencsi és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral fojtották el a lángokat. Az egységek már utómunkálatokat végeznek.

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Kigyulladt egy nagyobb füves terület Kaposváron is, a város szélén lévő Cseresznye utcában. A tűz itt két hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók kilenc vízsugárral elfojtották a lángokat.

Fertőszentmiklósnál az erdő gyulladt ki mintegy öt hektáron. A tűz az aljnövényzetről a fák lombkoronájára is átterjedt. A Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a kapuvári, a sopronkövesdi, a soproni, a csornai hivatásos és a fertőszentmiklósi, a lövői, a sopronhorpácsi, a hegykői, a répcevisi és a petőházi önkéntes tűzoltók tíz vízsugárral fojtották el a lángokat. A tűzoltók elhúzódó utómunkálatokra számítanak.

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Törtelnél, a 4609-es út mellett mintegy hét hektárnyi területen keletkezett tűz, a lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók fékezték meg.

Fegyvernek közelében, a 3216-os út mellett is lángra kapott az aljnövényzet, a tűz nagy területet érint és nagy füsttel jár. A munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, az oltást egy ceglédi és egy szarvasi vízszállító is segítette. Az egységek hat vízsugárral fojtották el a lángokat.

(MTI)

Nyitókép: Pixabay

 

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Összesen 5 komment

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lucasko
2026. augusztus 14. 21:53
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2026. augusztus 14. 20:41 Szerkesztve
Kedvet kaptak a tiszarosok a gyújtogatásra, mert normális embernek ilyen hülye ötletei, szórakozásai nincsenek. Arra a tiszar van ráállva, hogy mnindent szétbasszon az országban. Mert milyen jó balhé felgyújtani a mocskos fidesz telepítette fiatal erdőket is. Olyan nincs, hogy csak úgy felgyulladjon az erdő, a mező. A legszárazabb növényzetnek sincs 40 fokon a gyulladáspontja, most meg annyi sincs.
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cccatch
2026. augusztus 14. 19:37
Magyar Péter bejelentette, hogy a tűzoltók béremelést kapnak az aszály idején - tekintettel a nagyobb terheltségre. Nyilván ez nem fog megtörténni... A Magyar-Gajdos párosnak az a fontos, hogy a vízügyi államtitkár nyaraljon az aszály idején.
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