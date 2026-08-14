Nem csak Horvátországban, Magyarországon is tomboltak a lángok

Horvátországi erdőtüzek: legalább 58 magyart kellett kimenekíteni
Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérülést szenvedett, őt a spliti kórházba szállították.
Több helyen gyulladt ki az erdő vagy az aljnövényzet pénteken az országban, néhol hétvégi házakra is átterjedt a tűz.
Több tűzesethez is riasztották a tűzoltókat Magyarországon pénteken. Bár a horvátországi katasztrófához mérhető esemény nem történt, a lánglovagoknak így is akadt feladatuk. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint Sátoraljaújhelyen tizenöt hektárnyi száraz fű gyulladt ki és teljes terjedelmében égett öt hétvégi ház. A tűz egy hatodik épületet is érintett, amely félig leégett. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a sátoraljaújhelyi, a tolcsvai, a cigándi, a szerencsi és a kisvárdai hivatásos tűzoltók több vízsugárral fojtották el a lángokat. Az egységek már utómunkálatokat végeznek.
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Egy magyar állampolgár könnyebb végtagsérülést szenvedett, őt a spliti kórházba szállították.
Kigyulladt egy nagyobb füves terület Kaposváron is, a város szélén lévő Cseresznye utcában. A tűz itt két hétvégi házat is érintett. A kaposvári hivatásos tűzoltók kilenc vízsugárral elfojtották a lángokat.
Fertőszentmiklósnál az erdő gyulladt ki mintegy öt hektáron. A tűz az aljnövényzetről a fák lombkoronájára is átterjedt. A Győr-Moson-Sopron vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett a kapuvári, a sopronkövesdi, a soproni, a csornai hivatásos és a fertőszentmiklósi, a lövői, a sopronhorpácsi, a hegykői, a répcevisi és a petőházi önkéntes tűzoltók tíz vízsugárral fojtották el a lángokat. A tűzoltók elhúzódó utómunkálatokra számítanak.
Törtelnél, a 4609-es út mellett mintegy hét hektárnyi területen keletkezett tűz, a lángokat a ceglédi hivatásos tűzoltók fékezték meg.
Fegyvernek közelében, a 3216-os út mellett is lángra kapott az aljnövényzet, a tűz nagy területet érint és nagy füsttel jár. A munkálatokat a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította, az oltást egy ceglédi és egy szarvasi vízszállító is segítette. Az egységek hat vízsugárral fojtották el a lángokat.
(MTI)
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