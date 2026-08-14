Felfüggesztik az Otthon Start Program kiemelt lakásprojektjeit

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Vitézy Dávid bejelentette, hogy december 31-ig felfüggesztik az Otthon Start Program kiemelt projektes építési engedélyeit.
Az Otthon Start Program keretein belül, kiemelt beruházásokként Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint alkalmatlan helyen építettek vagy építettek volna ingatlanokat, minden szabályozást hatályon kívül helyezve. Kifejtette: szerinte mindezt kormányközeli vállalkozók építették, állami hitelekből, érdemi kockázatvállalás nélkül. Példaként a Bayer Pólus Center mellé tervezett gigalakóparkját hozta fel.
Ezért december 31-ig felfüggesztik az összes Otthon Start Program keretében zajló kiemelt lakásprojekt építési engedélyét,
hogy át tudják világítani ezeket.
A fejlesztőkkel és az önkormányzatokkal is egyeztetni fognak, hogy a közérdeket szem előtt tartva épülhessenek lakóparkok. Ahol a beruházás nem összeegyeztethető a közérdekkel, ott nem valósulhatnak meg ezek a projektek – hangsúlyozta a miniszter.