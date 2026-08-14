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Vitézy Dávidra Otthon Start Program Tisza-kormány

Felfüggesztik az Otthon Start Program kiemelt lakásprojektjeit

2026. augusztus 14. 16:49

Vitézy Dávid bejelentette, hogy december 31-ig felfüggesztik az Otthon Start Program kiemelt projektes építési engedélyeit.

2026. augusztus 14. 16:49
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Az Otthon Start Program keretein belül, kiemelt beruházásokként Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint alkalmatlan helyen építettek vagy építettek volna ingatlanokat, minden szabályozást hatályon kívül helyezve. Kifejtette: szerinte mindezt kormányközeli vállalkozók építették, állami hitelekből, érdemi kockázatvállalás nélkül. Példaként a Bayer Pólus Center mellé tervezett gigalakóparkját hozta fel.

Ezért december 31-ig felfüggesztik az összes Otthon Start Program keretében zajló kiemelt lakásprojekt építési engedélyét, 

hogy át tudják világítani ezeket.

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A fejlesztőkkel és az önkormányzatokkal is egyeztetni fognak, hogy a közérdeket szem előtt tartva épülhessenek lakóparkok. Ahol a beruházás nem összeegyeztethető a közérdekkel, ott nem valósulhatnak meg ezek a projektek – hangsúlyozta a miniszter.

 

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Összesen 182 komment

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Sorrend:
Magyarorszag-elveszett
2026. augusztus 15. 10:08
Köröz egy ilyen mondás az Interneten videóval: -Nem lehetett ezt előre tudni?-
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0
lemez
2026. augusztus 15. 09:33
Majd jönnek a nyugati befektetök bérlakást épiteni a most a pedotiszára szavazó 600000 fiatalnak.Már megérte.Nem lesz pénzük majkára meg a szigetre.Ott a kilakoltatás könnyen fog menni.A rendörök a tulajt védik télen is.
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kalapali2
2026. augusztus 15. 09:29
A fő bogár villantja magát Pakson. Az albogarra maradt a népre rossz hír bejelentése!
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kbexxx
•••
2026. augusztus 15. 09:21 Szerkesztve
Soha a büdös életbe nem fogják újra indítani . Annál is inkább, mert év végére ..kiüritik a kasszát ! A 27'- es költségvetésben a megszorítások , elvonások lesznek túlsúlyban.! A folytatásokban pedig a bevétel növelésre fognak öszpontositani .Új vagy " megreformált" adók. Jelzik a rossz kormányzást. Érkeznek a a borulátó leminősítések a alap kamat nővelésre kényszerít a forint leértékelése mellett. Már hitelt is vettek fel ..de javu érzésem van magyar hon el "karácsony gergelyesedik " Ugy hogy betyár kurva világ vár ránk.
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2
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