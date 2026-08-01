Bóka János: Magyar Péterék menekülnek a felelősség elől, Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért

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A Fidesz frakcióvezetője úgy véli: a Tisza-kormánynak látnia kellett volna, mi következik.
„Magyar Péter menekül a felelősség elől. Ez történik az első naptól kezdve, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépett. Különösen jól látszik ez most az energiaválság közepén” – jelentette ki a közösségi oldalán közzétett videójában Bóka János.
A Fidesz frakcióvezetője úgy összegzett,
a miniszterelnök és pártja számára valahogy mindig mindenki más a felelős.
A jelenlegi energiaválság-helyzetért például az időjárás, „mert túl meleg van és túl kevés eső esik”, a magyar emberek, „mert túl sokat fogyasztanak” és a magyar gyárak, akik a magyar embereknek munkát adnak, „mert túl sokat termelnek”. És persze mindenért felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amivel Magyar Péter szembesülhet.
Érdekes – folytatta Bóka János –, hogy egy ilyen méretű energiaválság egyik napról a másikra beesik a magyar emberek ablakán. Úgy véli, ezt a magyar kormánynak hetekkel, hónapokkal előre kellett volna látnia, felkészülnie rá és tájékoztatnia a lakosságot.
„Ez nem történt meg, amiért a kizárólagos felelősség Magyar Péteré és a Tisza-kormányé”
– szögezte le a politikus.
Ezzel szerinte új korszak köszöntött be Magyarország történetében. Hiszen amíg az előző kormányok felelősségüknek érezték hazánk és a magyar emberek energiaellátásának biztosítását, a Tisza-kormány ennek felelősségét a magyar emberekre hárítja, és külföldi szereplőktől teszi függővé.
„Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért” – zárta Bóka János a bejelentkezését.
Nyitókép: Magyar Péter miniszterelnök (b) szavaz az Alaptörvény módosításáról az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. Jobbról Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. (MTI/Bruzák Noémi)