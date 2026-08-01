Bóka János: Magyar Péterék menekülnek a felelősség elől, Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért

A jelenlegi energiaválság-helyzetért például az időjárás, „mert túl meleg van és túl kevés eső esik”, a magyar emberek, „mert túl sokat fogyasztanak” és a magyar gyárak, akik a magyar embereknek munkát adnak, „mert túl sokat termelnek”. És persze mindenért felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amivel Magyar Péter szembesülhet.

Érdekes – folytatta Bóka János –, hogy egy ilyen méretű energiaválság egyik napról a másikra beesik a magyar emberek ablakán. Úgy véli, ezt a magyar kormánynak hetekkel, hónapokkal előre kellett volna látnia, felkészülnie rá és tájékoztatnia a lakosságot.