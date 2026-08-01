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energiaszuverenitás bóka jános Tisza-kormány fidesz Magyar Péter felelősség

Bóka János: Magyar Péterék menekülnek a felelősség elől, Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért

2026. augusztus 01. 13:46

A Fidesz frakcióvezetője úgy véli: a Tisza-kormánynak látnia kellett volna, mi következik.

2026. augusztus 01. 13:46
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Magyar Péter menekül a felelősség elől. Ez történik az első naptól kezdve, hogy a Tisza-kormány hivatalba lépett. Különösen jól látszik ez most az energiaválság közepén” – jelentette ki a közösségi oldalán közzétett videójában Bóka János. 

A Fidesz frakcióvezetője úgy összegzett, 

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a miniszterelnök és pártja számára valahogy mindig mindenki más a felelős. 

A jelenlegi energiaválság-helyzetért például az időjárás, „mert túl meleg van és túl kevés eső esik”, a magyar emberek, „mert túl sokat fogyasztanak” és a magyar gyárak, akik a magyar embereknek munkát adnak, „mert túl sokat termelnek”. És persze mindenért felelősek az előző kormányok, mert nem oldották meg előre az összes lehetséges problémát és kihívást, amivel Magyar Péter szembesülhet. 

Érdekes – folytatta Bóka János –, hogy egy ilyen méretű energiaválság egyik napról a másikra beesik a magyar emberek ablakán. Úgy véli, ezt a magyar kormánynak hetekkel, hónapokkal előre kellett volna látnia, felkészülnie rá és tájékoztatnia a lakosságot.

„Ez nem történt meg, amiért a kizárólagos felelősség Magyar Péteré és a Tisza-kormányé” 

– szögezte le a politikus.

Ezzel szerinte új korszak köszöntött be Magyarország történetében. Hiszen amíg az előző kormányok felelősségüknek érezték hazánk és a magyar emberek energiaellátásának biztosítását, a Tisza-kormány ennek felelősségét a magyar emberekre hárítja, és külföldi szereplőktől teszi függővé.

Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért” – zárta Bóka János a bejelentkezését.

 

 

Nyitókép: Magyar Péter miniszterelnök (b) szavaz az Alaptörvény módosításáról az Országgyűlés plenáris ülésén 2026. június 15-én. Jobbról Velkey György László, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. (MTI/Bruzák Noémi)
 

 

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Összesen 115 komment

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Sorrend:
minarik
2026. augusztus 01. 15:25
mostar2222 2026. augusztus 01. 15:19 Jani, ti mit láttatok előre a tizenpár év alatt a lenyúlható közpénzen kivűl? A problémamegoldás se megy, kéne érteni hozzá, de hát tudás nincs csak fb like.
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1
0
minarik
2026. augusztus 01. 15:21
pollip 2026. augusztus 01. 15:08 Ma egy hete mégcsak nem is sejtette a Tisza kormány, hogy baj lesz. Vidáman VIP -zett a Forma 1-en! Ez nem luxizás? Csak úgy kérdem, én csak lángost sütöttem a pálya melletti büfében negyven fokban, busszal jöttem. A futamot pedig országunk választott vezetői által néztem. Hálából gyűjtöm nekik a lószerszámot, sokan már küldtek is nekik.
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1
0
mostar2222
2026. augusztus 01. 15:19
Jani, ti mit láttatok előre a tizenpár év alatt a lenyúlható közpénzen kivűl?
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0
3
hernadvolgyi-2
2026. augusztus 01. 15:18
Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 01. 15:13 hernadvolgyi-2Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 01. 15:12 Téged az apád etetett? "Miért, a fajtád anya szülte? Ahhoz ti túl kérődzők vagytok, szektások. :)" Az emberek többsége anyatejen nőtt fel, sajnállak hogy neked ebben nem volt részed.
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1
0
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