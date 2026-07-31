Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy kotrógépet küldtek be a meder mélyítésére

Bejelentették: kedden vagy szerdán állítják le a paksi atomerőmű utolsó blokkját
Magyar Péter azt mondta, a következő években új szélerőművek sora épülhet Magyarországon.
Nagymarosnál gurult be a hatalmas munkagép.
Kotrógépet kellett bevetni Nagymarosnál, hogy fenntartható legyen a kompközlekedés a Dunán. A folyó vízszintje rendkívül alacsony, ez nem csak Paksnál okoz problémákat, hanem máshol is. Azt mindenképp megjegyeznénk, hogy a Dunába gázoló catepillar rendkívüli látvány, nem csoda, hogy komoly nézősereg gyűlt össze a helyszínen a strandolók közül.
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Magyar Péter azt mondta, a következő években új szélerőművek sora épülhet Magyarországon.
A munkálatok célja a nagymarosi kompkikötő medrének mélyítése és a felhalmozódott hordalék eltávolítása, mivel a rekordalacsony vízszint és az iszaplerakódás miatt a hajó nem tudná elég közel megközelíteni a rámpát az autók biztonságos fel- és lehajtásához – írja a bejegyzést kiszúró Inforádió. A lap megjegyezte: hasonló a helyzet Gödnél is, ott sem tudott már kikötni a rév.
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