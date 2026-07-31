Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy kotrógépet küldtek be a meder mélyítésére

A munkálatok célja a nagymarosi kompkikötő medrének mélyítése és a felhalmozódott hordalék eltávolítása, mivel a rekordalacsony vízszint és az iszaplerakódás miatt a hajó nem tudná elég közel megközelíteni a rámpát az autók biztonságos fel- és lehajtásához – írja a bejegyzést kiszúró Inforádió. A lap megjegyezte: hasonló a helyzet Gödnél is, ott sem tudott már kikötni a rév.