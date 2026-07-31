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nagymaros vízszint duna munkagép

Olyan alacsony a Duna vízszintje, hogy kotrógépet küldtek be a meder mélyítésére

2026. július 31. 20:08

Nagymarosnál gurult be a hatalmas munkagép.

2026. július 31. 20:08
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Kotrógépet kellett bevetni Nagymarosnál, hogy fenntartható legyen a kompközlekedés a Dunán. A folyó vízszintje rendkívül alacsony, ez nem csak Paksnál okoz problémákat, hanem máshol is. Azt mindenképp megjegyeznénk, hogy a Dunába gázoló catepillar rendkívüli látvány, nem csoda, hogy komoly nézősereg gyűlt össze a helyszínen a strandolók közül. 

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A munkálatok célja a nagymarosi kompkikötő medrének mélyítése és a felhalmozódott hordalék eltávolítása, mivel a rekordalacsony vízszint és az iszaplerakódás miatt a hajó nem tudná elég közel megközelíteni a rámpát az autók biztonságos fel- és lehajtásához – írja a bejegyzést kiszúró Inforádió. A lap megjegyezte: hasonló a helyzet Gödnél is, ott sem tudott már kikötni a rév. 

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Összesen 27 komment

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Sorrend:
johannluipigus
2026. július 31. 23:07
Na jó, a németek, osztrákok, szlovákok csak akkor tudják visszatartani a Dunát, ha a vízgyűjtő területen nem esik az eső. És most itt sem esik.
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massivement7
2026. július 31. 22:27
Ork bán megmondta, hogy feleslegünk van vízből... facebook.com/share/r/18h2Nq3PfE/
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hana1
2026. július 31. 21:37
Ha ekkora a víz, minek egyáltalán komp? Nagy gázzal átmegy az a kocsi komp nélkül is! :D
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Kormánypárti2
2026. július 31. 21:35
Egy keresztkérdés. Vajon Bős üzemel? 🙄 Nincs több kérdésem elnökúr.
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