Mamut maradványaira bukkantak a Duna medrében

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait szerdán találta meg Rjahovo falu egyik lakosa.
Mamutmaradványok kerültek felszínre a rekordalacsony vízállásúra apadt Duna medrében a folyó bulgáriai szakaszán – adta hírül a Reuters szerdai beszámolójára hivatkozva a HVG.
Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat maradványait szerdán találta meg Rjahovo falu egyik lakosa.
A lap szerint a helyiek ezt követően értesítették a közeli Rusze városában működő Regionális Történeti Múzeum szakembereit. A múzeum igazgatója, Nikolaj Nenov a BTA hírügynökségnek elmondta: a megtalált alsó állkapcsot, két agyart, valamint a mamutbordának vélt csontot csütörtökön további vizsgálatokra szállítják el, amelyekből a leletek pontos eredete és kora is megállapítható lesz
„Nem nevezném szenzációnak, de minden ősi lelet felfedezése nagyon fontos a tudomány számára”
– fogalmazott Nenov a leletek jelentőségéről az MTI beszámolója szerint.