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mamut duna reuters

Mamut maradványaira bukkantak a Duna medrében

2026. július 29. 20:30

Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat csontjait szerdán találta meg Rjahovo falu egyik lakosa.

2026. július 29. 20:30
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Mamutmaradványok kerültek felszínre a rekordalacsony vízállásúra apadt Duna medrében a folyó bulgáriai szakaszán – adta hírül a Reuters szerdai beszámolójára hivatkozva a HVG.

Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat maradványait szerdán találta meg Rjahovo falu egyik lakosa.

A lap szerint a helyiek ezt követően értesítették a közeli Rusze városában működő Regionális Történeti Múzeum szakembereit. A múzeum igazgatója, Nikolaj Nenov a BTA hírügynökségnek elmondta: a megtalált alsó állkapcsot, két agyart, valamint a mamutbordának vélt csontot csütörtökön további vizsgálatokra szállítják el, amelyekből a leletek pontos eredete és kora is megállapítható lesz

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„Nem nevezném szenzációnak, de minden ősi lelet felfedezése nagyon fontos a tudomány számára”

– fogalmazott Nenov a leletek jelentőségéről az MTI beszámolója szerint.

 

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Összesen 5 komment

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Sorrend:
pepu
2026. július 29. 23:45
Aztán remélem nincs ráítva hogy awe cezar vavan.
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0
0
Beszartak-a-fideszesek
2026. július 29. 22:06
Csodálatos élőlények voltak.
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2
0
tikkadt-szocske
•••
2026. július 29. 21:05 Szerkesztve
Aztán kiderült róla, hogy közpénzen vette a füvet és Dubaiba járt helikopterrel a csaladjával, egy alapítvány kétszázmilliót fizetett neki, hogy fellépjen egy Fidesz rendezvényen és a nagyapja egy kőbányát üzemeltetett. Az új AVH már le is tartóztatta, agyonlőtte és a vagyonát elkobozta, mert az ítélet véletlenül hamarább született mint a vád.
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2
1
véna
2026. július 29. 21:00
Na de, ha a Tiszából került volna elő...
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3
1
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