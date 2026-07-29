Mamut maradványaira bukkantak a Duna medrében

Mamutmaradványok kerültek felszínre a rekordalacsony vízállásúra apadt Duna medrében a folyó bulgáriai szakaszán – adta hírül a Reuters szerdai beszámolójára hivatkozva a HVG.

Az évezredekkel ezelőtt elpusztult állat maradványait szerdán találta meg Rjahovo falu egyik lakosa.

A lap szerint a helyiek ezt követően értesítették a közeli Rusze városában működő Regionális Történeti Múzeum szakembereit. A múzeum igazgatója, Nikolaj Nenov a BTA hírügynökségnek elmondta: a megtalált alsó állkapcsot, két agyart, valamint a mamutbordának vélt csontot csütörtökön további vizsgálatokra szállítják el, amelyekből a leletek pontos eredete és kora is megállapítható lesz