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költségvetés kármán andrás 300 milliárdos

Rendkívüli: 300 milliárdos elvonást tervez a kormány az egyes minisztériumoktól

2026. augusztus 18. 22:04

Már a Költségvetési Tanácsnál a kormány javaslata, a pénzügyminiszter dönti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe.

2026. augusztus 18. 22:04
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Kovács András
Kovács András

Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása – értesült a Mandiner. Egyelőre nem nyilvános az anyag, de a Költségvetési Tanácsnak már megküldték. Információink szerint a tervezetben 300 milliárdos forráselvonás van az egyes tárcáktól. 

A minisztériumok még vitatkoznak, a pénzügyminiszter dönti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe.

Kármán András pénzügyminiszter egyébként már májusban pótköltségvetésről beszélt. Azt állította: a távozó Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.

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Nehéz helyzetünk lesz, de meg fogjuk oldani

– tett ígéretet. Hangsúlyozta: a jövő évi büdzsét egészen más alapokon fogják megtervezni.

A módosított 2026-os és a 2027-es költségvetési javaslatot várhatóan augusztus végéig terjesztik az Országgyűlés elé.

Kapitány István belengette a gázáremelést 

Mint arról kedden beszámoltunk, Kapitány István előre magyarázza a bizonyítványt, a miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani – fogalmazott Hortay Olivér az energetikai tárca vezetőjének posztjára reagálva. Kapitány István azt nehezményezi, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembe néznie a piaci áremelkedés felelősségével. A bejegyzés kapcsán a Fidesz országgyűlési képviselője közölte: 

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A gáz árát nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).

Mint írta, az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon, azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot.

Amennyiben volt ilyen ügylet, az visszatekintve előrelátónak bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat (és további drágulás várható)

– vélekedett Hortay Olivér, aki szerint „ha az MVM ilyen módon az idei év végéig fedezte a kockázatokat, az még inkább a társaságot dicséri és egyben terhet vesz le a Tisza válláról, hogy januárig ne kelljen óriási többletköltséggel szembesülnie, ami egy újabb jel, ami azt mutatja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést.”

Ennek a számlája a költségvetésen, végső soron pedig a családokon és a vállalkozásokon csapódna le. Nem fogjuk hagyni

– fogalmazott a miniszter.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala

 


 

 

 

 


 

 

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Összesen 51 komment

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Sorrend:
donmatteo
2026. augusztus 19. 00:45
Milyen kurva érdekes, hogy a Fidesz 16 éve alatt sose volt megszorítás, pedig voltak hatalmas nem várt kiadások többször is. Választás után már mindent lehet.
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lucasko
2026. augusztus 19. 00:06
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0
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pankotaidili-2
2026. augusztus 19. 00:04
Orbán annyit lopott hogy 16 évig egy megszorításra sem volt szükség, mert valószínűleg azt is ellopta. Ezek most nem fognak lopni. Ezért miden kedvezményt elvesznek, mindent eladnak és megszorítanak. Szadesz reload Apadjatok anyátokba
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4
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juliusandan
2026. augusztus 18. 23:46
Mit mondott OV róla. „Nekem is volt államtitkárom. Egy-másfél év után tettem ki. Egy okos ember, ismeri a számokat, emberek közé nem szabad engedni, ennek a lenyomata ez itt.” Később, 2026 júniusában a Fidesz tisztújító kongresszusán is visszatért a témára: Emlékeztetett arra, hogy még államtitkárként vált meg tőle, mert megítélése szerint vezetőként sem vált be. „Második embernek is alkalmatlan volt.” Hozzátette: a kabinetüléseken „két szóból állt a tudománya: megszorítás és IMF”, és a korábbi baloldali gazdaságpolitika szemléletét képviselte.. Szóval áradjon😎
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