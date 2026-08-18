Rendkívüli: 300 milliárdos elvonást tervez a kormány az egyes minisztériumoktól

Elkészült a 2026-os költségvetés módosítása – értesült a Mandiner. Egyelőre nem nyilvános az anyag, de a Költségvetési Tanácsnak már megküldték. Információink szerint a tervezetben 300 milliárdos forráselvonás van az egyes tárcáktól.

A minisztériumok még vitatkoznak, a pénzügyminiszter dönti el, hogy az egészségügynek, az oktatásnak vagy a közlekedési tárcának mennyit kell végül befizetni a központi költségvetésbe.

Kármán András pénzügyminiszter egyébként már májusban pótköltségvetésről beszélt. Azt állította: a távozó Fidesz-kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel.