Hortay figyelmeztet: Kapitány elkezdte építeni azt a narratívát, hogy az előző kormány hibájából lesz drága a gáz 2027-ben

Mint írta, az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon, azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot.

Amennyiben volt ilyen ügylet, az visszatekintve előrelátónak bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat (és további drágulás várható)

– vélekedett Hortay Olivér, aki szerint „ha az MVM ilyen módon az idei év végéig fedezte a kockázatokat, az még inkább a társaságot dicséri és egyben terhet vesz le a Tisza válláról, hogy januárig ne kelljen óriási többletköltséggel szembesülnie, ami egy újabb jel, ami azt mutatja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést.”