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tisza mvm kapitány istván hortay olivér fidesz gáz

Hortay figyelmeztet: Kapitány elkezdte építeni azt a narratívát, hogy az előző kormány hibájából lesz drága a gáz 2027-ben

2026. augusztus 18. 09:38

A fideszes képviselő hangsúlyozza, nem babra megy a játék. „Ha Kapitány azt gondolja, hogy a növekvő rezsiköltségek visszamutogatással elrendezhetők, nagyon téved.”

2026. augusztus 18. 09:38
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Kapitány István előre magyarázza a bizonyítványt, a miniszter már a jövő évre vonatkozó gázbeszerzések magasabb költségeit is az előző kormányra próbálja hárítani – fogalmazott Hortay Olivér az energetikai tárca vezetőjének posztjára reagálva. Kapitány István azt nehezményezi, hogy elődje csak 2026 végéig „kötötte le” a gáz árát és 2027 januárjától már neki kell szembe néznie a piaci áremelkedés felelősségével.

Ennek a számlája a költségvetésen, végső soron pedig a családokon és a vállalkozásokon csapódna le. Nem fogjuk hagyni

– fogalmazott a miniszter.

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A bejegyzés kapcsán a Fidesz országgyűlési képviselője közölte: 

A gáz árát nem lehet lekötni. Vásárolni vagy hosszú távú szerződés formájában lehet (ahol az árat egy – tipikusan piackövető – képlet alapján számítják), vagy tőzsdén (azonnali, vagy határidős ügylet formájában).

Mint írta, az előző kormány (és az MVM) a lakossági igényeket mennyiségi oldalról – a Kapitány által is többször kritizált – hosszú távú szerződésben, évekre előre fedezte. Amire a miniszter gondolhat, hogy az MVM – felismerve a várható kockázatokat – a tavalyi év végén, határidős ügyletek keretében, az akkori áron vásárolhatott előre gázt olcsóbban, azzal a szándékkal, hogy amikor eljön a leszállítás időpontja, magasabb áron értékesíti a hosszú távú szerződésben foglalt mennyiséget a piacon, azaz fedezi az árváltozásból fakadó kockázatot.

Amennyiben volt ilyen ügylet, az visszatekintve előrelátónak bizonyul, mert a kibontakozó gázválság már most is a tavaly év végi duplájára emelte az árakat (és további drágulás várható)

– vélekedett Hortay Olivér, aki szerint „ha az MVM ilyen módon az idei év végéig fedezte a kockázatokat, az még inkább a társaságot dicséri és egyben terhet vesz le a Tisza válláról, hogy januárig ne kelljen óriási többletköltséggel szembesülnie, ami egy újabb jel, ami azt mutatja, hogy hiba volt politikai okból kirúgni a szakmai vezetést.”

Azt azonban számon kérni, hogy 2025-ben miért nem végezték el ezt a feladatot 2027-re is, teljesen abszurd

 – szögezte le, hozzátéve, hogy annak, hogy gázválság jöhet, hónapok óta (az iráni háború, majd az uniós orosz gáztilalom első mérföldköveinek hatályba lépése óta) látni lehet a jeleit, a szakértők erre számtalan alkalommal felhívták a figyelmet.

Felidézte, az iráni háború tűzszünete alatt, a nyár első felében volt egy kegyelmi időszak, amikor a gáz piaci ára korrigált és lehetőség nyílt arra, hogy olcsóbban el lehessen kezdeni készülni a jövő évre („lekötni a gázt”). Emlékeztetett, erre is sokan figyelmeztettek, amit a Tisza akkor még rendszeresen „riogatásnak” minősített.

 Az iráni eszkaláció után egy újabb – a korábbiaknál kisebb, de számottevő– korrekció történt, ekkor már parlamenti felszólalásban is javasolták Kapitánynak, hogy kezdje el a felkészülést. A felszólalást akkor egy semmitmondó válasszal ütötte el

 – fogalmazott a politikus.

Hortay Olivér úgy véli, a miniszter a mostani posztjával beismerte, hogy több hónapja nem foglalkozik érdemben a kérdéssel.

Ami még aggasztóbb, hogy most is csak azt jelentette be, hogy „átfogó stratégiát” kezdenek el kidolgozni, azaz még jó ideig nem várható semmiféle konkrét lépés. Eközben az európai gáztárolók szezonális töltöttsége egyre jobban elmarad a korábbi évektől, az árak növekednek, az iráni háború eszkalációs esélye fokozódik – azaz az árrobbanás kockázata is egyre nagyobb

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy „nem babra megy a játék: a további áremelkedés sok száz milliárd forinttal növelheti meg az alacsony lakossági gázárak fenntartásának költségvetési terhét jövőre. Márpedig ha Kapitány azt gondolja, hogy a növekvő rezsiköltségek visszamutogatással elrendezhetők, nagyon téved.”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

 

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Összesen 117 komment

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survivor
2026. augusztus 18. 13:42
Persze ! MÁS a hibás.... De most Péternek kell megoldani , mert Ő A FŐNÖK ..
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pollip
2026. augusztus 18. 13:37
Kapitány Shell Jocky az aggodalmát miért nem május végén, július elején jelentette be? Most vette észre, augusztus második felében, hogy baj lesz! Nem nézte át a folyamatban lévő ügyeket! Ezt a hibát velünk fogja megfizettetni!
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lemez
2026. augusztus 18. 13:37
És szépen vigyorog mind a 46 porcelán mosolyával.Öt rabolni küldték a piac szent székéröl.Orbán nem engedte a nagyhatalmú rablókat ezért volt minden szar nálunk és ráadásnak jól éltünk.
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ThunderDan
2026. augusztus 18. 13:28
Tdr, te elmebeteg BOLSEVIK állat...
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