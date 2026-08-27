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kormány kármán andrás pénzügyminisztérium költségvetési tanács Magyar Péter

Baj van a számokkal: saját pénzügyminisztere cáfolja Magyar Péter kijelentéseit

2026. augusztus 27. 07:05

Az is kiderült, hogy a 7230 milliárd forintra emelt pénzforgalmi hiány megugrását sem lehet egyszerűen Orbán Viktorra fogni.

2026. augusztus 27. 07:05
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Deák Dániel
Deák Dániel
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Magyar Péter a júliusi költségvetési többlet után azt állította, hogy kormánya közel 1000 milliárd forinttal csökkentette a hiányt, mert „megszüntettük a lopást és a pazarlást”. 

Ehhez képest Kármán András pénzügyminiszter tárcája már egészen más számokat közölt: 

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a tényleges megtakarítás nem 1000, hanem mindössze 403 milliárd forint. Ráadásul ebből 217 milliárdot beruházások és honvédelmi kiadások visszavágása jelent. Az állam működésének racionalizálásából összesen 186 milliárd forint jött össze. Vagyis a miniszterelnök által emlegetett összegnek kevesebb mint az ötöde.

A júliusi, 524 milliárdos többletet ráadásul jelentős részben egyszeri és technikai tételek hozták össze. Kármán maga figyelmeztetett arra, hogy egyetlen kedvező havi adatból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A Pénzügyminisztérium részletes számai tehát alaposan árnyalják Magyar Péter sikerpropagandáját.

Az is kiderült, hogy a 7230 milliárd forintra emelt pénzforgalmi hiány megugrását sem lehet egyszerűen Orbán Viktorra fogni. 

A következő hónapokban mintegy 2100–2200 milliárd forintnyi, az uniós RRF-forrásokhoz kapcsolódó kifizetés jelenik meg a hiányban, miközben az uniós pénzek csak decemberben érkezhetnek meg. A rekordméretű pénzforgalmi hiány emelését tehát jelentős részben az uniós programok előfinanszírozása és a kapcsolódó pénzmozgások okozzák. A Költségvetési Tanács szerint közben az államadósság is 77,5 százalékra emelkedhet.

Magyar Péter politikai magyarázatát tehát a saját pénzügyminiszterének számai cáfolják:

 nincs 1000 milliárdos korrupcióellenes megtakarítás, a magas pénzforgalmi hiány mögött pedig nem csupán az előző kormány öröksége, hanem az új kormány döntései és az uniós forrásokhoz kapcsolódó tételek is ott vannak.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 32 komment

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Sorrend:
piramis-2
2026. augusztus 27. 09:05
fernandvix 2026. augusztus 27. 08:54 Te a büdös szájú agyhalottak etalonja vagy. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. "Túl keveset kért, ezért bukott el egy állami tendert Mészáros Lőrinc cége" "A Gallicoop Zrt. bejelentette: jogi útra viszi, hogy az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium kizárta a céget egy már megnyert pályázatból. A vállalat politikai okokat sejt a döntés hátterében, ennek fényében azt is fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a pályázatokon elnyert támogatások nem a tulajdonosi kör, ez esetben Mészáros Lőrinc pénztárcájába kerülnek, hanem azok szigorúan csak a meghatározott beruházásokra fordíthatók" Hát nem fogod fell kicsi büdös szájú agyhalott? Kell a lóvé a befosott buzi gazdáinak!
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0
fernandvix
2026. augusztus 27. 08:54
piramis-2fernandvix 2026. augusztus 27. 08:23 • Szerkesztve "Hogy lehet ellopni 3-4 milliárdot egy 3,91milliárdos költségvetésű rendezvényből?" Pont ezt csináltátok te darab szar! Most ti kapjátok, csipke józsikás seggből szájba királyfi! Megépítettek egy autópálya szakaszt, akkor az szerintetek el lett lopva. A fidesz úgy lopott hogy túlárazott. Az M6 üzemeltetés rá a példa. De majd jönnek sorba a példák. Az összes dokumentum a TISZA kezében van.
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2
fernandvix
2026. augusztus 27. 08:51
pisapeterfernandvix 2026. augusztus 27. 08:41 anyád egészen mást mondott Hajnalban.. Sötét lehetett mert az a te anyád volt melletted.
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0
1
fernandvix
2026. augusztus 27. 08:50
piramis-2fernandvix 2026. augusztus 27. 08:40 Olvasgasd csak a befosott buzi ígéreteit a 480-as benzinről Hol kell elovasnom a 480ft-os benzinár ígéretet?
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