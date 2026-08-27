A júliusi, 524 milliárdos többletet ráadásul jelentős részben egyszeri és technikai tételek hozták össze. Kármán maga figyelmeztetett arra, hogy egyetlen kedvező havi adatból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni. A Pénzügyminisztérium részletes számai tehát alaposan árnyalják Magyar Péter sikerpropagandáját.

Az is kiderült, hogy a 7230 milliárd forintra emelt pénzforgalmi hiány megugrását sem lehet egyszerűen Orbán Viktorra fogni.

A következő hónapokban mintegy 2100–2200 milliárd forintnyi, az uniós RRF-forrásokhoz kapcsolódó kifizetés jelenik meg a hiányban, miközben az uniós pénzek csak decemberben érkezhetnek meg. A rekordméretű pénzforgalmi hiány emelését tehát jelentős részben az uniós programok előfinanszírozása és a kapcsolódó pénzmozgások okozzák. A Költségvetési Tanács szerint közben az államadósság is 77,5 százalékra emelkedhet.