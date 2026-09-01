A be nem tartott ígéretek vagy a valóság költségvetése? Így fog gazdálkodni az állam a pénzügyminiszter tervei szerint

Alaposan átírná az idei büdzsét a kormány: a korábbi 3,7 százalékos hiánycél helyett már 7,5 százalékos GDP-arányos deficittel számol. A 2026-os költségvetés módosítása mintegy 700 milliárd forintnyi takarékossági intézkedést, egy 500 milliárdos Havária Alapot és több új szociális intézkedést is tartalmaz. Az államadósság aránya ugyanakkor átmenetileg 77,5 százalékra emelkedhet – foglalja össze a VG a Kármán András Pénzügyminiszter által hétfőn benyújtott, a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot.

A kormány szerint a módosításra azért van szükség, mert a korábban elfogadott költségvetés már nem tükrözi a gazdaság és az államháztartás tényleges folyamatait. Az új büdzsé ennek megfelelően „A valóság költségvetése” elnevezést kapja.