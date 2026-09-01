A be nem tartott ígéretek vagy a valóság költségvetése? Így fog gazdálkodni az állam a pénzügyminiszter tervei szerint

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Több mint kétszeresére nőhet a költségvetési hiány és megugorhat az államadósság, de új szociális intézkedéseket is tartalmaz Kármán András módosítója, amelyet a Tisza-kormány a valóság, míg a Fidesz a be nem tartott ígéretek költségvetésének nevez.
Alaposan átírná az idei büdzsét a kormány: a korábbi 3,7 százalékos hiánycél helyett már 7,5 százalékos GDP-arányos deficittel számol. A 2026-os költségvetés módosítása mintegy 700 milliárd forintnyi takarékossági intézkedést, egy 500 milliárdos Havária Alapot és több új szociális intézkedést is tartalmaz. Az államadósság aránya ugyanakkor átmenetileg 77,5 százalékra emelkedhet – foglalja össze a VG a Kármán András Pénzügyminiszter által hétfőn benyújtott, a 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot.
A kormány szerint a módosításra azért van szükség, mert a korábban elfogadott költségvetés már nem tükrözi a gazdaság és az államháztartás tényleges folyamatait. Az új büdzsé ennek megfelelően „A valóság költségvetése” elnevezést kapja.
A kabinet által elvégzett költségvetési átvilágítás szerint a korábban tervezett 3,7 százalékos GDP-arányos hiány helyett eredetileg 8,3 százalékos deficit fenyegetett – részletezi a gazdasági portál egy másik cikkben.
A kormány szerint az Európai Unióval kötött megállapodás, illetve a kiadások felülvizsgálata révén ezt 7,5 százalékra sikerül mérsékelni.
A gazdasági növekedési kilátások is jelentősen romlottak. A korábbi költségvetés még 4,1 százalékos GDP-bővüléssel számolt 2026-ra, az új kormány azonban már csak 2 százalékos növekedést vár.
A költségvetés átvilágítása során a kormány szerint már a kabinetváltást követően 6,8 százalékos hiányt jelzett a belső előrejelzés. Ezt tovább rontotta többek között az önkormányzatok vártnál nagyobb hiánya, az N7 állami védelmi ipari vállalattal és egy űrkutatási szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos kiadás, az M49-es fejlesztés többletköltsége, valamint az egészségügyi kiadások emelkedése.
A kormány szerint további 1,1 százalékponttal növelte a várható deficitet, hogy az előző kabinet olyan uniós bevételekkel is számolt, amelyek realizálására nem volt reális esély.
A romló költségvetési helyzet az államadósságban is megjelenik. A GDP-arányos államadósság a tavaly év végi 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet 2026-ban.
A kormány szerint ez átmeneti növekedés, az adósságráta csökkenése pedig 2026 után indulhat újra.
A kabinet ugyanakkor továbbra is azt a célt hangoztatja, hogy 2030-ra megteremti az euró bevezetésének gazdasági és költségvetési feltételeit.
A kormány a költségvetési problémák jelentős részéért az előző kabinetet teszi felelőssé. Az előterjesztés indoklása szerint a korábbi kormány a választási kampány miatt olyan döntéseket hozott, amelyek végül elszakították a költségvetést a tényleges gazdasági folyamatoktól. A kormány szerint ennek egyik következménye, hogy Magyarország GDP-arányos állami kamatkiadásai az Európai Unióban is kiemelkedően magasra emelkedtek.
A kabinet a módosított költségvetésben egy 500 milliárd forintos haváriaalappal is számol az aszály és az energiaválság kezelésére.
A kormány szerint ugyanakkor a kiadások visszafogásával részben ellensúlyozható a romló költségvetési helyzet:
A módosított büdzsébe bekerültek az új kormány szociális intézkedései is. Ezek között szerepel a több mint 400 ezer rászoruló gyermeknek járó, gyermekenként 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás, a vényköteles gyógyszerek áfamentessége, a tűzifa áfakulcsának 27 százalékról 5 százalékra csökkentése, valamint a szociális tűzifa keretének megduplázása.
A be nem tartott ígéretek költségvetésének nevezte a fideszes Palóc André a 2026-os büdzsé módosításáról szóló kormányzati előterjesztést kedden a Facebookon.
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A kormány a választások előtt mindent megígért, most pedig az ország eladósítása mellett sem teljesíti vállalásait.
Az MTI összefoglalójából kiderül: Palóc André szerint a módosítás azt mutatja, hogy a Tisza-kormány mást ígért a választások előtt, és mást tesz hatalmon.
Hozzátette:
a tanköteles gyermekek mintegy kétharmada kimarad az iskolakezdési támogatásból, nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések is, miközben a GDP-arányos államadósság 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet.
Ez a költségvetés nem az ígéretek teljesítéséről, hanem azok visszavonásáról szól. A kormány a választások előtt mindent megígért, most pedig az ország eladósítása mellett sem teljesíti vállalásait”
– fogalmazott a fideszes politikus.
Nyitókép forrása: Kármán András Facebook-oldala