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kormány költségvetés ígéretek

Több adósság, megszegett szavak – ez a be nem tartott ígéretek költségvetése!

2026. szeptember 01. 12:27

A kormány a választások előtt mindent megígért, most pedig az ország eladósítása mellett sem teljesíti vállalásait.

2026. szeptember 01. 12:27
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Palóc André
Palóc André
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**A be nem tartott ígéretek költségvetése**

A benyújtott költségvetési módosítás világosan megmutatja: a kormány mást ígért a választások előtt, és mást tesz hatalmon. A hangzatos vállalásokból sorra be nem tartott ígéretek lettek.

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A tanköteles gyermekek mintegy kétharmada kimarad az iskolakezdési támogatásból, nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések is. Mindeközben a GDP-arányos államadósság 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet.

Ez a költségvetés nem az ígéretek teljesítéséről, hanem azok visszavonásáról szól.

Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 136 komment

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Sorrend:
pisapeter
2026. szeptember 01. 15:44
Magyar pisa Péter és az ő 1278 ígérete. A környékemen , városomban ismerem az összes prlit. Mind Hudjos Magyar Péterre szavazott. Most várja a pénzt. Mind a 700 000 gyerek. Kapott 400 00. A többiek Szarházy után szabadon: A nagy lófaxot.
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Hangillat
2026. szeptember 01. 15:21
Légvár építéséhez légkőműves, légtégla, légmalter, légtéglavető is kell. Egyéni remény, ábránd. Nagyot rándít addig is a fefújható, ugráló légvár valósága. A hazugság - hazudozás és az igazság-igazmondás egyaránt valóságfüggő. Valóság- egy van, ebből származik a valótlanság és a másvalóságtudat. A szürkezóna a féligazság-félhazugság. A másvalóságtudat az univerzális, az emberiség egészét megcélzó jobbítás vagy rétegérdekek érvényesítése. A jobbítás szándéka anyagi előnyszerzés nélküli, eszmei és eszmei-nyerészkedő célzatú lehet. Hatalomszerzés, a hatalomba való beépülés. Ideológia a pénz-és médiaviiág nélkül manapság a “valóság“ megdolgozása. Másvalóságábrázolás- másvalóságismeret- másvalóságszemlélet. Hazug embernek hinni a másvalóságtudat ipar eredménye a kitenyésztett, megyőzött másvalóság hívő. Gyűlölet, gyűlölködés a valóság tagadása, addig amíkor is a valóság győz. Légvár bontó kalapács előtt lesz a kalap ácsoló kalap ács.
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bigfater73
2026. szeptember 01. 15:02
Fososék megint a híveik fejére szartak! " Ursula von der Leyenék asztalán még nemhogy jóváhagyott dokumentum nincs, de a vizsgálat érdemi része el sem kezdődött" ! Mindegy ezt a tiszafos hívők nagyon kedvelik!
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3
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schwabisch2026
2026. szeptember 01. 15:00
"Több adósság, megszegett szavak – ez a be nem tartott ígéretek költségvetése!" Nekem erről egy zene jut az eszembe: The Hives - "Hate to Say I Told You So" De talán így kellene ezen esetben módosítanom: " Hate to Say We Told You So " Ennyi.
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3
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