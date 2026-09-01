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A kormány a választások előtt mindent megígért, most pedig az ország eladósítása mellett sem teljesíti vállalásait.
**A be nem tartott ígéretek költségvetése**
A benyújtott költségvetési módosítás világosan megmutatja: a kormány mást ígért a választások előtt, és mást tesz hatalmon. A hangzatos vállalásokból sorra be nem tartott ígéretek lettek.
A tanköteles gyermekek mintegy kétharmada kimarad az iskolakezdési támogatásból, nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések is. Mindeközben a GDP-arányos államadósság 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet.
Ez a költségvetés nem az ígéretek teljesítéséről, hanem azok visszavonásáról szól.
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