„Ne a nyugdíjasokon próbáljuk ki a kommunizmust!” – kőkeményen kritizálják a Tisza nyugdíjemelési tervét

Fontos bejelentést tett Kármán András: nem mindenki fog részesülni ugyanolyan mértékben a 13-14. havi nyugdíjból
Nem biztos, hogy a jövőben minden nyugdíjas a járandóságával arányos összegben kapja meg a juttatást.
A 120 ezer forintos nyugdíjminimum bejelentése után több hozzászóló is igazságtalannak tartotta a tervezett emelést, és a járulékfizetés fontosságát hangsúlyozta.
Január elsejétől 120 ezer forintra emelné az öregségi nyugdíj legkisebb összegét a kormány – jelentette be csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök. Kármán András pénzügyminiszter ezt követően közölte, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik, az intézkedés pedig több mint 700 ezer embert érinthet. A Magyar Nemzet szerint azonban a bejelentés nem aratott osztatlan sikert a közösségi médiában.
A lap több, a pénzügyminiszter bejegyzése alatt megjelent hozzászólást is idézett. Egy kommentelő például azt írta:
Aki nem dolgozott, 120 lesz, viszont aki 44 évet dolgozott 120-ról 6 vagy 12 ezer az emelés. Most melyik és mi ez?”
Egy másik hozzászóló szerint „nem korrekt eljárás”, mert a nyugdíj járulékfizetésen alapuló ellátás. Más úgy fogalmazott:
„Ugyanezt segélyezéssel kellett volna elérni. Ez nem korrekt a többi nyugdíjassal szemben. Így az összes többi nyugdíjat is fel kell emelni.”
Többen azt kifogásolták, hogy a rendszer nem veszi megfelelően figyelembe, ki mennyivel járult hozzá a közös kasszához. Egy hozzászóló szerint
„A nyugdíj nem szociális juttatás, hanem egy szerzett jogon alapuló, járulékfizetéssel megalapozott társadalombiztosítási ellátás. Ne a nyugdíjasokon próbáljuk ki a kommunizmust!”.
Egy másik kommentelő pedig azt írta, hogy a magasabb nyugdíjat kapók jellemzően többet adóztak, ezért szerinte őket sem kellene „degradálni” vagy megkülönböztetni.
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Nem biztos, hogy a jövőben minden nyugdíjas a járandóságával arányos összegben kapja meg a juttatást.
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