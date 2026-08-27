„Ne a nyugdíjasokon próbáljuk ki a kommunizmust!” – kőkeményen kritizálják a Tisza nyugdíjemelési tervét

Január elsejétől 120 ezer forintra emelné az öregségi nyugdíj legkisebb összegét a kormány – jelentette be csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök. Kármán András pénzügyminiszter ezt követően közölte, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik, az intézkedés pedig több mint 700 ezer embert érinthet. A Magyar Nemzet szerint azonban a bejelentés nem aratott osztatlan sikert a közösségi médiában.

A lap több, a pénzügyminiszter bejegyzése alatt megjelent hozzászólást is idézett. Egy kommentelő például azt írta: