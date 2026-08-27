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kármán andrás kritika nyugdíj

„Ne a nyugdíjasokon próbáljuk ki a kommunizmust!” – kőkeményen kritizálják a Tisza nyugdíjemelési tervét

2026. augusztus 27. 17:25

A 120 ezer forintos nyugdíjminimum bejelentése után több hozzászóló is igazságtalannak tartotta a tervezett emelést, és a járulékfizetés fontosságát hangsúlyozta.

2026. augusztus 27. 17:25
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Január elsejétől 120 ezer forintra emelné az öregségi nyugdíj legkisebb összegét a kormány – jelentette be csütörtökön Magyar Péter miniszterelnök. Kármán András pénzügyminiszter ezt követően közölte, hogy a legalacsonyabb nyugdíjakat sávosan tovább növelik, az intézkedés pedig több mint 700 ezer embert érinthet. A Magyar Nemzet szerint azonban a bejelentés nem aratott osztatlan sikert a közösségi médiában.

A lap több, a pénzügyminiszter bejegyzése alatt megjelent hozzászólást is idézett. Egy kommentelő például azt írta: 

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Aki nem dolgozott, 120 lesz, viszont aki 44 évet dolgozott 120-ról 6 vagy 12 ezer az emelés. Most melyik és mi ez?”

Egy másik hozzászóló szerint „nem korrekt eljárás”, mert a nyugdíj járulékfizetésen alapuló ellátás. Más úgy fogalmazott: 

„Ugyanezt segélyezéssel kellett volna elérni. Ez nem korrekt a többi nyugdíjassal szemben. Így az összes többi nyugdíjat is fel kell emelni.”

Többen azt kifogásolták, hogy a rendszer nem veszi megfelelően figyelembe, ki mennyivel járult hozzá a közös kasszához. Egy hozzászóló szerint 

„A nyugdíj nem szociális juttatás, hanem egy szerzett jogon alapuló, járulékfizetéssel megalapozott társadalombiztosítási ellátás. Ne a nyugdíjasokon próbáljuk ki a kommunizmust!”. 

Egy másik kommentelő pedig azt írta, hogy a magasabb nyugdíjat kapók jellemzően többet adóztak, ezért szerinte őket sem kellene „degradálni” vagy megkülönböztetni.

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Nyitókép: Facebook

Összesen 222 komment

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2026. augusztus 27. 20:16
Árad a TISZA,elmossa 16 év mocskát.Fityiszt eltaposni!
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bagira004
2026. augusztus 27. 20:16
Sok idős nyugdíjja kevés mert a pártállamban dolgoztak 1989 előtt a munkás réteget nem fizették meg . 1989 után gyurcsány érában 1.5 millió munkanélküliség miatt a mai öregek előnyugdíjba menekültek , ez is befolyásolja a kevés nyugdíjakat Sok öreg 35 évet ledolgozott még is 150 ezer forint nyugdíjja nincs . Valahogy akik 30 évnél többet dolgoztak kevés a nyugdíjjuk kárpótolni kellene . Még ennyi se lenne ha Orbán kormány nem emelet volna soronmívűl , mint a munkabéreket .
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tohotom
2026. augusztus 27. 20:16
A képlet a következő: Megemelik az energiaárakat majd olyan mértékben amit a jelenlegi kisnyugdíjakból nem lehetne kifizetni. Tehát dráma lenne, országos elégedetlenség. Ezért a legkisebb nyugdíjakat kiegészítik, aki ki tudja fizetni a drágább energiát annak nem emelnek. A történet végén mindenki pontosan egyformán lesz szegény. Mint a kommunizmusban. Nem olyan bonyolult matek ez.
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sergent
2026. augusztus 27. 20:14
"több hozzászóló is ..... a járulékfizetés fontosságát hangsúlyozta" Az ilyen hülyéknek szeretettel. A most nyugdíjba menők 1961-ben születtek. Ha 18 évesen dolgozni kezdtek - mint akkor a legtöbben - 10 évet még a régi rendszerben dolgoztak, amikor a levont tb-járulék csak egy jelképes összeg volt, (és még azután is jó néhány évig) és senki nem dönthette el hogy mennyit fizet. Az még mindig le tudja húzni a nyugdíj összegét. A rendszerváltáskor meg jött a tömeges munkanélküliség, az meg pláne. Szívesen, agyhalottak.
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