Fontos bejelentést tett Kármán András: nem mindenki fog részesülni ugyanolyan mértékben a 13-14. havi nyugdíjból

Változhat a 13-14 havi nyugdíj számítási módja, de még nincs konkrét kormánydöntés arról, hogy ugyanolyan mértékben részesüljön-e a 13–14. havi nyugdíjból az, aki havonta 120 ezer forintot kap, mint az, akinek 500 ezer forint a járandósága – mondta Kármán András a Kossuth Rádióban.

A Világgazdaság cikke szerint a pénzügyminiszter ezzel jelezte, hogy bár