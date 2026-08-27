Fontos bejelentést tett Kármán András: nem mindenki fog részesülni ugyanolyan mértékben a 13-14. havi nyugdíjból

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Nem biztos, hogy a jövőben minden nyugdíjas a járandóságával arányos összegben kapja meg a juttatást.
Változhat a 13-14 havi nyugdíj számítási módja, de még nincs konkrét kormánydöntés arról, hogy ugyanolyan mértékben részesüljön-e a 13–14. havi nyugdíjból az, aki havonta 120 ezer forintot kap, mint az, akinek 500 ezer forint a járandósága – mondta Kármán András a Kossuth Rádióban.
A Világgazdaság cikke szerint a pénzügyminiszter ezzel jelezte, hogy bár
a kormány nem készül a két pluszjuttatás eltörlésére, azok jelenlegi számítási módja változhat.
Kármán András hangsúlyozta, hogy a Tisza programjában a rászorultsági elv kiemelt szerepet kap.
Mint írták, a nyilatkozat alapján tehát elképzelhető, hogy a kisebb nyugdíjból élők arányaiban nagyobb támogatásban részesülnek, míg a magasabb ellátást kapók számára korlátozzák a pluszkifizetés összegét. A részletszabályok azonban még nem készültek el, így egyelőre az sem ismert, hogy hol húzhatják meg a jövedelmi határokat, illetve pontosan milyen számítási módszert alkalmazhatnak.
A portál felidézte, hogy a jelenlegi rendszerben a tizenharmadik havi nyugdíj összege megegyezik az adott jogosult rendes havi ellátásával. A tizennegyedik havi juttatás bevezetése fokozatosan történik: 2026 februárjában még csak az egyhavi nyugdíj negyedét, vagyis egyheti összeget fizettek ki.
Ez azt jelenti, hogy a magasabb nyugdíjjal rendelkezők jelenleg nominálisan jóval nagyobb pluszösszeghez jutnak. Egy 500 ezer forintos ellátás után a tizenharmadik havi nyugdíj is 500 ezer forint, míg egy 120 ezer forintos járandóságnál a kiegészítés 120 ezer forint. Kármán András szavai alapján éppen ezt a különbséget vizsgálhatja felül a kormány.
A változtatás több millió embert érinthet, ugyanakkor a pénzügyminiszter nem kész döntést jelentett be.
Egyelőre azt tette világossá, hogy a kabinet nem tekinti magától értetődőnek a magasabb nyugdíjak után járó, arányosan magasabb extra kifizetések változatlan fenntartását.
Hozzátették, az OECD országjelentése szintén a tizenharmadik havi nyugdíj korlátozását javasolta Magyarországnak. A szervezet szerint a változtatás hozzájárulhatna a költségvetés stabilizálásához, miközben a támogatásokat erősebben lehetne a rászorulókra összpontosítani.
Kármán András az interjúban arról is beszélt, hogy a kormány ősszel nyújtja be a következő évi költségvetést. A tervezetben folytatnák a már megkezdett szociális intézkedéseket, köztük a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és a szociálistűzifa-keret megemelését. A pénzügyminiszter szerint a kabinet az első száz napban 400 milliárd forintos megtakarítást ért el, az év végéig pedig további 300 milliárd forintot spórolhat.
Az eredetileg 8,3 százalékra becsült költségvetési hiányt így 7,5 százalékra mérsékelték, ez azonban továbbra is messze meghaladja az Európai Unió által elvárt szintet.
A miniszter bejelentette azt is, hogy
már dolgoznak a katás adózás visszavezetésén, mert egyszerűbb adózási lehetőséget kívánnak biztosítani a vállalkozóknak.
Az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket a kormány tervei szerint 2030 végére teljesítheti Magyarország.
Nyitókép: Facebook