„A közmédia új vezetése tovább folytatja a gusztustalan belső feljelentgetősdi eredményeinek kiteregetését. Lelkük rajta, ez a belső ügyük” – reagált Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra, hogy nyilvánossá vált a teljes 482 oldalas dokumentumgyűjtemény, amely közvetlen bizonyítékként rögzíti az MTI-nél történt vezetői utasításokat, valamint azokat a híreket, amelyek kiadását megtiltották vagy amelyek tartalmát módosították.

Mivel azonban az előző kormányt és azon belül engem személy szerint is hamis színben akarnak feltüntetni, kénytelen vagyok újra közölni: nem tőlem kell félteni a (köz)médiát, hanem a kis Facebook-huszártól, aki kommentben üzeni meg, ki lehet vagy ki nem lehet az M1 Híradó új főszerkesztője, vagy éppen a kormányfői bársonyszékéből határozná meg, hogy mi jelenhet meg a Mandinerben – jelentette ki az MTI tájékoztatása szerint Havasi Bertalan, Magyar Péter miniszterelnökre utalva.