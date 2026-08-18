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havasi bertalan mandiner Magyar Péter

Nem tőlem kell félteni a (köz)médiát, hanem a kis Facebook-huszártól

2026. augusztus 18. 20:24

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint „gusztustalan belső feljelentgetősdi” eredménye, hogy nyilvánosságra került az MTI működésével kapcsolatos, 482 oldalas dokumentumgyűjtemény.

2026. augusztus 18. 20:24
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Havasi Bertalan
Havasi Bertalan

„A közmédia új vezetése tovább folytatja a gusztustalan belső feljelentgetősdi eredményeinek kiteregetését. Lelkük rajta, ez a belső ügyük” – reagált Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója arra, hogy nyilvánossá vált a teljes 482 oldalas dokumentumgyűjtemény, amely közvetlen bizonyítékként rögzíti az MTI-nél történt vezetői utasításokat, valamint azokat a híreket, amelyek kiadását megtiltották vagy amelyek tartalmát módosították.

Mivel azonban az előző kormányt és azon belül engem személy szerint is hamis színben akarnak feltüntetni, kénytelen vagyok újra közölni: nem tőlem kell félteni a (köz)médiát, hanem a kis Facebook-huszártól, aki kommentben üzeni meg, ki lehet vagy ki nem lehet az M1 Híradó új főszerkesztője, vagy éppen a kormányfői bársonyszékéből határozná meg, hogy mi jelenhet meg a Mandinerben – jelentette ki az MTI tájékoztatása szerint Havasi Bertalan, Magyar Péter miniszterelnökre utalva.

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„Ami engem illet, három évtizedes sajtószakmai pályafutásom során, amiből másfél évtizedet a kormányzati kommunikációban töltöttem, mindig csakis olyan dolgokat kértem a sajtó munkatársaitól, és csakis olyan kéréseiket teljesítettem, amelyek megfeleltek a törvényeknek, a sajtóetika szabályainak és a napi szintű, szakmai együttműködés sztenderdjeinek” – zárta szavait a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan


 

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Összesen 39 komment

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dupree
2026. augusztus 18. 23:17
Én beleolvastam, és tökéletesen egyetértek a megállapítások zömével. A liberális hulladékok persze "hamisításról" pofáznak, Riporterek Határok Nélkül .... Schwarz György pénzeli őket - is.
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westend
2026. augusztus 18. 22:34
szpt77 2026. augusztus 18. 21:00 "a közmédia (közpézből) átverte a lakosságot és hazudott éveken át" - a téesz-bagázsban mindenki ennyire csőlátóan ostoba és hazug mint te? Ti tényleg nem láttok túl a poloskás prolihergelő lózungokon..
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westend
2026. augusztus 18. 22:32
mostar2222 2026. augusztus 18. 21:13 • "jelentéktelen cseléd vagy csak, aki a valóságot próbálja félrehazudni most is" - tökéletes a meglátásod a pojácádról jobbágy. Csak ki ne zárjanak érte a téesz-szigetedről.
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FeketeFehér
2026. augusztus 18. 22:32
"pollip 2026. augusztus 18. 22:00 Egy biztos! Olyan mérgező munkahelyi légkör lehet ott!!!!!" Mondjuk a fidestes uralkodás alatti feljegyzéseket idéztek. :))))
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