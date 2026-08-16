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csapadék Magyar Péter atomerőmű paks duna

Magyar Péter: Kritikus napok jönnek Paksnál

2026. augusztus 16. 19:09

Tovább csökkenhet a Duna vízszintje Paksnál, ezért a keddi és a szerdai nap különösen fontos lehet az atomerőmű működése szempontjából – közölte vasárnap Magyar Péter tiszás miniszterelnök.

2026. augusztus 16. 19:09
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A következő napokban további 14–15 centiméteres apadás várható, miközben csütörtökig nem valószínű számottevő csapadék a Duna vízgyűjtő területein. Magyar Péter tiszás kormányfő állítása szerint jelenleg komoly erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy a paksi atomerőmű két működő turbinája továbbra is üzemeljen.

A miniszterelnök közlése szerint jelenleg mindössze 9 centiméter választja el a vízszintet attól a szinttől, amelynél a következő turbinát is le kellene állítani.

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Ennek elkerülésében kulcsszerepe lehet a Dunába süllyesztett két bárkának.

A vízügyi szakemberek hétfőn megnyitják a Ráckevei–Soroksári Duna-ág zsilipjét, amelyen keresztül másodpercenként mintegy 20 köbméter víz kerülhet a főmederbe. Ez Paksnál várhatóan további körülbelül két centiméterrel emelheti a vízszintet.

Közben folytatódik a két, egyenként 80 méteres bárka elsüllyesztése is. A tervek szerint vasárnap estig akár egy méterrel is lejjebb kerülhetnek. A szerkezeteket rendkívül vastag, mintegy 500 méter hosszú acélsodronyokkal rögzítik a folyómederbe 8 méter mélyen lefúrt, 70 centiméter átmérőjű cölöpökhöz.

A helyzetet javíthatja, hogy csütörtöktől csapadék érkezhet az osztrák vízgyűjtő területekre, ami ismét emelheti a Duna vízszintjét. Addig azonban a keddi és szerdai nap lehet a legkritikusabb az atomerőmű számára.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 43 komment

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Palatin
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2026. augusztus 16. 21:36 Szerkesztve
Poloska két szorulásos periódus közepén megkönnyebbölve felsóhajt ""A KRITIKUS NAPOKON TÚL VAGYUNK". Nem egy szerethetö ember, de mint cezaromániás pszichopatát persze egyáltalán nem zavarja, ha nem szeretik, söt ez még tovább motiválja a rosszmájuságát, agresszivitását, gonoszságát. Érzelmileg ö süket és vak. Az ilyenek nem azt akarják, hogy szeressék öket, hanem hogy féljenek tölük. Ez a tulajdonság az, amivel c.mániákusokat a legbiztosabban ki lehet szürni. Ök akkor érzik magukat a mennyországban, ha minél többen félnek tölük. Ök a kegyelemre, megbocsátásra, jutalmazásra képtelen, büntetö isten pszichológiai köntösébe bújva élik le az életüket. Az ilyenek soha nem lehetnek boldogok, mert lelki terheltségük miatt nem tudnak igazán sikeresek lenni, és mindig lesznek olyan emberek, akik nem félnek tölük. És ez bosszantja öket. Az életük tele van konfliktusokkal. Borzalmasan kiábrándító kisugárzásuk van. Magyar Péterrel nem politikusoknak, hanem pszichiátereknek kellene foglalkozni.
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Palatin
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2026. augusztus 16. 21:29 Szerkesztve
Poloska mint Paksi Hapsi ... jól hangzik. Da a Kamupipöke se rossz. Poloska a "fenékküszöb" kifejezést egy-két héttel ezelött hallotta életében elöször. De most már az atomenergia szakértöt játsza, a fészbukon oktatja a híveit, söt már talán a 30 éves gyakorlattal rendelkezö szakembereket is utasítgatja. Tiszta röhej lenne, amit ez a fickó csinál, ha nem a mi börünkre menne.
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Szuperszig
2026. augusztus 16. 21:28
Kritikus napok jönnek? Megint odamész pötyi??
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Palatin
2026. augusztus 16. 21:26
Ha a "Fenékküszöb" kifejezés betüit átrendezzük, megtudunk Kamupipökéröl valami fontosat: ÖN BÜSZKE FÉK Tehát Poloska nemcsak akadályozza, fékezi a munkákat, hanem arr még büszke is. Mein Gott mi minden derül ki erröl a pernahajderröl.
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