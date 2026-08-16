Magyar Péter: Kritikus napok jönnek Paksnál

A vízügyi szakemberek hétfőn megnyitják a Ráckevei–Soroksári Duna-ág zsilipjét, amelyen keresztül másodpercenként mintegy 20 köbméter víz kerülhet a főmederbe. Ez Paksnál várhatóan további körülbelül két centiméterrel emelheti a vízszintet.

Közben folytatódik a két, egyenként 80 méteres bárka elsüllyesztése is. A tervek szerint vasárnap estig akár egy méterrel is lejjebb kerülhetnek. A szerkezeteket rendkívül vastag, mintegy 500 méter hosszú acélsodronyokkal rögzítik a folyómederbe 8 méter mélyen lefúrt, 70 centiméter átmérőjű cölöpökhöz.

A helyzetet javíthatja, hogy csütörtöktől csapadék érkezhet az osztrák vízgyűjtő területekre, ami ismét emelheti a Duna vízszintjét. Addig azonban a keddi és szerdai nap lehet a legkritikusabb az atomerőmű számára.