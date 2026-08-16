Magyar Péter: Kritikus napok jönnek Paksnál

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Tovább csökkenhet a Duna vízszintje Paksnál, ezért a keddi és a szerdai nap különösen fontos lehet az atomerőmű működése szempontjából – közölte vasárnap Magyar Péter tiszás miniszterelnök.
A következő napokban további 14–15 centiméteres apadás várható, miközben csütörtökig nem valószínű számottevő csapadék a Duna vízgyűjtő területein. Magyar Péter tiszás kormányfő állítása szerint jelenleg komoly erőfeszítések zajlanak annak érdekében, hogy a paksi atomerőmű két működő turbinája továbbra is üzemeljen.
A miniszterelnök közlése szerint jelenleg mindössze 9 centiméter választja el a vízszintet attól a szinttől, amelynél a következő turbinát is le kellene állítani.
Ennek elkerülésében kulcsszerepe lehet a Dunába süllyesztett két bárkának.
A vízügyi szakemberek hétfőn megnyitják a Ráckevei–Soroksári Duna-ág zsilipjét, amelyen keresztül másodpercenként mintegy 20 köbméter víz kerülhet a főmederbe. Ez Paksnál várhatóan további körülbelül két centiméterrel emelheti a vízszintet.
Közben folytatódik a két, egyenként 80 méteres bárka elsüllyesztése is. A tervek szerint vasárnap estig akár egy méterrel is lejjebb kerülhetnek. A szerkezeteket rendkívül vastag, mintegy 500 méter hosszú acélsodronyokkal rögzítik a folyómederbe 8 méter mélyen lefúrt, 70 centiméter átmérőjű cölöpökhöz.
A helyzetet javíthatja, hogy csütörtöktől csapadék érkezhet az osztrák vízgyűjtő területekre, ami ismét emelheti a Duna vízszintjét. Addig azonban a keddi és szerdai nap lehet a legkritikusabb az atomerőmű számára.
Nyitókép forrása: Facebook