Ügyvédként a kolumbiai drogmaffia pénzszállítóját védte, most a vagyonvisszaszerzési hivatal élére pályázik

Az ORFK pénzmosás elleni osztályának korábbi alezredese, a Kulcsár-ügy hajdani főnyomozója megerősítette a HVG-nek, hogy beadta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki tisztére – írta meg a HVG.

A lap szerint vasárnapi határidőig legalább hárman pályáztak e pozícióra, a sajtóban belengetett Francsics Imre büntetőjogász és Gerő Tamás, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke után Molnár Csaba, főképpen pénzmosással kapcsolatos ügyekkel foglalkozó ügyvéd megerősítette a HVG értesülését, hogy