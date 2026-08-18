Ügyvédként a kolumbiai drogmaffia pénzszállítóját védte, most a vagyonvisszaszerzési hivatal élére pályázik

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Molnár Csaba neve a Kulcsár-ügy kapcsán is sokaknak ismerős lehet.
Az ORFK pénzmosás elleni osztályának korábbi alezredese, a Kulcsár-ügy hajdani főnyomozója megerősítette a HVG-nek, hogy beadta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki tisztére – írta meg a HVG.
A lap szerint vasárnapi határidőig legalább hárman pályáztak e pozícióra, a sajtóban belengetett Francsics Imre büntetőjogász és Gerő Tamás, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke után Molnár Csaba, főképpen pénzmosással kapcsolatos ügyekkel foglalkozó ügyvéd megerősítette a HVG értesülését, hogy
ő is megpályázta az állást.
A lap emlékeztet: Molnár a kétezres évek közepéig az ORFK pénzmosás elleni osztályának alezredese, a 2003-ban kirobbant K&H brókerbotrány sztárnyomozója volt, aki ellen két büntetőeljárás is indult, bár ezek alól bűncselekmény hiányában felmentették.
A továbbiakban ügyvédként dolgozott, a lap egy fél mondatban említi, hogy „védő volt például a kolumbiai drogmaffia nyolc éve Budapesten indult büntetőperében. A banda által alkalmazott futárok a kábítószer eladásából származó készpénzt Magyarországra csempészték majd magyar és szlovák bankokból utalták tovább a Távol-Keletre”.
Kicsit utánajárva kiviláglik, hogy Molnár annak a drogmaffiának a kulcsemberét védte, amely az elsőfokú bíróság szerint mintegy 18 milliárd forintnyi Hollandiában és Spanyolországban terített drogból származó pénzt folyatott át Magyarországon, majd magyar és szlovák bankszámlákról kínai cégek számláira utalták azt.
Nyitókép:Pixabay