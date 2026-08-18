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molnár csaba nemzeti vagyonvisszaszerzési hivatal ügyvéd

Ügyvédként a kolumbiai drogmaffia pénzszállítóját védte, most a vagyonvisszaszerzési hivatal élére pályázik

2026. augusztus 18. 20:32

Molnár Csaba neve a Kulcsár-ügy kapcsán is sokaknak ismerős lehet.

2026. augusztus 18. 20:32
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Az ORFK pénzmosás elleni osztályának korábbi alezredese, a Kulcsár-ügy hajdani főnyomozója megerősítette a HVG-nek, hogy beadta pályázatát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal elnöki tisztére – írta meg a HVG.

A lap szerint vasárnapi határidőig legalább hárman pályáztak e pozícióra, a sajtóban belengetett Francsics Imre büntetőjogász és Gerő Tamás, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke után Molnár Csaba, főképpen pénzmosással kapcsolatos ügyekkel foglalkozó ügyvéd megerősítette a HVG értesülését, hogy 

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ő is megpályázta az állást.

A lap emlékeztet: Molnár a kétezres évek közepéig az ORFK pénzmosás elleni osztályának alezredese, a 2003-ban kirobbant K&H brókerbotrány sztárnyomozója volt, aki ellen két büntetőeljárás is indult, bár ezek alól bűncselekmény hiányában felmentették.

A továbbiakban ügyvédként dolgozott, a lap egy fél mondatban említi, hogy „védő volt például a kolumbiai drogmaffia nyolc éve Budapesten indult büntetőperében. A banda által alkalmazott futárok a kábítószer eladásából származó készpénzt Magyarországra csempészték majd magyar és szlovák bankokból utalták tovább a Távol-Keletre”.

Kicsit utánajárva kiviláglik, hogy Molnár annak a drogmaffiának a kulcsemberét védte, amely az elsőfokú bíróság szerint mintegy 18 milliárd forintnyi Hollandiában és Spanyolországban terített drogból származó pénzt folyatott át Magyarországon, majd magyar és szlovák bankszámlákról kínai cégek számláira utalták azt.

Nyitókép:Pixabay

 

 

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
dallas-2
2026. augusztus 19. 00:48
Valaki szóljon már a birka fidkányoknak hogy nem ő volt a maffiozó, ő az ügyvéd ,ilyen ez a demokrácia , azt véd aki megfizeti :) igazi mandi hergelő cikk marháknak xD Bárándy György és Péter is védett mindenfélét,ez a dolga .)
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elektronelektor
2026. augusztus 18. 23:52
Kokiános pszichopata és bűnöző bandája.
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0
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europész
2026. augusztus 18. 23:10
Rablóbó lesz a még jobb rabló.
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1
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elcapo-3
2026. augusztus 18. 22:04
Ez a szaralak pontosan megfelel a szektában! Hasonlókkal van tele!
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4
0
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