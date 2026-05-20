nemzeti jogvédő szolgálat gaudi - nagy tamás tárgyalás Magyar Péter ügyvéd

„Végzett jogászként súlyos szövegértelmezési problémáid vannak” – kommentben esett egymásnak Magyar Péter és Gaudi-Nagy Tamás

2026. május 20. 18:50

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője egy hosszabb üzenettel reagált a kormányfő neki szegezett kérdésére.

2026. május 20. 18:50
null

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője szerint Magyar Péter a tőle megszokott hazug és vádaskodó üzemmódban példátlan támadást indított az ügyvédi hivatásrend és ezáltal az igazságszolgáltatás jogállami működése ellen.

Az ügyvéd bejegyzéséhez hozzászólt Magyar Péter miniszterelnök is, aki az alábbiakat írta:

Csodálatos. Akkor ügyvéd úr ezek szerint felhatalmazza a kormányt, hogy nyilvánosságra hozza a kegyelmi dossziéban lévő esetlegesen ön által jegyzett dokumentumot? Igen, vagy nem?”

Kép forrása: képernyőfotó


A jogvédő egy hosszabb üzenettel válaszolt a miniszterelnök kérdésére:

„Abban semmi »csodálatos« nincs, hogy végzett jogászként súlyos szövegértelmezési problémáid vannak és ezek szerint fogalmad sincs arról, hogy az ügyvédi titokkörbe tartozó adat titokgazdája nem az ügyvéd, hanem az ügyfél. Nem javaslom, hogy az ügyvédi kar felháborodását kiváltó, ügyvédellenes hergelést folytasd. Emiatt egyébként számos kolléga keresett meg irántam való szolidaritását kinyilvánítva. Tudom nehéz lesz ez neked, de javaslom fejezd be a hazudozást, ehelyett a kormányzással foglalkozzál” – fogalmazott az ügyvéd, majd így folytatta:

„De azért a jogkövetkezmények elkerülése érdekében olvasd el alaposabban egy joghoz értő szakember bevonásával a témában tegnap este kiadott közleményemet, amelyhez megadta a titokgazda a hozzájárulását, a továbbiakról ő dönthet, nem én – írta Gaudi-Nagy, aki ezen a ponton kiemelte: 

Egyúttal szóljál a veled együtt vonatozó udvari sajtódnak (tudod: 24.hu, 444.hu, hvg.hu, telex.hu stb.), hogy a velem kapcsolatos hazugságaikat és csúsztatásaikat követően hozzák le a közleményemet, miután a tegnapi performanszod után ők kerestek meg az álláspontom iránt érdeklődve és ahogy látom szokás szerint a hírbe hozott célszemély érdemi nyilatkozatát nem vagy csak minimális részben közölték.” 

A jogvédő válaszában megemlékezett arról is, hogy „mivel pedig idén január elején te is ott voltál velem, Budaházy Györggyel, Schiffer Andrással és sokakkal együtt a máig hatályos magyarellenes, népirtó Benes-dekrétumok ellen a szlovák nagykövetség előtti tiltakozó tüntetésen, tedd meg a magyar kormányfőtől elvárható lépéseket a hét dunaszerdahelyi magyar értelmiségi ellen képtelen vádak alapján indított, a felvidéki magyarság megfélemlítését célzó koncepciós »emlékmű« büntetőper miatt. Ebben a perben tegnap sorsdöntő tárgyalás volt a Besztercebányai Speciális Büntetőbíróságon.

 Jelzem: ekkor tartottad éppen az ügyvédellenes kirohanásodtól kísért kegyelmi ügyes sajtótájékoztatódat”

 – hangsúlyozta Gaudi-Nagy Tamás a miniszterelnöknek írt gondolatai közt.

Az ügyvéd válaszában kiemelte azt is, hogy az általa vezetett Nemzeti Jogvédő Szolgálat által kiemelt figyelmével és segítségadásával kísért ügyben a tegnapi tárgyaláson a megvádolt magyarokra 4 év börtönt indítványozott a szlovák ügyész a vádbeszédében, míg a kiváló dr. Mazács Ferenc ügyvéd briliáns védőbeszédben „zúzta szét” a vádakat, a vádlottak pedig az utolsó szó jogán cáfolták a vádakat. Gaudi-Nagy kihangsúlyozta azt is, hogy „az ügyvéd kolléga tájékoztatása szerint az ítélethirdetésre holnap 10 órától tartandó tárgyaláson kerül sor. Erre én is elmegyek nemzeti jogvédőként a szolidaritásom kifejezése érdekében.”

Szerintem joggal várja el a felvidéki magyarság, hogy ha már tegnap nem voltál ott ezen a fontos tárgyaláson – pedig Krakkó felé tartva éppen arrafelé repültél – a csütörtöki tárgyaláson te is ott legyél, miután Besztercebánya, ez a csodálatos patinás felvidéki város nem esik messze Lengyelországtól”

 – zárta gondolatait az ügyvéd.

Nyitókép forrása: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 20. 19:40
Ennek a gyépés kreténnek tényleg semmiről nincs fogalma...
gullwing
2026. május 20. 19:40
OSTOBA. A fötiszás!
yalaelnok
2026. május 20. 19:39
így kell ezt, nem finomkodva, körülírtan, hanem nyíltan, tegezve, lekezelve, ami a dedósoknak jár
donciccio-2
2026. május 20. 19:38
Bravó Gaudi ügyvéd úr !
